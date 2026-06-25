Matt Henry News

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Twitter Can't Keep Calm as Matt Henry Matches Jasprit Bumrah's Ranking Milestone

Twitter Can't Keep Calm as Matt Henry Matches Jasprit Bumrah's Ranking Milestone

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Watch, T20 World Cup | Henry starts proceedings in style to castle Nissanka in first ball of chase

Watch, T20 World Cup | Henry starts proceedings in style to castle Nissanka in first ball of chase

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AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

AI Simulation, New Zealand vs United Arab Emirates | Santner leads from front as New Zealand seal Chepauk contest

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4th T20I Turns Nightmare as Abhishek Sharma Enters Unwanted Record List

4th T20I Turns Nightmare as Abhishek Sharma Enters Unwanted Record List

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AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand assert home dominance as Henry strikes with four wickets

AI Simulation, NZ vs WI | New Zealand assert home dominance as Henry strikes with four wickets

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AI Simulation, NZ vs ENG ODIs | New Zealand go 1-0 ahead with six-run win at Bay Oval

AI Simulation, NZ vs ENG ODIs | New Zealand go 1-0 ahead with six-run win at Bay Oval

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The Hundred | Southern Brave end three-match losing run with narrow win over Welsh Fire

The Hundred | Southern Brave end three-match losing run with narrow win over Welsh Fire

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AI Simulation, New Zealand tour of Zimbabwe | New Zealand complete tour with another comfortable win

AI Simulation, New Zealand tour of Zimbabwe | New Zealand complete tour with another comfortable win

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SA vs NZ, Tri-series final review | South Africa choke in final over as New Zealand win title by three runs

SA vs NZ, Tri-series final review | South Africa choke in final over as New Zealand win title by three runs

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SA vs NZ, Tri series final | Twitter goes insane after Kiwi's surprising 3-run to win tri-series

SA vs NZ, Tri series final | Twitter goes insane after Kiwi's surprising 3-run to win tri-series

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ZIM vs NZ | Twitteratti congratulate New Zealand after dominant performance against Zimbabwe

ZIM vs NZ | Twitteratti congratulate New Zealand after dominant performance against Zimbabwe

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Bracewell to lead New Zealand for T20I series against Pakistan

Bracewell to lead New Zealand for T20I series against Pakistan

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‌IND vs NZ | Twitter reacts to Williamson's one-handed screamer mirrors flying Phillips to send Jadeja packing

‌IND vs NZ | Twitter reacts to Williamson's one-handed screamer mirrors flying Phillips to send Jadeja packing

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IND vs NZ | Matt Henry and Rachin Ravindra power New Zealand to commanding win over India

IND vs NZ | Matt Henry and Rachin Ravindra power New Zealand to commanding win over India

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IND vs NZ | Kiwi pacers fold India for 46 before Conway makes merry on historic Day 2

IND vs NZ | Kiwi pacers fold India for 46 before Conway makes merry on historic Day 2

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‌IND vs NZ | Twitter reacts to audacious Pant's no-frills reverse-sweep amidst India's adversity

‌IND vs NZ | Twitter reacts to audacious Pant's no-frills reverse-sweep amidst India's adversity

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Dawson and Hetmyer heroic dent Welsh to end losing streak

Men’s Hundred | Twitter reacts to Dawson and Hetmyer heroic dent Welsh to end losing streak

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NZ vs AUS | Twitter laughs as Henry's comical juggling act leaves frantic Carey bewildered

NZ vs AUS | Twitter laughs as Henry's comical juggling act leaves frantic Carey bewildered

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NZ vs AUS | Flamboyant Green ton nullifies Henry onslaught in green Wellington on riveting Day 1

NZ vs AUS | Flamboyant Green ton nullifies Henry onslaught in green Wellington on riveting Day 1

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‌NZ vs SA | Twitter awestruck after acrobatic Glenn Phillips prowls like Jonty Rhodes to pull off screamer 

‌NZ vs SA | Twitter awestruck after acrobatic Glenn Phillips prowls like Jonty Rhodes to pull off screamer 

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NZ vs PAK I Twitter laughs as bat-less Rizwan’s Kabaddi antics fail to fetch 'bonus point'

NZ vs PAK I Twitter laughs as bat-less Rizwan’s Kabaddi antics fail to fetch 'bonus point'

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NZ vs BAN | Twitter reacts as Henry's surprised package leaves dismissed Rahim sitting on deck in disbelief

NZ vs BAN | Twitter reacts as Henry's surprised package leaves dismissed Rahim sitting on deck in disbelief

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ENG vs NZ | Twitter reacts to Kumar Dharmasena’s unsuccessful assist for Kiwis to redeem 2019 final gaffe

ENG vs NZ | Twitter reacts to Kumar Dharmasena’s unsuccessful assist for Kiwis to redeem 2019 final gaffe

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ENG vs NZ | Kyle Jamieson to be sidelined for three to four months owing to back surgery

ENG vs NZ | Kyle Jamieson to be sidelined for three to four months owing to back surgery

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NZ vs ENG | Kyle Jamieson ruled out from series with back stress fracture

NZ vs ENG | Kyle Jamieson ruled out from series with back stress fracture

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PAK vs NZ | Matt Henry to miss Pakistan and India ODIs due to abdominal strain

PAK vs NZ | Matt Henry to miss Pakistan and India ODIs due to abdominal strain

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PAK vs NZ | Twitter reacts to Matt Henry and Ajaz Patel turning the tables on embarrassed Pakistan with record 104-run partnership

PAK vs NZ | Twitter reacts to Matt Henry and Ajaz Patel turning the tables on embarrassed Pakistan with record 104-run partnership

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