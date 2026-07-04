T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B Cricket Tournament Players

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T20 World Cup, Sub Regional Africa, Qualifier B

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Myers, Dion

Zimbabwe

Nyambo, Johnson

Tanzania

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Ndikubwimana, Didier

Rwanda

Niyitanga, Wilson

Rwanda

Akayezu, Martin

Rwanda

Bimenyimana, Zappy

Rwanda

Niyomugabo, Eric

Rwanda

Rubagumya, Clinton

Rwanda

Ntirenganya, Ignace

Rwanda

Mugisha, Israel

Rwanda

Kubwimana, Eric

Rwanda

Manishimwe, Oscar

Rwanda

Rukiriza, Emile

Rwanda

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Ally, Salum

Tanzania

Singh, Jittin

Tanzania

Selemani, Ivan Ismail

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Nkanya, Yalinde Maurice

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Mehta, Dhrumit Atul

Patel, Rushab

Kenya

Karim, Irfan

Kenya

Sharma, Pushkar

Kenya

Patel, Rakep

Kenya

Ngoche, Shem

Kenya

Oluoch, Lucas

Kenya

Patel, Vraj

Kenya

Nadir, Muhammad

Rwanda

Kitunda, Mohamed Omari

Tanzania

Thakor, SanjayKumar

Tanzania

Chohan, Harsheed

Tanzania

Bhudia, Sachin

Kenya

Mwendwa, Gerard

Kenya

Mutua, Francis Muia

Kenya

Kansonkho, Donnex

Malawi

Kansonkho, Gift

Malawi

Sohail, Sami

Malawi

Limdawala, Aaftab

Malawi

Choamba, Mike

Malawi

Jakiel, Daniel

Zimbabwe

Vayani, Suhail Zahid

Malawi

Pondani, Blessings

Malawi

Baaleri, Richmond

Ghana

Yevugah, Philip

Ghana

Agbomadzie, Obed

Ghana

Awiah, Samson

Ghana

Osei, Alex

Ghana

Baaleri, Frank

Ghana

Bagabena, Kofi

Ghana

Ateak, Vincent

Ghana

Sualley, Aziz

Ghana

Nyarko, Lee

Ghana

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Chete, Chisomo

Malawi

Thuchila, Kelvin

Malawi

Balala, Bright

Malawi

Campbell, Peter

Gambia

Conteh, Aniru

Gambia

Kuyateh, Bubacarr

Gambia

Suwareh, Mustapha

Gambia

Jarju, Andreh

Gambia

Bojang, Modou Lamin

Gambia

Riley, Gabriel

Gambia

campbull, Frank

Gambia

Manga, Mohammed

Gambia

Touray, Ousman

Gambia

Thorpe, Fallou

Gambia

Tamba, Ismaila

Gambia

Bah, Ousman

Gambia

Jobarteh, Musa

Gambia

Couana, Damiao

Mozambique

Huo, Joao

Mozambique

Carava, Frederico

Mozambique

Emilio, Last

Mozambique

Simango, Lourenco

Mozambique

Bulele, Jose

Mozambique

Cossa, Filipe

Mozambique

Matsinhe, Zefanias Emilio

Mozambique

Navicha, Agostinho

Mozambique

Joao, Jose Melita

Raposo, Camate Bez

Macome, Dario Vasco

Mozambique

Chuvale, Armando Tomas

Mozambique

Mavume, Luis

Gondaria, Dhiren

Kenya

Langat, Peter

Kenya

Mugabe, Neil

Kenya

Gill, Sachin

Kenya

Horpinitch, Tim

Seychelles

Shanmugam, Tharmenthiran

Seychelles

Hirani, Lalji

Seychelles

Madusanka, Stephen Koralalage Don Themeera

Seychelles

Rukmal

Rocket, Shoail Rana

Naidoo, Krishna

Islam, Md Mazharul

Seychelles

Silva, Rashen De

Seychelles

Rajapaksha, Thiwanka

Sundaram, Shanmuga

Gnanapragasam, Nagarajan

Seychelles

Hossen, Jobayer

Seychelles

Madhushanka, Harsha

Seychelles

Mariyappan, Manikandan

Seychelles

Tandavel, Sujarikhan

Krishnasamy, Naidoo

Seychelles

Jaye, Basiru

Gambia

Ashraf, Asim

Gambia

Jaye, Baboucarr

Gambia

Rajpurohit, Arjunsingh

Gambia

Siddiqui, Shan

Gambia

Salomone, Lourenco

Mozambique

Tembo, Viera

Mozambique

Laice, Antonio Augusto

Mozambique

Azine, Eugenio Ibraimo

Mozambique

Algi, Manussur Alexandre

Mozambique

Manjate, Mario

Nhaduate, Farruque

Gumyusenge, Daniel

Rwanda

Cyusa, Yves

Rwanda

Isaie, Niyomugabo

Rwanda

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Jele, Mancoba

Swaziland

Magagula, Melusi

Swaziland

Butt, Adil

Alamgir, Mohammed

Qasim, Umair

Dlamini, Thandolwethu

Khojbariya, Minhaz

Sandeep, Rohan

Swaziland

Suleman, Javid

Francis, Rhys

Saint helena

Leo, Aiden

Saint helena

Richards, Cliff

Saint helena

Leo, Brendan

Saint helena

Stroud, Barry

Saint helena

Leo, Dane

Saint helena

Yon, Andrew

Essex, Jamie

Leo, Delroy

Thomas, Joey

Yon, Jordan

Jele, Sibusiso

Botswana

Suthar, Mukesh

Tanzania, united republic of

Augustin, Ajith Kayyalakudy

Yadav, Arun

Makaya, Trust

Somani, Muhammad

Hafidhi, Ally

Tanzania, united republic of

Emmanuel, Raymond Francis

Tanzania, united republic of

Rashid, Haris

Eswatini

Forbes, Christiaan

Eswatini

Dlamini, Wandile

Eswatini

Dlamini, Loyiso Enziwe

Eswatini

Phiri, Eric

Eswatini

Sibiya, Phumlani

Eswatini

Polpitiya, Dinesh

Vifah, James

Ghana

Bakiweyem, Francis

Ghana

Anefie, Moses

Ghana

Joseph, Theodore Kwame

Ghana

Bakum, Rexford

Ghana

Ayoleyine, Paul

Ghana

Sapesa, Precious

Butt, Adil

Jangariya, Hujeifa

Patel, Het

Anwar, Saqib

Henry, Jordi

Saint helena

Lawrence, Kirk

Leo, Stefan

Aboagye, Isaac

Ghana

Singh, Devender

Ghana

Devasia, Shijo

Majji, Bharani Kumar

Gautam, Jayant

Solomon, Judah

Mishra, Ayushmaan

Deso, Kelvin

Mohan, Shanmugasundram Raja

Viswanathan, Manisankar

Md, Saddam

Silva, Thilina

Grant-Lawrence, Kirk