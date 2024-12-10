Andhra Cricket Team News

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Players
Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
Hanuma Vihari finally secured a NOC from the Andhra Cricket Association after 3 months of simmering tension

Hanuma Vihari finally secured a NOC from the Andhra Cricket Association after 3 months of simmering tension

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  • cricket
Hanuma Vihari pledges to 'never play for Andhra' after alleging political motivations behind captaincy sack

Hanuma Vihari pledges to 'never play for Andhra' after alleging political motivations behind captaincy sack

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  • cricket
Ranji Trophy | Twitter lauds 'warrior' Hanuma Vihari for batting despite broken wrist

Ranji Trophy | Twitter lauds 'warrior' Hanuma Vihari for batting despite broken wrist

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  • cricket
Hanuma Vihari parts ways with Andhra, rejoins Hyderabad ahead of 2021-22 domestic season

Hanuma Vihari parts ways with Andhra, rejoins Hyderabad ahead of 2021-22 domestic season

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  • cricket
Vijay Hazare Trophy | Panchal, Nagwaswalla-powered Gujarat book semi-final berth with convincing QF victory

Vijay Hazare Trophy | Panchal, Nagwaswalla-powered Gujarat book semi-final berth with convincing QF victory

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  • cricket
Twitter reacts to S Sreesanth's Anil Kumble leg-spin imitation to make immediate impact

Twitter reacts to S Sreesanth's Anil Kumble leg-spin imitation to make immediate impact

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Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAUR - Dominant Saurashtra set up semis clash against Gujarat

Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAUR - Dominant Saurashtra set up semis clash against Gujarat

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Playing domestic is tough, almost same as playing international, feels Venugopal Rao

Playing domestic is tough, almost same as playing international, feels Venugopal Rao

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Andhra should have played a spinner, feels Jaydev Unadkat

Ranji Trophy 2019-20 | Andhra should have played a spinner, feels Jaydev Unadkat

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAU - Saurashtra on top after Chirag Jani ton

Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAU - Saurashtra on top after Chirag Jani ton

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAU - Triple fifties keep Saurashtra afloat

Ranji Trophy 2019-20 | AP v SAU - Triple fifties keep Saurashtra afloat

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gujarat sets up clash against Goa with easy win

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gujarat sets up clash against Goa with easy win

  • news
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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal headline Group A with win over Punjab to qualify for quarter-finals

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal headline Group A with win over Punjab to qualify for quarter-finals

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal beat Punjab to qualify for quarter-finals

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bengal beat Punjab to qualify for quarter-finals

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Ranji Trophy 2019-20 | Quarter-final Qualification Scenarios - Elite Group A and B

Ranji Trophy 2019-20 | Quarter-final Qualification Scenarios - Elite Group A and B

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bowlers run riot in Patiala; Wasim Jaffer hits 12k

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bowlers run riot in Patiala; Wasim Jaffer hits 12k

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  • cricket
Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Kerala, Vidarbha in trouble; Bengal set to post mammoth total

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Kerala, Vidarbha in trouble; Bengal set to post mammoth total

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bowlers script third win for Andhra; Rajasthan and Gujarat share spoils

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Bowlers script third win for Andhra; Rajasthan and Gujarat share spoils

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Jalaj Saxena bowls Kerala to victory over Punjab

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Jalaj Saxena bowls Kerala to victory over Punjab

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Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gurkeerat Singh leads Punjab fightback against Kerala

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group A - Gurkeerat Singh leads Punjab fightback against Kerala

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Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers laid foundation for win, reckons Hanuma Vihari

Ranji Trophy 2019-20 | Bowlers laid foundation for win, reckons Hanuma Vihari

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Ranji Trophy 2019-20 | Wasn’t much bounce or pace in Jaipur wicket, states KV Sasikanth

Ranji Trophy 2019-20 | Wasn’t much bounce or pace in Jaipur wicket, states KV Sasikanth

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