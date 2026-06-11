Bangladesh Vs New Zealand News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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NZ vs BAN | Twitter reacts to Sodhi’s sloppiness costing Kiwis a series lead

NZ vs BAN | Twitter reacts to Sodhi’s sloppiness costing Kiwis a series lead

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BAN vs NZ | Twitter reacts to Mushfiqur Rahim's instinctive handling of the ball leading to unusual dismissal

BAN vs NZ | Twitter reacts to Mushfiqur Rahim's instinctive handling of the ball leading to unusual dismissal

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BAN vs NZ | Twitter reacts as Black Caps cap off World Cup preparations with comprehensive series win in Bangladesh

BAN vs NZ | Twitter reacts as Black Caps cap off World Cup preparations with comprehensive series win in Bangladesh

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BAN VS NZ | Twitter in splits as Mushfiqur Rahim reinvents the 'flick' in bizarre dismissal

BAN VS NZ | Twitter in splits as Mushfiqur Rahim reinvents the 'flick' in bizarre dismissal

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BAN vs NZ | Twitter reacts to Ish Sodhi's heroics in New Zealand's comfortable 86-run win

BAN vs NZ | Twitter reacts to Ish Sodhi's heroics in New Zealand's comfortable 86-run win

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BAN vs NZ | Twitter reacts to Tamim Iqbal rendering DRS useless with unusual change of heart

BAN vs NZ | Twitter reacts to Tamim Iqbal rendering DRS useless with unusual change of heart

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BAN vs NZ | Twitter in awe of Ish Sodhi's joyful hug with Hassan after Bangladesh revoke Mankad appeal

BAN vs NZ | Twitter in awe of Ish Sodhi's joyful hug with Hassan after Bangladesh revoke Mankad appeal

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BAN VS NZ | Twitter reacts as Bangladesh bowlers shine before rain plays spoilsport

BAN VS NZ | Twitter reacts as Bangladesh bowlers shine before rain plays spoilsport

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BAN vs NZ | Twitter blown away as Nasum Ahmed's boldness pays dividends despite being questioned by teammates 

BAN vs NZ | Twitter blown away as Nasum Ahmed's boldness pays dividends despite being questioned by teammates 

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BAN vs NZ | Twitter in awe as Nurul Hasan flies to his right to grab one out of thin air

BAN vs NZ | Twitter in awe as Nurul Hasan flies to his right to grab one out of thin air

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BAN vs NZ | Twitter reacts to New Zealand emulating prime Pakistan as four fielders 'refuse' to take simple catch

BAN vs NZ | Twitter reacts to New Zealand emulating prime Pakistan as four fielders 'refuse' to take simple catch

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BAN vs NZ | New Zealand series will create more awareness about us, says Mominul Haque

BAN vs NZ | New Zealand series will create more awareness about us, says Mominul Haque

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NZ vs BAN | WATCH : Ross Taylor ends his career with a wicket as New Zealand beat Bangladesh by an innings and 117 runs

NZ vs BAN | WATCH : Ross Taylor ends his career with a wicket as New Zealand beat Bangladesh by an innings and 117 runs

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BAN vs NZ | Needed to be patient for success to come, reveals Ebadot Hossain

BAN vs NZ | Needed to be patient for success to come, reveals Ebadot Hossain

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Will fight the fight to ensure spin bowling comes into big picture in New Zealand cricket, says Ajaz Patel

Will fight the fight to ensure spin bowling comes into big picture in New Zealand cricket, says Ajaz Patel

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Continuing to play three formats close to impossible, says Shakib Al Hasan

Continuing to play three formats close to impossible, says Shakib Al Hasan

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NZ vs BAN | Tom Latham named captain for Bangladesh Tests, Ajaz Patel left out

NZ vs BAN | Tom Latham named captain for Bangladesh Tests, Ajaz Patel left out

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BAN vs NZ| Winning away from home is becoming hard in international cricket, reckons Tim Southee

BAN vs NZ| Winning away from home is becoming hard in international cricket, reckons Tim Southee

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BAN vs NZ | All members of Bangladesh team tests Covid-19 negative, New Zealand tour set to go ahead

BAN vs NZ | All members of Bangladesh team tests Covid-19 negative, New Zealand tour set to go ahead

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NZ vs BAN | Bangladesh team sent into three-day quarantine

NZ vs BAN | Bangladesh team sent into three-day quarantine

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BAN vs NZ | Bangladesh spin bowling coach Rangana Herath Tests positive for Covid in New Zealand

BAN vs NZ | Bangladesh spin bowling coach Rangana Herath Tests positive for Covid in New Zealand

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BAN vs NZ| Rangana Herath to join Bangladesh as spin consultant for New Zealand tour

BAN vs NZ| Rangana Herath to join Bangladesh as spin consultant for New Zealand tour

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BAN vs NZ | Youngsters getting exposure to subcontinent conditions is good for New Zealand cricket, states Tom Latham

BAN vs NZ | Youngsters getting exposure to subcontinent conditions is good for New Zealand cricket, states Tom Latham

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BAN vs NZ | Nasum Ahmed credits Ranagna Herath for his bowling brilliance against New Zealand

BAN vs NZ | Nasum Ahmed credits Ranagna Herath for his bowling brilliance against New Zealand

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BAN vs NZ | Bangladesh register their maiden T20I series win over New Zealand, beat visitors by 6 wickets in 4th T20I

BAN vs NZ | Bangladesh register their maiden T20I series win over New Zealand, beat visitors by 6 wickets in 4th T20I

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BAN vs NZ | New Zealand prepared to 'fight fire with fire', states Glenn Pocknall

BAN vs NZ | New Zealand prepared to 'fight fire with fire', states Glenn Pocknall

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Mushfiqur Rahim doesn’t want to keep wickets anymore in T20Is, reveals Russell Domingo

Mushfiqur Rahim doesn’t want to keep wickets anymore in T20Is, reveals Russell Domingo

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