Kandy Royals Cricket Team Players

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Kandy Royals

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Brathwaite, Carlos

Barbados

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Silva, Roshen

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Powell, Rovman

Jamaica

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Delport, Cameron

South Africa

Thomas, Devon

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

Perera, Thisara

Sri Lanka

Udana, Isuru

Sri Lanka

Tanvir, Sohail

Pakistan

Gayle, Chris

Jamaica

Salt, Phil

England

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ali, Asif

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Pathan, Irfan

India

Raina, Suresh

India

Islam, Nazmul

Bangladesh

Hossain, Al-Amin

Bangladesh

Hasan, Mehedi

Bangladesh

de Silva, Chaturanga

Sri Lanka

Green, Chris

Australia

Brevis, Dewald

South Africa

Mayers, Kyle

Barbados

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Mithun, Mohammad

Bangladesh

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Tharupathi, Malsha

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gomez, Chamath

Sri Lanka

Moores, Tom

England

Bopara, Ravi

England

Fletcher, Andre

Grenada

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Daniel, Jehan

Sri Lanka

Sanjaya, Rohan

Sri Lanka

Perera, Avishka

Sri Lanka

Ashan, Shammu

Sri Lanka

Kaushal, Tharindu

Sri Lanka

Sampath, Tillakaratne

Sri Lanka

Edirisinghe, Chamikara

Sri Lanka

Gunaratne, Asela

Sri Lanka

Koththiigoda Kankanamge, Kevin

Sri Lanka

Mishara, Kamil

Sri Lanka

Kaveen Bandara, Walgampaha Mudiyanselage

Sri Lanka

Thomas, Oshane

Jamaica

Lewis, Kennar

Grenada

Plunkett, Liam

England

Perera, Angelo

Sri Lanka

Allen, Fabian

Jamaica

Shinwari, Usman

Pakistan

Prasanna, Seekkuge

Sri Lanka

Shehzad, Ahmed

Pakistan

Patel, Munaf

India

Irfan, Mohammad

Pakistan

Siriwadhana, Ayana

Sri lanka

Ahmed, Shiraz

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Pushpakumara, Malinda

Sri lanka

Siriwardana, Milinda

Sri lanka

Rathnayake, Paven

Sri lanka