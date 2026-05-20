Fakhar Zaman News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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PSL Ball Tampering Saga Concludes with Shocking Two-Match Ban Decision

PSL Ball Tampering Saga Concludes with Shocking Two-Match Ban Decision

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Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

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WATCH | Sahibzada and Fakhar step-up to hand desperate Pakistan lifeline with record-breaking stand

WATCH | Sahibzada and Fakhar step-up to hand desperate Pakistan lifeline with record-breaking stand

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Preview: Pakistan vs Sri Lanka | Pakistan keen to maintain unbeaten run in T20I series

Preview: Pakistan vs Sri Lanka | Pakistan keen to maintain unbeaten run in T20I series

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Pakistan T20I Tri Series | Twitter reacts as Pakistan survives scare before beating Zimbabwe in thrilling game

Pakistan T20I Tri Series | Twitter reacts as Pakistan survives scare before beating Zimbabwe in thrilling game

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AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

AI Simulation, PAK vs ZIM | Pakistan dominate Zimbabwe in series opener as Shaheen Afridi shines with three wickets

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Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

Pakistan vs Zimbabwe – 1st T20I Preview | Rawalpindi set for high-pace clash as Pakistan aim to start tri-series strongly

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

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Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

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AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

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India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

India vs Pakistan, Final – Asia Cup 2025 (28 September, Dubai)

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Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs India, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Asia Cup | Twitter reacts as Fakhar Zaman takes nasty blow from Dushmantha Chameera

Asia Cup | Twitter reacts as Fakhar Zaman takes nasty blow from Dushmantha Chameera

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Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

Team Pakistan vs Team Sri Lanka, Preview | Super Four Match 3 will look to dominate after strong group stage

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IND vs PAK | Twitter in awe as Pandya's out-of-box genius embarrassingly outfoxes flying Fakhar

IND vs PAK | Twitter in awe as Pandya's out-of-box genius embarrassingly outfoxes flying Fakhar

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Pakistan vs United Arab Emirates, 10th Match, Group A – Asia Cup 2025 (17 September, Dubai)

Pakistan vs United Arab Emirates, 10th Match, Group A – Asia Cup 2025 (17 September, Dubai)

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Asia Cup | Twitter reacts as Pakistan qualify for Super Fours with comfortable win over UAE

Asia Cup | Twitter reacts as Pakistan qualify for Super Fours with comfortable win over UAE

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Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

Pakistan vs United Arab Emirates, Preview | Pakistan Will Look to Dominate After Big Win in Last Game

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India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

India vs Pakistan, Preview | India Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

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Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Pakistan beat Oman by massive margin of 93 runs

Asia Cup 2025 | Twitter reacts as Pakistan beat Oman by massive margin of 93 runs

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Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

Pakistan vs Oman, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Strong Start In Asia Cup

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UAE vs PAK | Fakhar-Abrar rule roost in Sharjah to set tri-series finale date with Afghanistan

UAE vs PAK | Fakhar-Abrar rule roost in Sharjah to set tri-series finale date with Afghanistan

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Pakistan tour of West Indies | Fakhar Zaman to miss ODI leg with hamstring injury

Pakistan tour of West Indies | Fakhar Zaman to miss ODI leg with hamstring injury

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Watch, BAN vs PAK | Fakhar Zaman slips, turns, and dives but still falls short in hilarious run-out

Watch, BAN vs PAK | Fakhar Zaman slips, turns, and dives but still falls short in hilarious run-out

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‌CT 2025 | Imam-ul-Haq to replace injured Fakhar Zaman in Pakistan squad

‌CT 2025 | Imam-ul-Haq to replace injured Fakhar Zaman in Pakistan squad

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