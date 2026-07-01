West Indies Women Cricket Team News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Tournaments
Players
AI Simulation | AUS W vs WI W | Ashleigh Gardner Stars as Australia Women Storm Into T20 World Cup Final

AI Simulation | AUS W vs WI W | Ashleigh Gardner Stars as Australia Women Storm Into T20 World Cup Final

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AI Simulation | ENG W vs WI W | Amy Jones' Half-Century Powers England Women to 24-Run Victory Over West Indies Women

AI Simulation | ENG W vs WI W | Amy Jones' Half-Century Powers England Women to 24-Run Victory Over West Indies Women

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AI Simulation, WI W vs SCO W | Hayley Matthews' all-round brilliance powers West Indies past Scotland

AI Simulation, WI W vs SCO W | Hayley Matthews' all-round brilliance powers West Indies past Scotland

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AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry seals series sweep as Australia Women outclass West Indies

AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry seals series sweep as Australia Women outclass West Indies

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AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry leads Australia Women to Another win at Arnos Vale

AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry leads Australia Women to Another win at Arnos Vale

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AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry guides Australia Women to comfortable chase at Arnos Vale

AI Simulation, WIW vs AUSW | Ellyse Perry guides Australia Women to comfortable chase at Arnos Vale

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South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

South Africa Women Tour of West Indies 2025 | West Indies win third T20 to pocket three-match series

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ENG W vs WI W | England add another whitewash to complete the West Indies series 6-0

ENG W vs WI W | England add another whitewash to complete the West Indies series 6-0

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ENG W vs WI W | West Indies receive body blow with skipper Hayley Matthews ruled out of third and final ODI

ENG W vs WI W | West Indies receive body blow with skipper Hayley Matthews ruled out of third and final ODI

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AI Simulation, ENG-W vs WI-W | Beaumont, Jones and Linsey star as England make it 2-0 over hapless Windies

AI Simulation, ENG-W vs WI-W | Beaumont, Jones and Linsey star as England make it 2-0 over hapless Windies

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ENG-W vs WI-W | Heather Knight and Lauren Bell help England complete 3-0 whitewash over West Indies

ENG-W vs WI-W | Heather Knight and Lauren Bell help England complete 3-0 whitewash over West Indies

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ENG-W vs WI-W | Twitter reacts as England completes whitewash over West Indies with clinical performance

ENG-W vs WI-W | Twitter reacts as England completes whitewash over West Indies with clinical performance

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‌WATCH, IND-W vs WI-W | Mathews and Dottin befuddled by Renuka’s wobbly inswingers in viscous new-ball spell

‌WATCH, IND-W vs WI-W | Mathews and Dottin befuddled by Renuka’s wobbly inswingers in viscous new-ball spell

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‌Dottin available for West Indies after reversing retirement 

‌Dottin available for West Indies after reversing retirement 

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Women’s T20 Tri-series | Stafanie Taylor returns to West Indies squad for series against India, South Africa

Women’s T20 Tri-series | Stafanie Taylor returns to West Indies squad for series against India, South Africa

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Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami becomes highest wicket-taker in World Cups

Women's World Cup 2022 | Jhulan Goswami becomes highest wicket-taker in World Cups

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Women's World Cup 2022 | Twitter reacts to Deepti Sharma's brilliant run out 

Women's World Cup 2022 | Twitter reacts to Deepti Sharma's brilliant run out 

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Women’s World Cup 2022 | Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur slam centuries against West Indies

Women’s World Cup 2022 | Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur slam centuries against West Indies

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Women's World Cup 2022 | Hayley Matthews’ all-round show helps West Indies stun New Zealand in tournament opener

Women's World Cup 2022 | Hayley Matthews’ all-round show helps West Indies stun New Zealand in tournament opener

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ICC Women’s World Cup 2022 | Teams to be allowed to play with nine players due to Covid-19

ICC Women’s World Cup 2022 | Teams to be allowed to play with nine players due to Covid-19

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ICC introduces in-match penalty for slow overrate in T20Is

ICC introduces in-match penalty for slow overrate in T20Is

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Mithali Raj reclaims No.1 ODI batter spot, Smriti Mandhana attains career best T20I ranking

Mithali Raj reclaims No.1 ODI batter spot, Smriti Mandhana attains career best T20I ranking

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ICC Women’s Rankings | India leapfrog West Indies in T20s; Jemimah Rodrigues, Radha Yadav enter top five

ICC Women’s Rankings | India leapfrog West Indies in T20s; Jemimah Rodrigues, Radha Yadav enter top five

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WIW vs INDW | Jemimah Rodrigues, Veda Krishnamurthy and Anuja Patil script whitewash for India women

WIW vs INDW | Jemimah Rodrigues, Veda Krishnamurthy and Anuja Patil script whitewash for India women

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WI W vs IND W | Shafali Verma, Smriti Mandhana star as India thump West Indies by 84 runs in first T20I

WI W vs IND W | Shafali Verma, Smriti Mandhana star as India thump West Indies by 84 runs in first T20I

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INDW vs WIW | Hayley Matthews set for comeback after serving eight-match ban

INDW vs WIW | Hayley Matthews set for comeback after serving eight-match ban

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VIDEO | Ben Stokes gets “luckiest” wicket on “worst ball of his career”

VIDEO | Ben Stokes gets “luckiest” wicket on “worst ball of his career”

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