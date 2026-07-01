Hayley Matthews News

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Players
Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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Tournaments
Players
AI Simulation | AUS W vs WI W | Ashleigh Gardner Stars as Australia Women Storm Into T20 World Cup Final

AI Simulation | AUS W vs WI W | Ashleigh Gardner Stars as Australia Women Storm Into T20 World Cup Final

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AI Simulation, WI W vs SCO W | Hayley Matthews' all-round brilliance powers West Indies past Scotland

AI Simulation, WI W vs SCO W | Hayley Matthews' all-round brilliance powers West Indies past Scotland

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AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry seals series sweep as Australia Women outclass West Indies

AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry seals series sweep as Australia Women outclass West Indies

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Twitter Reacts as Beth Mooney Powers Australia Women to Win Against West Indies

Twitter Reacts as Beth Mooney Powers Australia Women to Win Against West Indies

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AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry guides Australia Women to comfortable chase at Arnos Vale

AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry guides Australia Women to comfortable chase at Arnos Vale

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ICC Rankings Update Sees Smriti Mandhana Back at the Summit

ICC Rankings Update Sees Smriti Mandhana Back at the Summit

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WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

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Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

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Get the Complete Squad of Mumbai Indians for the WPL 2026

Get the Complete Squad of Mumbai Indians for the WPL 2026

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South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

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ENG W vs WI W | West Indies receive body blow with skipper Hayley Matthews ruled out of third and final ODI

ENG W vs WI W | West Indies receive body blow with skipper Hayley Matthews ruled out of third and final ODI

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ENG-W vs WI-W Match Preview | England women target opening ODI win after dominant T20 sweep

ENG-W vs WI-W Match Preview | England women target opening ODI win after dominant T20 sweep

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WPL | Mumbai Indians dismantle Gujarat Giants to book final date with Delhi

WPL | Mumbai Indians dismantle Gujarat Giants to book final date with Delhi

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‌Women’s Hundred | Twitter reacts to Matthews and Beaumont show eliminate Southern Brave in Cardiff

‌Women’s Hundred | Twitter reacts to Matthews and Beaumont show eliminate Southern Brave in Cardiff

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WPL 2024 | Twitter praises Shreyanka Patil’s crazy athleticism for saving five runs for RCB

WPL 2024 | Twitter praises Shreyanka Patil’s crazy athleticism for saving five runs for RCB

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to shrewd Ecclestone outsmarting Matthews in chess versus checkers run out

‌WPL 2024 | Twitter reacts to shrewd Ecclestone outsmarting Matthews in chess versus checkers run out

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‌WPL 2024 | Twitter shocked by bizarre umpiring howler almost selling Mathews down the river

‌WPL 2024 | Twitter shocked by bizarre umpiring howler almost selling Mathews down the river

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WPL | Twitter reacts as Mumbai Indians conclude league stage with dominant four-wicket win

WPL | Twitter reacts as Mumbai Indians conclude league stage with dominant four-wicket win

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WPL, MI vs RCB | Twitter laughs as Devine makes Matthews immortal with no ball on dismissal

WPL, MI vs RCB | Twitter laughs as Devine makes Matthews immortal with no ball on dismissal

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WPL | Twitter reacts as Mumbai Indians register fifth successive win with double over Gujarat Giants

WPL | Twitter reacts as Mumbai Indians register fifth successive win with double over Gujarat Giants

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WPL, UPW vs MI | Twitter reacts to Matthews wrongly given out as review shows incorrect footage

WPL, UPW vs MI | Twitter reacts to Matthews wrongly given out as review shows incorrect footage

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WPL, DC vs MI | Twitter reacts as Mumbai Indians thrash Delhi Capitals by eight wickets

WPL, DC vs MI | Twitter reacts as Mumbai Indians thrash Delhi Capitals by eight wickets

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WPL | Twitter reacts as MI hand star-studded RCB second successive humiliating defeat

WPL | Twitter reacts as MI hand star-studded RCB second successive humiliating defeat

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WPL, MI vs GG | Twitter lauds Gardner's immediate impact after peach to dismiss explosive Matthews

WPL, MI vs GG | Twitter lauds Gardner's immediate impact after peach to dismiss explosive Matthews

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Women's World Cup 2022 | Hayley Matthews’ all-round show helps West Indies stun New Zealand in tournament opener

Women's World Cup 2022 | Hayley Matthews’ all-round show helps West Indies stun New Zealand in tournament opener

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ICC Women’s Rankings | India leapfrog West Indies in T20s; Jemimah Rodrigues, Radha Yadav enter top five

ICC Women’s Rankings | India leapfrog West Indies in T20s; Jemimah Rodrigues, Radha Yadav enter top five

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