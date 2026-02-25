England Vs Pakistan News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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PAK vs ENG | Sajid-Noman spin Pakistan to dominant turnaround series win over timid England

PAK vs ENG | Sajid-Noman spin Pakistan to dominant turnaround series win over timid England

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PAK vs ENG | Shakeel ton, tailender cameos, and late English wickets give Pakistan ascendancy on Day 2

PAK vs ENG | Shakeel ton, tailender cameos, and late English wickets give Pakistan ascendancy on Day 2

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PAK vs ENG | Twitter in awe of battle-hardened Sajid's stoic reaction to bloody facial blow

PAK vs ENG | Twitter in awe of battle-hardened Sajid's stoic reaction to bloody facial blow

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PAK vs ENG | Sajid Khan’s six-fer pushes England into retreat as Pakistan spins its way to dominance

PAK vs ENG | Sajid Khan’s six-fer pushes England into retreat as Pakistan spins its way to dominance

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PAK vs ENG | Twitter goes wild as Jamie Smith sparks Bazball with a huge six leaving Sajid Khan baffled

PAK vs ENG | Twitter goes wild as Jamie Smith sparks Bazball with a huge six leaving Sajid Khan baffled

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Sajid Khan breaks Pakistan’s fielding curse with spectacular rope-side save

PAK vs ENG | Twitter reacts as Sajid Khan breaks Pakistan’s fielding curse with spectacular rope-side save

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PAK vs ENG | Twitter buzzes as Mohammad Rizwan jabs Brook with No More Bazball amid England’s wickets tumble

PAK vs ENG | Twitter buzzes as Mohammad Rizwan jabs Brook with No More Bazball amid England’s wickets tumble

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PAK vs ENG | Twitter lights up as Sajid Khan unleashes 'Thigh-Five' celebration after Brook’s shaky dismissal

PAK vs ENG | Twitter lights up as Sajid Khan unleashes 'Thigh-Five' celebration after Brook’s shaky dismissal

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Noman Ali celebrates first wicket like he’s won the World Cup

PAK vs ENG | Twitter reacts as Noman Ali celebrates first wicket like he’s won the World Cup

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PAK vs ENG | Rehan Ahmed joins England squad as team leans on spin for the third Test

PAK vs ENG | Rehan Ahmed joins England squad as team leans on spin for the third Test

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PAK vs ENG | Noman Ali's record breaking day out in Multan decimates England to end Pakistan win drought

PAK vs ENG | Noman Ali's record breaking day out in Multan decimates England to end Pakistan win drought

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PAK vs ENG | Twitter in splits as Stokes' embarrassing charge leaves bat at fine leg and wickets stumped

PAK vs ENG | Twitter in splits as Stokes' embarrassing charge leaves bat at fine leg and wickets stumped

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‌WATCH, PAK vs ENG | Scintillating Sajid nutmegs Potts to castle the timber and claim six-fer

‌WATCH, PAK vs ENG | Scintillating Sajid nutmegs Potts to castle the timber and claim six-fer

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PAK vs ENG | Twitter erupts as Sajid Khan's fiery death stare caps off brilliant delivery to Ollie Pope

PAK vs ENG | Twitter erupts as Sajid Khan's fiery death stare caps off brilliant delivery to Ollie Pope

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PAK vs ENG | Twitter ablaze as Sajid Khan’s premature stump break results in crucial run-out miss

PAK vs ENG | Twitter ablaze as Sajid Khan’s premature stump break results in crucial run-out miss

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PAK vs ENG | Twitter reacts to Potts bounce back with fearsome send-off to leave Salman Agha packing

PAK vs ENG | Twitter reacts to Potts bounce back with fearsome send-off to leave Salman Agha packing

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PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

PAK vs ENG | Kamran Ghulam shines with a century on debut and leads Pakistan to a promising Day 1

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Kamran Ghulam makes his mark with a stunning century on debut

PAK vs ENG | Twitter reacts as Kamran Ghulam makes his mark with a stunning century on debut

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Kamran Ghulam pulls off a hilarious Steve Smith impression, leaving Ben Stokes confused

PAK vs ENG | Twitter reacts as Kamran Ghulam pulls off a hilarious Steve Smith impression, leaving Ben Stokes confused

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PAK vs ENG | Twitter buzzes as Jack Leach spins out Shafique with a beauty and strikes the first blow

PAK vs ENG | Twitter buzzes as Jack Leach spins out Shafique with a beauty and strikes the first blow

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Kamran Ghulam to debut, Noman Ali and Sajid Khan included in Pakistan's XI for England Test

Kamran Ghulam to debut, Noman Ali and Sajid Khan included in Pakistan's XI for England Test

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‌ENG vs PAK | Stokes returns after injury as England announces playing XI for second Test

‌ENG vs PAK | Stokes returns after injury as England announces playing XI for second Test

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Pakistan axes Babar Azam and Shaheen Shah for second and third Tests against England

Pakistan axes Babar Azam and Shaheen Shah for second and third Tests against England

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PAK vs ENG | Twitter responds to Jamal and Shaheen’s bold move to snub Masood’s guidance in high stake Scenario

PAK vs ENG | Twitter responds to Jamal and Shaheen’s bold move to snub Masood’s guidance in high stake Scenario

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PAK vs ENG | Harry Brook’s heroics and Joe Root’s class propel England to a dominant victory over Pakistan

PAK vs ENG | Harry Brook’s heroics and Joe Root’s class propel England to a dominant victory over Pakistan

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PAK vs ENG | Twitter reacts as Babar nicks Atkinson peach to yet again depart cheaply under pressure

PAK vs ENG | Twitter reacts as Babar nicks Atkinson peach to yet again depart cheaply under pressure

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ENG vs PAK | Twitter applauds as all Pakistani players pay tribute to Root after he falls short of maiden triple

ENG vs PAK | Twitter applauds as all Pakistani players pay tribute to Root after he falls short of maiden triple

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