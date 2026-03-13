Richa Ghosh News

Category links
Teams
Royal Challengers BengaluruLancashireDerbyshire Cricket TeamPakistan Cricket TeamEngland Cricket TeamIndia Cricket TeamAfghanistan Cricket BoardSouth Africa Women Cricket TeamKent Cricket TeamWorcestershire County Cricket ClubChennai Super KingsEngland Women Cricket TeamWest Indies Women Cricket TeamBCBMumbai IndiansKolkata Knight RidersZimbabwe Cricket TeamAustralia Women Cricket TeamPunjab KingsAustralia Cricket TeamIndia Women Cricket TeamIreland Cricket TeamSri Lanka A Cricket TeamIndia A Cricket TeamNew Zealand Cricket TeamNew Zealand Women Cricket TeamBangladesh Women Cricket TeamDelhi CapitalsLucknow Super GiantsPakistan Women Cricket TeamWest Indies Cricket TeamScotland Women Cricket TeamSan Fransico UnicornsGujarat TitansBangladesh Cricket TeamRajasthan RoyalsWarwickshire CountyAfghanistan Cricket TeamMiddlesex Cricket TeamSomersetGloucestershireMelbourne StarsMelbourne RenegadesCanada Cricket TeamSri Lanka Cricket TeamSunrisers HyderabadSunriser HyderabadGujarat GiantsRoyal Challengers Bangalore WomenNew South WalesLos Angeles Knight RidersPakistan Cricket BoardBirmingham PhoenixPeshawar ZalmiSouth Africa Cricket TeamRajshahi RoyalsKarachi KingsBangladeshTasmaniaJammu And Kashmir Cricket TeamWestern AustraliaVictoria Cricket TeamNetherlands Cricket TeamBengal Cricket TeamNepal Cricket TeamScotland Cricket TeamUsa Cricket TeamUae Cricket TeamNamibia Cricket TeamOman Cricket TeamDelhi Capitals WomenIndia U 19 Cricket TeamAfghanistan U 19 Cricket TeamGujarat Giants WomenMumbai Indians WomenUp Warriorz WomenPunjab Cricket TeamPerth ScorchersSydney SixersNew Zealand U 19 Cricket TeamHobart HurricanesPaarl RoyalsJoburg Super KingsRangpur RidersUp WarriorzPretoria CapitalsSunrisers Eastern CapeWellington FirebirdsOtago VoltsDurban Super GiantsAdelaide StrikersSydney ThunderBrisbane HeatMi Cape TownDesert VipersMi EmiratesCanterbury KingsCentral StagsSri Lanka Women Cricket TeamBihar Cricket Team
Tournaments
Major League CricketICC ODI World CupICCIndia Vs Sri LankaIndia Vs EnglandIcc Womens World T 20India Tour Of EnglandIndia Women Vs Australia WomenIreland Vs IndiaWomens Cricket World CupIndian Premier LeagueAustralia Vs West IndiesIcc Odi RankingsIndia Vs BangladeshBcciT 20 World Cup2028 OlympicsWomen World T 20 SeriesEuropean Cricket LeagueNew Zealand Vs EnglandIcc RankingWorld Test ChampionshipIndia Vs PakistanIndia Vs AfghanistanCounty ChampionshipSri Lanka Vs EnglandWorld Odi ChampionshipBangladesh Vs New ZealandBangladesh Vs AustraliaT 20 Mumbai LeagueBig Bash LeaguePakistan Vs BangladeshAsian GamesIndia Vs New ZealandPink Ball TestIndia Women Vs England WomenAustralia Vs PakistanWomens Premier LeagueSa 20Super SmashLanka Premier LeaguePakistan Super LeagueAsia CupThe HundredSouth Africa Vs New ZealandOlympicsBorder Gavaskar TrophyEnglish Premier LeagueLegends League CricketIndia Vs AustraliaWest Indies Vs IndiaRanji TrophyZimbabwe Vs IndiaSri Lanka Vs New ZealandEngland Vs PakistanWest Indies Vs South AfricaIndia Vs South AfricaSri Lanka Vs ZimbabweAustralia Vs Sri LankaAustralia Vs ZimbabweEngland Vs West IndiesPakistan Women Vs South Africa WomenIcc U 19 World CupNew Zealand Tour Of IndiaAustralia Tour Of PakistanIcc Champions TrophyPakistan Vs ZimbabweBangladesh Premier LeagueVijay Hazare TrophyWtc FinalAshesSri Lanka Vs PakistanIl T 20Sri Lanka Tour Of IndiaNew Zealand Vs West IndiesSyed Mushtaq Ali TrophySouth Africa Tour Of IndiaEngland Vs AustraliaU 19 Asia CupWomens Big Bash LeagueAbu Dhabi T 10 LeagueIreland Vs BangladeshEmerging Asia CupIndia A Vs South Africa APakistan Vs SrilankaSheffield ShieldIcc Odi Super LeagueIndia Tour Of AustraliaSouth Africa Vs PakistanChampions One Day CupAfghanistan Vs ZimbabweBangladesh Vs West IndiesIndia Women Vs New Zealand WomenSri Lanka Vs BangladeshBangladesh Vs AfghanistanJlt One Day CupWest Indies Tour Of India2007 T 20 I World CupIndia A Vs AustraliaAustralia Vs New Zealand
Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
Teams
Tournaments
Players
Full List of Indian Players in the Womens Hundred Auction Pool

Full List of Indian Players in the Womens Hundred Auction Pool

  • news
  • cricket
Watch, India Women tour of Australia | Richa’s exemplary reflexes hand Charani first ODI wicket in Australia

Watch, India Women tour of Australia | Richa’s exemplary reflexes hand Charani first ODI wicket in Australia

  • news
  • cricket
Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

  • news
  • cricket
WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

WPL | Mumbai Indians remain in contention for playoffs with clinical win over Royal Challengers Bengaluru

  • news
  • cricket
WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

  • news
  • cricket
Get the Complete Squad of Royal Challengers Bengaluru Women for WPL 2026

Get the Complete Squad of Royal Challengers Bengaluru Women for WPL 2026

  • news
  • cricket
How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

  • news
  • cricket
AI Simulation, Women’s ODI World Cup | India halt Australia’s unbeaten run with four-wicket win

AI Simulation, Women’s ODI World Cup | India halt Australia’s unbeaten run with four-wicket win

  • news
  • cricket
Did Richa Ghosh Just Prove That Some 90s Are Better Than Centuries?

Did Richa Ghosh Just Prove That Some 90s Are Better Than Centuries?

  • news
  • cricket
Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as South Africa ends India’s unbeaten run with thrilling win

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as South Africa ends India’s unbeaten run with thrilling win

  • news
  • cricket
Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as Richa Ghosh reminds cricketing world of Rishabh Pant in funny injury break

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as Richa Ghosh reminds cricketing world of Rishabh Pant in funny injury break

  • news
  • cricket
Australia Women’s tour of India | Twitter reacts as Lady Luck casts magic wand on Richa Ghosh

Australia Women’s tour of India | Twitter reacts as Lady Luck casts magic wand on Richa Ghosh

  • news
  • cricket
ENG-W vs IND-W | Twitter in splits after Richa Ghosh’s desperate appeal for obstructing the field

ENG-W vs IND-W | Twitter in splits after Richa Ghosh’s desperate appeal for obstructing the field

  • news
  • cricket
Duleep Trophy | Twitter reacts as Chinnaswamy echoes with RCB chants to welcome Richa Ghosh

Duleep Trophy | Twitter reacts as Chinnaswamy echoes with RCB chants to welcome Richa Ghosh

  • news
  • cricket
IND-W vs SA-W | Twitter reacts to Richa's stunned empty gaze after dropped sitter results in injury

IND-W vs SA-W | Twitter reacts to Richa's stunned empty gaze after dropped sitter results in injury

  • news
  • cricket
‌WPL 2024 | Twitter reacts to dejected Ismail after Nat Sciver’s buttery hands repeat mistakes

‌WPL 2024 | Twitter reacts to dejected Ismail after Nat Sciver’s buttery hands repeat mistakes

  • news
  • cricket
‌WPL 2024 | Twitter reacts to RCB’s fielding chaos as dropped catch and run-outs go begging in lone delivery

‌WPL 2024 | Twitter reacts to RCB’s fielding chaos as dropped catch and run-outs go begging in lone delivery

  • news
  • cricket
IND W vs AUS W | Twitter reacts as Australia seal ODI series despite Richa Ghosh heroics

IND W vs AUS W | Twitter reacts as Australia seal ODI series despite Richa Ghosh heroics

  • news
  • cricket
IND W vs AUS W | Twitter reacts to India getting no runs despite batters completing a double

IND W vs AUS W | Twitter reacts to India getting no runs despite batters completing a double

  • news
  • cricket
‌IND W vs AUS W | Twitter in splits after Harmanpreet Kaur chuckles on Sutherland recreating India’s fielding woes

‌IND W vs AUS W | Twitter in splits after Harmanpreet Kaur chuckles on Sutherland recreating India’s fielding woes

  • news
  • cricket
WATCH | Richa Ghosh's spidey sense punishes Beth Mooney's callous attitude to hand India huge breakthrough

WATCH | Richa Ghosh's spidey sense punishes Beth Mooney's callous attitude to hand India huge breakthrough

  • news
  • cricket
WPL, UPW vs RCB | Twitter reacts as Mandhana loses her calm after Ghosh's clumsy glovework

WPL, UPW vs RCB | Twitter reacts as Mandhana loses her calm after Ghosh's clumsy glovework

  • news
  • cricket
All that glitters is not gold but blue – The Story of the WPL so far

All that glitters is not gold but blue – The Story of the WPL so far

  • feature
  • cricket
WPL, MI vs RCB | Twitter bashes Richa Ghosh as she caught ball watching to let Ellyse Perry run out

WPL, MI vs RCB | Twitter bashes Richa Ghosh as she caught ball watching to let Ellyse Perry run out

  • news
  • cricket
Womens T20 WC| Twitter reacts as India start their campaign with seven-wicket win over Pakistan

Womens T20 WC| Twitter reacts as India start their campaign with seven-wicket win over Pakistan

  • news
  • cricket
Seven Indians including Virat Kohli and Deepti Sharma make it to ICC's 2022 T20I Teams of the Year

Seven Indians including Virat Kohli and Deepti Sharma make it to ICC's 2022 T20I Teams of the Year

  • news
  • cricket
ENG-W vs IND-W | We were in the game because of our bowlers in spite of being 20 runs short, states Harmanpreet Kaur

ENG-W vs IND-W | We were in the game because of our bowlers in spite of being 20 runs short, states Harmanpreet Kaur

  • news
  • cricket