Shane Watson News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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After 8 Years, CSK Witness a Historic Century Thanks to Samson

After 8 Years, CSK Witness a Historic Century Thanks to Samson

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This Prank on KKR Players Will Make You Laugh Out Loud!

This Prank on KKR Players Will Make You Laugh Out Loud!

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KKR Gets Stronger After This Massive Announcement

KKR Gets Stronger After This Massive Announcement

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Shane Watson Makes a Stunning Return to the IPL After Retirement

Shane Watson Makes a Stunning Return to the IPL After Retirement

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Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

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WATCH, IML | Watson turns back the years with nine maximums in devastating ton against WI Masters

WATCH, IML | Watson turns back the years with nine maximums in devastating ton against WI Masters

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IPL 2023 | Rohit Sharma hasn’t been consistent in last four to five seasons, remarks Shane Watson

IPL 2023 | Rohit Sharma hasn’t been consistent in last four to five seasons, remarks Shane Watson

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ICC World T20 | Want Pakistan to win, not England, proclaims Shane Watson

ICC World T20 | Want Pakistan to win, not England, proclaims Shane Watson

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ICC World T20 | Not playing Yuzvendra Chahal was opportunity missed, remarks Shane Watson

ICC World T20 | Not playing Yuzvendra Chahal was opportunity missed, remarks Shane Watson

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T20 World Cup 2022 | India should include Mohammed Siraj if Jasprit Bumrah is not available, opines Shane Watson

T20 World Cup 2022 | India should include Mohammed Siraj if Jasprit Bumrah is not available, opines Shane Watson

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Hardik Pandya is way above Ben Stokes right now in T20s, feels Shane Watson

Hardik Pandya is way above Ben Stokes right now in T20s, feels Shane Watson

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There is no like-for-like replacement for Jasprit Bumrah, states Shane Watson

There is no like-for-like replacement for Jasprit Bumrah, states Shane Watson

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Asia Cup 2022 | Whoever wins India-Pakistan clash will go on and win the tournament, believes Shane Watson

Asia Cup 2022 | Whoever wins India-Pakistan clash will go on and win the tournament, believes Shane Watson

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Going to be hard for Australia and South Africa to not make it to WTC final, remarks Shane Watson

Going to be hard for Australia and South Africa to not make it to WTC final, remarks Shane Watson

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IND vs ENG 2022| Shane Watson touts Ashwin as India’s ‘main man’ against Stokes’ England 

IND vs ENG 2022| Shane Watson touts Ashwin as India’s ‘main man’ against Stokes’ England 

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IPL 2022 | Aaron Finch is out of touch, would be ‘big liability’ for T20 World Cup, remarks Shane Watson

IPL 2022 | Aaron Finch is out of touch, would be ‘big liability’ for T20 World Cup, remarks Shane Watson

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IPL 2022 | It's big loss for Delhi Capitals to not have Prithvi Shaw, says Shane Watson

IPL 2022 | It's big loss for Delhi Capitals to not have Prithvi Shaw, says Shane Watson

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IPL 2022 | Virat Kohli has got lifetime worth of credit to earn the selectors’ backing, opines Shane Watson

IPL 2022 | Virat Kohli has got lifetime worth of credit to earn the selectors’ backing, opines Shane Watson

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IPL 2022 | Virat Kohli's energy was a bit off, says Shane Watson

IPL 2022 | Virat Kohli's energy was a bit off, says Shane Watson

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IPL 2022 | It hasn’t surprised me that Mumbai Indians are at the bottom of the points table, reveals Shane Watson

IPL 2022 | It hasn’t surprised me that Mumbai Indians are at the bottom of the points table, reveals Shane Watson

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IPL 2022 | Having plenty of options in the team can sometimes cause headache for the captain, Shane Watson warns KL Rahul

IPL 2022 | Having plenty of options in the team can sometimes cause headache for the captain, Shane Watson warns KL Rahul

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IPL 2022 | David Warner, Anrich Nortje available for selection, confirms Delhi Capitals' assistant coach Shane Watson

IPL 2022 | David Warner, Anrich Nortje available for selection, confirms Delhi Capitals' assistant coach Shane Watson

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IPL 2022 | Ricky Ponting is big factor for joining here, reveal DC assistant coaches Ajit Agarkar, Shane Watson

IPL 2022 | Ricky Ponting is big factor for joining here, reveal DC assistant coaches Ajit Agarkar, Shane Watson

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IPL 2022 | Delhi Capitals is one of the strongest team with overseas and the Indian player, reckons Shane Watson

IPL 2022 | Delhi Capitals is one of the strongest team with overseas and the Indian player, reckons Shane Watson

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IPL 2022 | Delhi Capitals appoint Shane Watson as the new assistant coach

IPL 2022 | Delhi Capitals appoint Shane Watson as the new assistant coach

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IPL 2022 | There is no strong or weak team in T20s, says Delhi Capitals’ assistant coach Ajit Agarkar

IPL 2022 | There is no strong or weak team in T20s, says Delhi Capitals’ assistant coach Ajit Agarkar

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Virat Kohli ‘superhuman’, MS Dhoni has ‘ice running through his veins’, opines Shane Watson

Virat Kohli ‘superhuman’, MS Dhoni has ‘ice running through his veins’, opines Shane Watson

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