Shafali Verma News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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WPL Eliminator | Twitter in awe as Delhi Capitals storm into final with comfortable win over Gujarat Giants

WPL Eliminator | Twitter in awe as Delhi Capitals storm into final with comfortable win over Gujarat Giants

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AI Simulation, Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W | Calm chase seals another win for Delhi in Vadodara

AI Simulation, Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W | Calm chase seals another win for Delhi in Vadodara

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Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

Delhi Capitals-W vs Mumbai Indians-W Preview | WPL clash in Vadodara as playoff race tightens

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WPL | Lethal Lee and all-round Shafali earn Delhi Capitals first win with convincing chase against UP Warriorz

WPL | Lethal Lee and all-round Shafali earn Delhi Capitals first win with convincing chase against UP Warriorz

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Watch the Complete Team of Delhi Capitals after the WPL Auction

Watch the Complete Team of Delhi Capitals after the WPL Auction

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Find Out the First Instance When World Cup Champion Failed to Receive Medal

Find Out the First Instance When World Cup Champion Failed to Receive Medal

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Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

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How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

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You Won’t Believe What Shafali Verma Said Before India Won the World Cup

You Won’t Believe What Shafali Verma Said Before India Won the World Cup

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

Women’s ODI World Cup Final | Twitter elated as Harmanpreet pulls rabbit out of hat with clever change

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Women’s ODI World Cup | Twitter cannot believe as Anneke Bosch puts down sitter to extend Shafali’s stay

Women’s ODI World Cup | Twitter cannot believe as Anneke Bosch puts down sitter to extend Shafali’s stay

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Shafali Verma Makes Timely Return Before Women’s World Cup Semifinals

Shafali Verma Makes Timely Return Before Women’s World Cup Semifinals

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ICC Women’s ODI World Cup | India announce 15-member squad for marquee event at home

ICC Women’s ODI World Cup | India announce 15-member squad for marquee event at home

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‌WPL | Twitter reacts to Sutherland and Shafali dent Natalie’s all-round show as Delhi seal humdinger

‌WPL | Twitter reacts to Sutherland and Shafali dent Natalie’s all-round show as Delhi seal humdinger

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‌INDW vs PAKW | Reddy three-fer and reshuffled batting dent arch-rivals as India stay alive

‌INDW vs PAKW | Reddy three-fer and reshuffled batting dent arch-rivals as India stay alive

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INDW vs PAKW | Twitter and Shafali baffled as Omaima Sohail misfire at wrong pitch with wayward beamer

INDW vs PAKW | Twitter and Shafali baffled as Omaima Sohail misfire at wrong pitch with wayward beamer

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BCCI announces Team India squad for Women's T20 World Cup 2024

BCCI announces Team India squad for Women's T20 World Cup 2024

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‌INDW vs PAK W | Deepti and openers' heroic steer India to convincing win over arch-rivals

‌INDW vs PAK W | Deepti and openers' heroic steer India to convincing win over arch-rivals

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INDW vs SAW| Pooja Vastrakar’s four-fer coupled with Radha Yadav’s three-fer thrash South Africa

INDW vs SAW| Pooja Vastrakar’s four-fer coupled with Radha Yadav’s three-fer thrash South Africa

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IND-W vs SA-W | Twitter lauds as Shafali Varma achieves the fastest double century in women’s test cricket

IND-W vs SA-W | Twitter lauds as Shafali Varma achieves the fastest double century in women’s test cricket

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to Shafali dwarfing Giants as Capitals clinch final’s berth

‌WPL 2024 | Twitter reacts to Shafali dwarfing Giants as Capitals clinch final’s berth

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WPL 2024 | Twitter goes gaga as Saima gives fitting reply to Shafali following war of words with absolute peach

WPL 2024 | Twitter goes gaga as Saima gives fitting reply to Shafali following war of words with absolute peach

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to seething Ismail having last post-Shafali’s back-to-back sixes

‌WPL 2024 | Twitter reacts to seething Ismail having last post-Shafali’s back-to-back sixes

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WPL 2024 | Twitter in awe as flying Wareham denies Shafali’s party with spectacular fielding prowess

WPL 2024 | Twitter in awe as flying Wareham denies Shafali’s party with spectacular fielding prowess

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‌WPL 2024 | Twitter erupts as Ismail dismantles Shafali Verma to claim tourney’s maiden scalp

‌WPL 2024 | Twitter erupts as Ismail dismantles Shafali Verma to claim tourney’s maiden scalp

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‌Twitter in splits seeing Mandhana-Shafali tag team Amy Jones back to the hut 

‌Twitter in splits seeing Mandhana-Shafali tag team Amy Jones back to the hut 

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