Harshit Rana News

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Selectors Finally Turn Back to a Neglected Star After Harshit Rana Setback

Selectors Finally Turn Back to a Neglected Star After Harshit Rana Setback

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NZ tour of India | Twitter in splits as Harshit embarrasses Conway after duo’s pre-match friendly meet

NZ tour of India | Twitter in splits as Harshit embarrasses Conway after duo’s pre-match friendly meet

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New Zealand tour of India | Twitter in awe as Harshit Rana has measure of Conway yet again

New Zealand tour of India | Twitter in awe as Harshit Rana has measure of Conway yet again

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Harshit Rana Wins Big Praise from Indias 1983 World Cup Champion

Harshit Rana Wins Big Praise from Indias 1983 World Cup Champion

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New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as New Zealand wins maiden ODI series on Indian soil

New Zealand tour of India | Twitter in disbelief as New Zealand wins maiden ODI series on Indian soil

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New Zealand tour of India | Twitter stunned as Harshit Rana sends Devon Conway’s timber flying

New Zealand tour of India | Twitter stunned as Harshit Rana sends Devon Conway’s timber flying

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New Zealand tour of India | Twitter and Conway surprised as batter loses willow to awkward bounce

New Zealand tour of India | Twitter and Conway surprised as batter loses willow to awkward bounce

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IND vs NZ | Twitter laughs as Daryl's absurd response to Rana bumper defuses brewing tension between duo

IND vs NZ | Twitter laughs as Daryl's absurd response to Rana bumper defuses brewing tension between duo

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South Africa tour of India | Twitter goes euphoric as Rahul wins toss in third ODI in Vizag after eternity

South Africa tour of India | Twitter goes euphoric as Rahul wins toss in third ODI in Vizag after eternity

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Aakash Chopra Slams Selectors Over Star Bowlers Shock Exclusion from SA ODIs

Aakash Chopra Slams Selectors Over Star Bowlers Shock Exclusion from SA ODIs

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South Africa tour of India | Twitter not impressed at Harshit Rana’s rush of blood to criticise umpire

South Africa tour of India | Twitter not impressed at Harshit Rana’s rush of blood to criticise umpire

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Mohammad Kaif Publicly Calls Out Gautam Gambhir for This Act

Mohammad Kaif Publicly Calls Out Gautam Gambhir for This Act

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IND vs SA | Twitter reacts as Harshit Rana has the last sledge after ending Dewald Brevis' blitz

IND vs SA | Twitter reacts as Harshit Rana has the last sledge after ending Dewald Brevis' blitz

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Harshit Ranas Bowling Dominance Sets Stage for ODI Return

Harshit Ranas Bowling Dominance Sets Stage for ODI Return

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Ex-Cricketer Calls Out Team India for Wrong Selection in the Third T20I

Ex-Cricketer Calls Out Team India for Wrong Selection in the Third T20I

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AUS vs IND | Twitter stunned as Harshit Rana capitalizes on surprise promotion with startling six

AUS vs IND | Twitter stunned as Harshit Rana capitalizes on surprise promotion with startling six

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Shreevats Goswami Raises Concerns Over Harshit Rana’s Inclusion Ahead of Arshdeep

Shreevats Goswami Raises Concerns Over Harshit Rana’s Inclusion Ahead of Arshdeep

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Harshit Rana Impresses Kris Srikkanth with His Third ODI Performance

Harshit Rana Impresses Kris Srikkanth with His Third ODI Performance

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Nitish Kumar Reddy Joins Elite List of ODI Debutants This Year

Nitish Kumar Reddy Joins Elite List of ODI Debutants This Year

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Wholesome Scenes Emerge From India’s Net Practice in Perth

Wholesome Scenes Emerge From India’s Net Practice in Perth

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Gautam Gambhir Defends Harshit Rana Against Social Media Backlash

Gautam Gambhir Defends Harshit Rana Against Social Media Backlash

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Harshit Rana’s Solo Entry at Gambhir’s Dinner Raises Eyebrows

Harshit Rana’s Solo Entry at Gambhir’s Dinner Raises Eyebrows

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Did Aakash Chopra Mock Harshit Rana’s ‘All-Format Player’ Tag?

Did Aakash Chopra Mock Harshit Rana’s ‘All-Format Player’ Tag?

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Why Does Harshit Rana Get a Spot in the Indian Team Before Captain and Vice-Captain?

Why Does Harshit Rana Get a Spot in the Indian Team Before Captain and Vice-Captain?

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IND vs SL | Twitter reacts as Srilanka's terrible running between the wickets causes furious reaction by Sanath Jayasuria

IND vs SL | Twitter reacts as Srilanka's terrible running between the wickets causes furious reaction by Sanath Jayasuria

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India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

India vs Sri Lanka, Preview | Super Four Match 6 will look to dominate after strong wins in the last round

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India vs Oman, 12th Match, Group A – Asia Cup 2025 (19 September, Abu Dhabi)

India vs Oman, 12th Match, Group A – Asia Cup 2025 (19 September, Abu Dhabi)

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