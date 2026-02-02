Up Warriorz Women News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

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WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

WPL | Twitter thrilled as Chinelle Henry gives Delhi Capitals dream start in must-win game

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WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

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AI Simulation, WPL | Mandhana anchors chase as Royal Challengers outclass Warriorz to seal top-spot

AI Simulation, WPL | Mandhana anchors chase as Royal Challengers outclass Warriorz to seal top-spot

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WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

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UP Warriorz Hit by Injury Scare Ahead of Crucial WPL Matches

UP Warriorz Hit by Injury Scare Ahead of Crucial WPL Matches

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WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants go second after thumping win over UP Warriorz

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WPL | Twitter heartbroken as Meg Lanning gets out breaking timber in unluckiest of fashions

WPL | Twitter heartbroken as Meg Lanning gets out breaking timber in unluckiest of fashions

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WPL | Twitter in disbelief as ball-watching Sophie Devine throws Bharti Fulmali under bus

WPL | Twitter in disbelief as ball-watching Sophie Devine throws Bharti Fulmali under bus

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WPL | Twitter in splits as TV umpire brings hilarious ultraedge reference in wide review

WPL | Twitter in splits as TV umpire brings hilarious ultraedge reference in wide review

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Complete Breakdown of WPL 2026 Playoff Chances for Every Team

Complete Breakdown of WPL 2026 Playoff Chances for Every Team

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WPL | Warriorz complete dominant double over Mumbai as Lanning-Litchfield heroics secure 22-run win

WPL | Warriorz complete dominant double over Mumbai as Lanning-Litchfield heroics secure 22-run win

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Harleen Deol Scripts Her Redemption in Just 24 Hours

Harleen Deol Scripts Her Redemption in Just 24 Hours

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‌AI Simulation, WPL | Mumbai Indians continue dominance as controlled chase seals six-wicket win over UP Warriorz

‌AI Simulation, WPL | Mumbai Indians continue dominance as controlled chase seals six-wicket win over UP Warriorz

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WPL Preview | UP Warriorz seek first win of season against resurgent Mumbai Indians on their home turf

WPL Preview | UP Warriorz seek first win of season against resurgent Mumbai Indians on their home turf

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WPL | Lethal Lee and all-round Shafali earn Delhi Capitals first win with convincing chase against UP Warriorz

WPL | Lethal Lee and all-round Shafali earn Delhi Capitals first win with convincing chase against UP Warriorz

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WPL | Twitter laughs as UP's retiring out experiment falls flat to justify Harleen Deol's shock

WPL | Twitter laughs as UP's retiring out experiment falls flat to justify Harleen Deol's shock

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‌WPL Preview | Delhi Capitals and UP Warriorz face off in early pressure game in Navi Mumbai

‌WPL Preview | Delhi Capitals and UP Warriorz face off in early pressure game in Navi Mumbai

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WPL | Twitter in awe as RCB make it two in row with dominant win against UP Warriorz

WPL | Twitter in awe as RCB make it two in row with dominant win against UP Warriorz

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WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

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WPL | Twitter impressed with ball girl’s skills as she perseveres her way to success

WPL | Twitter impressed with ball girl’s skills as she perseveres her way to success

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WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

WPL | Twitter in awe as Gujarat Giants beat UP Warriorz in high-scoring game to start campaign with win

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WPL | Twitter pumped up as Ecclestone gets sweet revenge over Gardner after being smashed for boundary

WPL | Twitter pumped up as Ecclestone gets sweet revenge over Gardner after being smashed for boundary

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WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

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‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

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‌WPL | Twitter blames oblivious Deepti reject second run as Voll fails to become WPL’s maiden centurion

‌WPL | Twitter blames oblivious Deepti reject second run as Voll fails to become WPL’s maiden centurion

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‌WPL | Twitter stunned as RCB’s misfielding chaos turns the match into backyard cricket drama

‌WPL | Twitter stunned as RCB’s misfielding chaos turns the match into backyard cricket drama

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