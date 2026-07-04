T20 World Cup, Women, Warm-Up Cricket Tournament Players

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T20 World Cup, Women, Warm-Up

Kapp, Marizanne

South Africa

Rodrigues, Jemimah

India

Yadav, Radha

India

Reddy, Arundhati

India

Verma, Shefali

India

Capsey, Alice

England

Devine, Sophie

New Zealand

Perry, Ellyse

Australia

Knight, Heather

England

Schutt, Megan

Australia

Mandhana, Smriti

India

Singh, Renuka

India

Ghosh, Richa

India

Patil, Shreyanka Rajesh

India

Asha, Sobhana

India

Healy, Alyssa

Australia

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Sharma, Deepti

India

Ecclestone, Sophie

England

Bell, Lauren

England

Kaur, Harmanpreet

India

Tryon, Chloe

South Africa

Matthews, Hayley

Barbados

Sciver-Brunt, Natalie Ruth

England

Kerr, Amelia

New Zealand

Vastrakar, Pooja

India

Bhatia, Yastika Harish

India

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Wolvaardt, Laura

South Africa

Gardner, Ashleigh

Australia

Dunkley, Sophia

England

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Hemalatha, Dayalan

India

Wyatt, Danielle

England

Jones, Amy

England

Glenn, Sarah

England

Gibson, Danielle

England

Bouchier, Maia

England

Dean, Charlie

England

Maroof, Bismah

Pakistan

Dar, Nida

Pakistan

Khan Wadood, Javeria

Pakistan

Ameen, Sidra

Pakistan

Nawaz, Sidra

Pakistan

Baig, Diana

Pakistan

Riaz, Aliya

Pakistan

Ali Siddiqi, Muneeba

Pakistan

Anwer, Aiman

Pakistan

Sandhu, Nashra

Pakistan

Sohail, Umaima

Pakistan

Sana, Fatima

Pakistan

Hassan, Tuba

Pakistan

Naseem, Ayesha

Pakistan

Iqbal, Sadia

Pakistan

Shamas, Sadaf

Pakistan

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Khaka, Ayabonga

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Brits, Tazmin

South Africa

de Klerk, Nadine

South Africa

Sekhukhune, Tumi Sphindile

South Africa

Jafta, Sinalo

South Africa

Bosch, Anne

South Africa

Mlaba, Nonkululeko

South Africa

Dercksen, Annerie

South Africa

Feroza, Gull

Pakistan

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Alam, Jahanara

Bangladesh

Tahuhu, Lea

New Zealand

Javed, Iram

Pakistan

Aroob Shah, Syeda

Pakistan

Rowe, Hannah

New Zealand

Mair, Rosemary

New Zealand

Kasperek, Leigh

New Zealand

Kerr, JM

New Zealand

Green, Maddy

New Zealand

Plimmer, Georgia Ellen

New Zealand

Jensen, Hayley

New Zealand

Bates, Suzie

New Zealand

Carson, Eden J

New Zealand

Khatun, Salma

Bangladesh

Ahmed, Rumana

Bangladesh

Mondal, Lata

Bangladesh

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Khatun, Murshida

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Biswas, Disha

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Bryce, Kathryn

Scotland

Litchfield, Phoebe

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Bryce, Sarah

Scotland

Rainey, Hannah

Scotland

Smith, Linsey

England

Kemp, Freya

England

Horley, Saskia

Australia

Maqsood, Abtaha

Scotland

Heath, Bess

England

Slater, Rachel

Scotland

Prabodhani, Udeshika

Sri Lanka

Kanchana, Ama

Sri Lanka

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranasinghe, Oshadi

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

Sanjeewani, Anushka

Sri Lanka

Kulasuriya, Achini

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Shehani, Malsha

Sri Lanka

Sandeepani, Sathya

Sri Lanka

Fernando, Inoshi

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Tharika Sewwandi, Mallaweeraarachchilage

Sri Lanka

Gunaratne, Vishmi

Sri Lanka

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Fraser, Katherine

Scotland

Fletcher, Afy

Grenada

Crafton, Nerissa

Joseph, Qiana

Saint Lucia

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Nation, Chedean

Jamaica

Bell, Olivia

Scotland

Carter, Darcey

Scotland

Henry, Chinelle

Jamaica

Bezuidenhout, Bernadine

South Africa

Halliday, Brooke

New Zealand

Gaze, Izzy

New Zealand

Jonas, Fran

New Zealand

Penfold, Molly

New Zealand

Chatterji, Priyanaz

Scotland

Lister, Ailsa

Scotland

Jack, Lorna

Scotland

McColl, Megan

Scotland

de Ridder, Mieke de

South Africa

Abel, Chloe

Scotland

Molineux, Sophie

Australia

Vlaeminck, Tayla

Australia

Hlubi, Ayanda

South Africa

Sajana, Sajeevan

India

Gimhani, Shashini

Sri lanka

Rubab, Tasmia

Pakistan

Aitken Drummond, Abbi

Scotland

Naidu, Seshnie

South africa

Nisansala, Sachini

Sri lanka

Kerr, Kevin

New zealand

Down, Lauren

New zealand

Rani, Shathi

Bangladesh

Nehar, Taj

Bangladesh