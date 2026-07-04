India Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

India

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Unadkat, Jaydev

India

Rahul, KL

India

Chahal, Yuzvendra

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Sundar, Washington

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Malik, Umran

India

Ashwin, Ravichandran

India

Pujara, Cheteshwar

India

Bharat, Srikar

India

Yadav, Umesh

India

Vijay, Murali

India

Ojha, Pragyan

India

Raina, Suresh

India

Sreesanth, Shanthakumaran

India

Iyer, Venkatesh

India

Khan, Avesh

India

Patidar, Rajat

India

Kumar, Mukesh

India

Agarwal, Mayank

India

Indrajith, Baba

India

Kumar, Saurabh

India

Easwaran, Abhimanyu

India

Saini, Navdeep

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Markande, Mayank

India

Sakariya, Chetan

India

Deep, Akash

India

Vihari, Hanuma

India

Mithun, Abhimanyu

India

Bawne, Ankit

India

Saha, Wriddhiman

India

Tewatia, Rahul

India

Shankar, Vijay

India

Yadav, Jayant

India

Kishore, R Sai

India

Mavi, Shivam

India

Sudharsan, Sai

India

Dayal, Yash

India

Rahane, Ajinkya

India

Chahar, Deepak

India

Dube, Shivam

India

Gaikwad, Ruturaj

India

Deshpande, Tushar

India

Singh, Simarjeet

India

Rasheed, Sk

India

Sindhu, Nishant

India

Dhawan, Shikhar

India

Singh, Prab Simran

India

Khan, Shahrukh

India

Sharma, Jitesh

India

Chahar, Rahul

India

Singh, Arshdeep

India

Kaverappa, Vidwath

India

Singh, Mandeep

India

Rana, Nitish

India

Singh, Rinku

India

Jagadeesan, Narayan

India

Chakravarthy, Varun

India

Rana, Harshit

India

Gowtham, Krishnappa

India

Pandya, Krunal

India

Hooda, Deepak

India

Bishnoi, Ravi

India

Badoni, Ayush

India

Yadav, Mayank

India

Sharma, Ishant

India

Pandey, Manish

India

Khan, Sarfaraz

India

Ahmed, Khaleel

India

Shaw, Prithvi

India

Kumar, Bhuvneshwar

India

Tripathi, Rahul

India

Natarajan, T

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Samson, Sanju

India

Devdutt Padikkal

India

Parag, Riyan

India

Sen, Kuldeep

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Karthik, Dinesh

India

Sharma, Karn

India

Patel, Harshal

India

Ahmed, Shahbaz

India

Warrier, Sandeep

India

Singh, Ramandeep

India

Varma, Tilak

India

Panchal, Priyank Kirit

India

Brar, Gurnoor

India

Singh, Akash

Kumar, Vyshak

India

Nair, Karun

India

Shedge, Suryansh

India

Kulkarni, Arshin Atul

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Saharan, Uday

India

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

India

Kushagra, Kumar

India

Wadkar, Akshay

India

Singh, Pratham

India

Krishna, Prasidh

India

Kamble, Shashi Kumar

India

Bumrah, Jasprit

India

Jackson, Sheldon

India

Gosai, Ansh

India

Khan, Aquib

India

Thampi, Basil

India

Nadeem, Shahbaz

India

Kulkarni, Dhawal

India

Kotian, Tanush

India

Kamboj, Anshul

India

Dravid, Rahul

India

Goswami, Shreevats

India

Chipli, Bharat

India

Singh, Adarsh

India

Khan, Musheer

India

Dhas, Sachin

India

Moliya, Priyanshu

India

Avanish Rao, Aravelly

India

Abhishek, Murugan

India

Limbani, Raj

India

Tiwari, Naman

India

Patel, Rudra Mayur

India

Mahajan, Innesh

India

Gowda, Dhanush

India

Shukla, Aaradhya

India

Sultana, Gouher

India

Pant, Rishabh

India

Tyagi, Sudeep

India

Tiwary, Manoj

India

Yadav, Prince

India

Suryavanshi, Vaibhav

India

Pandey, Saumy Kumar

India

Amaan, Mohamed

India

Devkar, Prem

India

Pangalia, Harvansh

India

Rawat, Shashwat

India

Aaron, Varun

India

Hemchudeshan, Jeganathan

India

Herwadkar, Akhil

India

George, Aaron

India

Gohil, Yuvraj

India

Kishore, BK

Yadav, Prince

India

Yadav, Prince

India