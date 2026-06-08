Mohammad Rizwan News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Pakistan Drop Major Stars for Australia Series? Full Squad Inside

Pakistan Drop Major Stars for Australia Series? Full Squad Inside

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  • cricket
AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors steady chase as Pakistan level ODI series in Dhaka

AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors steady chase as Pakistan level ODI series in Dhaka

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  • cricket
Twitter Reacts as Bangladesh Hand a Massive Defeat to Pakistan in 1st ODI

Twitter Reacts as Bangladesh Hand a Massive Defeat to Pakistan in 1st ODI

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Twitter Reacts as Nahid Rana Takes Five-Wicket Haul in 1st ODI vs Pakistan

Twitter Reacts as Nahid Rana Takes Five-Wicket Haul in 1st ODI vs Pakistan

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AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors chase as Pakistan outplay Bangladesh in Dhaka ODI Opener

AI Simulation, BAN vs PAK | Rizwan anchors chase as Pakistan outplay Bangladesh in Dhaka ODI Opener

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  • cricket
Watch, BBL | Rizwan tickles funny bone after unsuccessfully trying to evade wrath of fielder

Watch, BBL | Rizwan tickles funny bone after unsuccessfully trying to evade wrath of fielder

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  • cricket
Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan complete clean sweep with emphatic win

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AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan complete series sweep as Babar, pace trio dominate Sri Lanka

AI Simulation, PAK vs SL | Pakistan complete series sweep as Babar, pace trio dominate Sri Lanka

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Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

Sri Lanka tour of Pakistan | 3rd ODI in Rawalpindi, Preview

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Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

Sri Lanka tour of Pakistan | Twitter reacts as Pakistan seal three-match ODI series with clinical win

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AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

AI Simulation, PAK vs SA | Pakistan cling to thrilling 4-run win as Babar anchors hosts with commanding innings

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  • cricket
Mohammad Rizwan Ready to Light Up the BBL with His Explosive Form

Mohammad Rizwan Ready to Light Up the BBL with His Explosive Form

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South Africa tour of Pakistan | Twitter laughs as Marco ‘Tall’ Jansen shows off height with comical leave

South Africa tour of Pakistan | Twitter laughs as Marco ‘Tall’ Jansen shows off height with comical leave

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South Africa tour of Pakistan | Pakistan name 18-member squad for two-match home Test series

South Africa tour of Pakistan | Pakistan name 18-member squad for two-match home Test series

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AI Simulation, BR vs STKNP । Barbados Royals beat St Kitts and Nevis Patriots by five wickets in 27th CPL 2025 game

AI Simulation, BR vs STKNP । Barbados Royals beat St Kitts and Nevis Patriots by five wickets in 27th CPL 2025 game

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BR vs STKNP, Preview | Barbados Royals to face St Kitts and Nevis Patriots in 27th CPL 2025 game

BR vs STKNP, Preview | Barbados Royals to face St Kitts and Nevis Patriots in 27th CPL 2025 game

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Asia Cup 2025 | Idea was to move on from them, Akram on Babar and Rizwan’s exclusion from Asia Cup

Asia Cup 2025 | Idea was to move on from them, Akram on Babar and Rizwan’s exclusion from Asia Cup

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CPL 2025 | St Kitts and Nevis Patriots hang on with narrow five-run win over Guyana Amazon Warriors

CPL 2025 | St Kitts and Nevis Patriots hang on with narrow five-run win over Guyana Amazon Warriors

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  • cricket
WATCH, CPL । Barbados Royals hilariously mock Mohammad Rizwan after embarrassing dismissal off Warrican

WATCH, CPL । Barbados Royals hilariously mock Mohammad Rizwan after embarrassing dismissal off Warrican

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AI Simulation, Pakistan tour of West Indies | West Indies begin ODI leg with five-wicket win

AI Simulation, Pakistan tour of West Indies | West Indies begin ODI leg with five-wicket win

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‌IND vs PAK | Twitter reacts to arch-rivalry fueled by Rizwan’s unintentional shoulder barge to Harshit Rana

‌IND vs PAK | Twitter reacts to arch-rivalry fueled by Rizwan’s unintentional shoulder barge to Harshit Rana

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PAK vs NZ | Twitter slams 'captain cool' Rizwan for rewarding Shaheen's peach with futile outrage

PAK vs NZ | Twitter slams 'captain cool' Rizwan for rewarding Shaheen's peach with futile outrage

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PAK vs SA | Sensational Rizwan-Salman tons banish Pak's chasing voodoo as hosts hunt down 353 ins tyle

PAK vs SA | Sensational Rizwan-Salman tons banish Pak's chasing voodoo as hosts hunt down 353 ins tyle

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‌WATCH, PAK vs WI | Sajid tastes a dose of his own medicine after Warrican’s fitting “You Can’t See Me” jibe

‌WATCH, PAK vs WI | Sajid tastes a dose of his own medicine after Warrican’s fitting “You Can’t See Me” jibe

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‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Abrar dent gritty Athanaze as Pakistan triumph on rank-turner 

‌PAK vs WI | Twitter reacts to Sajid and Abrar dent gritty Athanaze as Pakistan triumph on rank-turner 

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‌PAK vs WI | Twitter reacts to chirpy Rizwan labels Multan deck as ‘Graveyard’ to welcome Sinclair 

‌PAK vs WI | Twitter reacts to chirpy Rizwan labels Multan deck as ‘Graveyard’ to welcome Sinclair 

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‌PAK vs WI | Twitter in splits as puckish Babar unleashes mischievous shenanigans on Sajid and Rizwan

‌PAK vs WI | Twitter in splits as puckish Babar unleashes mischievous shenanigans on Sajid and Rizwan

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