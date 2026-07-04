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Kapp, Marizanne
South Africa
Rodrigues, Jemimah
India
Yadav, Radha
Reddy, Arundhati
Verma, Shefali
Capsey, Alice
England
Devine, Sophie
New Zealand
Perry, Ellyse
Australia
Knight, Heather
Schutt, Megan
Mandhana, Smriti
Singh, Renuka
Ghosh, Richa
Patil, Shreyanka Rajesh
Asha, Sobhana
Healy, Alyssa
Harris, Grace
McGrath, Tahlia
Sharma, Deepti
Ecclestone, Sophie
Bell, Lauren
Kaur, Harmanpreet
Tryon, Chloe
Matthews, Hayley
Barbados
Sciver-Brunt, Natalie Ruth
Kerr, Amelia
Vastrakar, Pooja
Bhatia, Yastika Harish
Mooney, Beth
Garth, Kim
Wolvaardt, Laura
Gardner, Ashleigh
Dunkley, Sophia
Wareham, Georgia
Sutherland, Annabel
Hemalatha, Dayalan
Wyatt, Danielle
Jones, Amy
Glenn, Sarah
Gibson, Danielle
Bouchier, Maia
Dean, Charlie
Maroof, Bismah
Pakistan
Dar, Nida
Khan Wadood, Javeria
Ameen, Sidra
Nawaz, Sidra
Baig, Diana
Riaz, Aliya
Ali Siddiqi, Muneeba
Anwer, Aiman
Sandhu, Nashra
Sohail, Umaima
Sana, Fatima
Hassan, Tuba
Naseem, Ayesha
Iqbal, Sadia
Shamas, Sadaf
King, Alana
Darice Brown
Khaka, Ayabonga
Luus, Sune
Brits, Tazmin
de Klerk, Nadine
Sekhukhune, Tumi Sphindile
Jafta, Sinalo
Bosch, Anne
Mlaba, Nonkululeko
Dercksen, Annerie
Feroza, Gull
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Alam, Jahanara
Bangladesh
Tahuhu, Lea
Javed, Iram
Aroob Shah, Syeda
Rowe, Hannah
Mair, Rosemary
Kasperek, Leigh
Kerr, JM
Green, Maddy
Plimmer, Georgia Ellen
Jensen, Hayley
Bates, Suzie
Carson, Eden J
Khatun, Salma
Ahmed, Rumana
Mondal, Lata
Moni, Ritu
Hoque, Fargana
Sultana, Shamima
Khatun, Fahima
Akter, Nahida
Sultana Joty, Nigar
Khatun, Murshida
Mostari, Sobhana
Biswas, Disha
Akter, Marufa
Dola, Dilara Akter
Akter, Shorna
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
Bryce, Kathryn
Scotland
Litchfield, Phoebe
Dottin, Deandra
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Bryce, Sarah
Rainey, Hannah
Smith, Linsey
Kemp, Freya
Horley, Saskia
Maqsood, Abtaha
Heath, Bess
Slater, Rachel
Prabodhani, Udeshika
Kanchana, Ama
Perera, Hasini
Ranasinghe, Oshadi
Ranaweera, Inoka
Sanjeewani, Anushka
Kulasuriya, Achini
de Silva, Nilakshi
Madavi, Harshitha
Kumari, Sugandika
Shehani, Malsha
Sandeepani, Sathya
Fernando, Inoshi
Dilhari, Kavisha
Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage
Gunaratne, Vishmi
Khan, Rabeya
Khatun, Sultana
Fraser, Katherine
Fletcher, Afy
Grenada
Crafton, Nerissa
Joseph, Qiana
Saint Lucia
James, Zaida
Mangru, Mandy
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Alleyne, Aaliyah
Nation, Chedean
Bell, Olivia
Carter, Darcey
Henry, Chinelle
Bezuidenhout, Bernadine
Halliday, Brooke
Gaze, Izzy
Jonas, Fran
Penfold, Molly
Chatterji, Priyanaz
Lister, Ailsa
Jack, Lorna
McColl, Megan
de Ridder, Mieke de
Abel, Chloe
Molineux, Sophie
Vlaeminck, Tayla
Hlubi, Ayanda
Sajana, Sajeevan
Gimhani, Shashini
Sri lanka
Rubab, Tasmia
Aitken Drummond, Abbi
Naidu, Seshnie
South africa
Nisansala, Sachini
Kerr, Kevin
New zealand
Down, Lauren
Rani, Shathi
Nehar, Taj