Tim Southee News

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KKR Gets Stronger After This Massive Announcement

KKR Gets Stronger After This Massive Announcement

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Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

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Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

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Report | Tim Southee appointed as ‘special skills consultant’ of the England cricket team

Report | Tim Southee appointed as ‘special skills consultant’ of the England cricket team

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‌IPL 2025 | Second new ball to be introduced in IPL amidst upliftment of saliva ban 

‌IPL 2025 | Second new ball to be introduced in IPL amidst upliftment of saliva ban 

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WATCH, NZ vs ENG |Glenn Phillips defies gravity with birdlike leap to claim catch of the century

WATCH, NZ vs ENG |Glenn Phillips defies gravity with birdlike leap to claim catch of the century

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‌IND vs NZ | Twitter, Rahul, and Kiwis in awe as ‘Pantastic’ Pant blows Southee for colossal top-tier six 

‌IND vs NZ | Twitter, Rahul, and Kiwis in awe as ‘Pantastic’ Pant blows Southee for colossal top-tier six 

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IND vs NZ | Rachin ton and late Kohli scalp keeps Kiwis in front despite spirited Indian fightback on Day 3

IND vs NZ | Rachin ton and late Kohli scalp keeps Kiwis in front despite spirited Indian fightback on Day 3

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Tim Southee steps aside from New Zealand's Test captaincy

Tim Southee steps aside from New Zealand's Test captaincy

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SL vs NZ, WATCH | Southee flies to his right at slip to grab a worldie and dispatch Nissanka

SL vs NZ, WATCH | Southee flies to his right at slip to grab a worldie and dispatch Nissanka

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Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

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Men’s Hundred | Twitter erupts as Tim Southee's exquisite jaffa topples Ben Stokes for golden duck

Men’s Hundred | Twitter erupts as Tim Southee's exquisite jaffa topples Ben Stokes for golden duck

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The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

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‌Tim Southee reprimanded for breaching ICC code of conduct against West Indies

‌Tim Southee reprimanded for breaching ICC code of conduct against West Indies

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NZ vs AUS | Twitter reacts to agonized Southee offering himself to the heavens after another dropped sitter

NZ vs AUS | Twitter reacts to agonized Southee offering himself to the heavens after another dropped sitter

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‌NZ vs PAK | Finn Allen’s heroics coupled with pacers domination thrash Pakistan as Kiwis go up 2-0 in Hamilton

‌NZ vs PAK | Finn Allen’s heroics coupled with pacers domination thrash Pakistan as Kiwis go up 2-0 in Hamilton

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‌NZ vs PAK | Twitter erupts as star-studded trio of Williamson, Mitchell, and Southee outshine Pakistan in Auckland

‌NZ vs PAK | Twitter erupts as star-studded trio of Williamson, Mitchell, and Southee outshine Pakistan in Auckland

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ENG vs NZ | Blair Tickner to make his Test debut versus England, confirms Tim Southee

ENG vs NZ | Blair Tickner to make his Test debut versus England, confirms Tim Southee

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NZ vs ENG | Kyle Jamieson ruled out from series with back stress fracture

NZ vs ENG | Kyle Jamieson ruled out from series with back stress fracture

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PAK vs NZ | Twitter lauds Sarfaraz Ahmed for reminding Pakistan what they were missing with another lightning stumping

PAK vs NZ | Twitter lauds Sarfaraz Ahmed for reminding Pakistan what they were missing with another lightning stumping

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Sikandar Raza one of four nominated by ICC for Sir Garfield Sobers Player of the Year Trophy 2022

Sikandar Raza one of four nominated by ICC for Sir Garfield Sobers Player of the Year Trophy 2022

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Kane Williamson quits New Zealand’s Test captaincy, Tim Southee takes over

Kane Williamson quits New Zealand’s Test captaincy, Tim Southee takes over

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NZ vs IND | Twitter reacts as New Zealand’s unconvincingly successful DRS turns wide into Deepak Hooda’s wicket

NZ vs IND | Twitter reacts as New Zealand’s unconvincingly successful DRS turns wide into Deepak Hooda’s wicket

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Have not looked too far behind but cricket’s landscape is definitely changing to what it was two-three years ago, comments Tim Southee

Have not looked too far behind but cricket’s landscape is definitely changing to what it was two-three years ago, comments Tim Southee

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ICC World T20 | Twitter reacts as New Zealand decimate Australia by 89 runs

ICC World T20 | Twitter reacts as New Zealand decimate Australia by 89 runs

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ICC World T20 | Twitter reacts to David Warner playing pinball on crease causing triple-deflection dismissal

ICC World T20 | Twitter reacts to David Warner playing pinball on crease causing triple-deflection dismissal

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BAN vs NZ | Twitter reacts to New Zealand emulating prime Pakistan as four fielders 'refuse' to take simple catch

BAN vs NZ | Twitter reacts to New Zealand emulating prime Pakistan as four fielders 'refuse' to take simple catch

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