Sri Lanka Vs New Zealand News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
NZ vs SL | Theekshana’s hat-trick falls short as Rachin-Chapman duo clinch victory for Kiwis

NZ vs SL | Theekshana’s hat-trick falls short as Rachin-Chapman duo clinch victory for Kiwis

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‌NZ vs SL | Twitter reacts to Kiwi keeper tracks back near boundary rope and perfect an outlandish juggling catch   

‌NZ vs SL | Twitter reacts to Kiwi keeper tracks back near boundary rope and perfect an outlandish juggling catch   

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‌WATCH, NZ vs SL | Glenn Phillips’s brute power sends the ball soaring into commentary box with 109 metre hit

‌WATCH, NZ vs SL | Glenn Phillips’s brute power sends the ball soaring into commentary box with 109 metre hit

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SL vs NZ | Incessant showers in rained out third ODI forces drab end to series

SL vs NZ | Incessant showers in rained out third ODI forces drab end to series

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SL vs NZ | Mendis’ Grit and Theekshana’s all-round show sink Kiwis as Lankans seal series

SL vs NZ | Mendis’ Grit and Theekshana’s all-round show sink Kiwis as Lankans seal series

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SL vs NZ | Twitter in awe as Pathum Nissanka’s eagle-eyed precision stuns with a jaw-dropping catch

SL vs NZ | Twitter in awe as Pathum Nissanka’s eagle-eyed precision stuns with a jaw-dropping catch

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SL vs NZ | Twitter celebrates as Avishka Fernando’s fielding wizardry earns Jayasuriya’s applause

SL vs NZ | Twitter celebrates as Avishka Fernando’s fielding wizardry earns Jayasuriya’s applause

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SL vs NZ | Kusal and Avishka tons set up commanding Lankan victory in rain-affected first ODI

SL vs NZ | Kusal and Avishka tons set up commanding Lankan victory in rain-affected first ODI

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‌SL vs NZ | Hasaranga ruled out of New Zealand ODI series due to hamstring injury

‌SL vs NZ | Hasaranga ruled out of New Zealand ODI series due to hamstring injury

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Lockie Ferguson to miss Sri Lanka ODI series after suffering calf injury

Lockie Ferguson to miss Sri Lanka ODI series after suffering calf injury

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‌WATCH, SL vs NZ | Fiery Ferguson’s unsettles Lankan middle order with maiden T20I hat-trick  

‌WATCH, SL vs NZ | Fiery Ferguson’s unsettles Lankan middle order with maiden T20I hat-trick  

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WATCH, SL vs NZ | Thushara gets second T20I off to sensational start with unplayable swinging yorker

WATCH, SL vs NZ | Thushara gets second T20I off to sensational start with unplayable swinging yorker

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Asalanka to lead as Sri Lanka announces white ball squad against New Zealand

Asalanka to lead as Sri Lanka announces white ball squad against New Zealand

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SL vs NZ | Kamindu Mendis' heroics and Jayasuriya's mastery seal Sri Lanka's whitewash over Kiwis

SL vs NZ | Kamindu Mendis' heroics and Jayasuriya's mastery seal Sri Lanka's whitewash over Kiwis

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SL vs NZ | Prabath-Peiris rattle Kiwi feathers in sensational collapse as Lanka end Day 3 on brink of history

SL vs NZ | Prabath-Peiris rattle Kiwi feathers in sensational collapse as Lanka end Day 3 on brink of history

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SL vs NZ | Twitter stunned by Ramesh Mendis’ somersault catch as Kane Williamson takes a tumble

SL vs NZ | Twitter stunned by Ramesh Mendis’ somersault catch as Kane Williamson takes a tumble

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‌SL vs NZ | Twitter reacts to audacious Kusal Mendis notch up century in style with colossal blow

‌SL vs NZ | Twitter reacts to audacious Kusal Mendis notch up century in style with colossal blow

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SL vs NZ | Mendis duo's centuries dominate Kiwis as Sri Lanka charge into day three

SL vs NZ | Mendis duo's centuries dominate Kiwis as Sri Lanka charge into day three

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SL vs NZ | Twitter and Kamindu dejected as de Silva takes leaf out of Dravid’s declaration book costing double ton

SL vs NZ | Twitter and Kamindu dejected as de Silva takes leaf out of Dravid’s declaration book costing double ton

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SL vs NZ | Twitter in splits after feathered invader ‘obstructs the field’ to halt Glenn Phillips run-up

SL vs NZ | Twitter in splits after feathered invader ‘obstructs the field’ to halt Glenn Phillips run-up

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SL vs NZ | Twitter reacts to Daryl Mitchell hide his face in embarrassment after dropping a dolly

SL vs NZ | Twitter reacts to Daryl Mitchell hide his face in embarrassment after dropping a dolly

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‌SL vs NZ | Twitter reacts to Lankan veterans irritate Kiwis amidst rain spells on opening day

‌SL vs NZ | Twitter reacts to Lankan veterans irritate Kiwis amidst rain spells on opening day

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‌SL vs NZ | Twitter baffled as Blundell’s unorthodox leg side stance culminates into rare wide penalty

‌SL vs NZ | Twitter baffled as Blundell’s unorthodox leg side stance culminates into rare wide penalty

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SL vs NZ | Twitter reacts to brain faded Chandimal leaves Dimuth furious after selling down the river

SL vs NZ | Twitter reacts to brain faded Chandimal leaves Dimuth furious after selling down the river

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Nishan Peiris earns maiden call-up as Vishwa Fernando ruled out of New Zealand Tests

Nishan Peiris earns maiden call-up as Vishwa Fernando ruled out of New Zealand Tests

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SL vs NZ | Mendis and Jayasuriya’s spin masterclass cripple Kiwi middle order to dent their run chase

SL vs NZ | Mendis and Jayasuriya’s spin masterclass cripple Kiwi middle order to dent their run chase

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SL vs NZ | Karunarathne and Chandimal lead fightback after 35-run deficit on tightly fought Day 3

SL vs NZ | Karunarathne and Chandimal lead fightback after 35-run deficit on tightly fought Day 3

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