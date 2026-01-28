Sophie Devine News

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Players
Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
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Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W Preview | An important match for both teams

Gujarat Giants-W vs Delhi Capitals-W Preview | An important match for both teams

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WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

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WPL | Twitter in disbelief as ball-watching Sophie Devine throws Bharti Fulmali under bus

WPL | Twitter in disbelief as ball-watching Sophie Devine throws Bharti Fulmali under bus

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WPL | Twitter in splits as TV umpire brings hilarious ultraedge reference in wide review

WPL | Twitter in splits as TV umpire brings hilarious ultraedge reference in wide review

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WPL | Twitter on edge as Mumbai Indians continue perfect record over Gujarat Giants with thrilling win

WPL | Twitter on edge as Mumbai Indians continue perfect record over Gujarat Giants with thrilling win

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AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

AI Simulation, MI-W vs GG-W | Gujarat Giants break duck as Gardner leads composed chase in Navi Mumbai

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Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

Mumbai Indians-W & Gujarat Giants-W | WPL 2026 Preview

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WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

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WBBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes beat Perth Scorchers to rise to top of table

WBBL | Twitter in awe as Hobart Hurricanes beat Perth Scorchers to rise to top of table

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Heres the Final Gujarat Giants Line-Up Entering WPL 2026

Heres the Final Gujarat Giants Line-Up Entering WPL 2026

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WBBL | Twitter impressed as Scorchers remain in playoff contention with crucial win against Renegades

WBBL | Twitter impressed as Scorchers remain in playoff contention with crucial win against Renegades

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Watch, WBBL | Sophie Devine crawls to ball in symbolic ‘age catching up’ gesture

Watch, WBBL | Sophie Devine crawls to ball in symbolic ‘age catching up’ gesture

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WBBL | Twitter amused as technology turns WACA boos into cheers and back to boos as Devine refuses to walk

WBBL | Twitter amused as technology turns WACA boos into cheers and back to boos as Devine refuses to walk

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Women’s ODI World Cup | Twitter gets emotional as Sophie Devine gets memorable farewell after final ODI

Women’s ODI World Cup | Twitter gets emotional as Sophie Devine gets memorable farewell after final ODI

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Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

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PAK-W vs NZ-W । Twitter in disappointment as rain ruins Women’s WC game between Pakistan and New Zealand

PAK-W vs NZ-W । Twitter in disappointment as rain ruins Women’s WC game between Pakistan and New Zealand

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AI Simulation, Women’s ODI World Cup | New Zealand enter top four with comfortable win over Pakistan

AI Simulation, Women’s ODI World Cup | New Zealand enter top four with comfortable win over Pakistan

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Women’s ODI World Cup | PAK vs NZ, 19th match in Colombo, Preview

Women’s ODI World Cup | PAK vs NZ, 19th match in Colombo, Preview

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Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as rain washes out Sri Lanka-New Zealand game

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as rain washes out Sri Lanka-New Zealand game

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AI Simulation, Women’s ODI World Cup | New Zealand continue resurgent run with 36-run win over Sri Lanka

AI Simulation, Women’s ODI World Cup | New Zealand continue resurgent run with 36-run win over Sri Lanka

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Women’s ODI World Cup | SL vs NZ, 15th match in Visakhapatnam, Preview

Women’s ODI World Cup | SL vs NZ, 15th match in Visakhapatnam, Preview

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Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as New Zealand register first points with dominant win over Bangladesh

Women’s ODI World Cup | Twitter reacts as New Zealand register first points with dominant win over Bangladesh

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BAN-W vs NZ-W Preview | Bangladesh Women and New Zealand Women to lock horns sin 10th Women’s WC 2025

BAN-W vs NZ-W Preview | Bangladesh Women and New Zealand Women to lock horns sin 10th Women’s WC 2025

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AI Simulation, BAN-W vs NZ-W | Bangladesh Women beat New Zealand Women by three wickets in 11th match of Women's WC

AI Simulation, BAN-W vs NZ-W | Bangladesh Women beat New Zealand Women by three wickets in 11th match of Women's WC

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Women’s ODI World Cup | Tazmin Brits gains ranking points after match-winning century against New Zealand

Women’s ODI World Cup | Tazmin Brits gains ranking points after match-winning century against New Zealand

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AI Simulation, NZ-W vs SA-W । New Zealand Women beat South Africa Women by six runs in Women's WC game

AI Simulation, NZ-W vs SA-W । New Zealand Women beat South Africa Women by six runs in Women's WC game

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NZ-W vs SA-W, Preview । New Zealand Women to face South Africa Women in seventh game of Women's WC 2025

NZ-W vs SA-W, Preview । New Zealand Women to face South Africa Women in seventh game of Women's WC 2025

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