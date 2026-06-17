Jonty Rhodes News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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European T20 League Set to Launch as Faf du Plessis Invests in Franchise

European T20 League Set to Launch as Faf du Plessis Invests in Franchise

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Jonty Rhodes Reveals His Take on Virat & Rohit for the 2027 World Cup

Jonty Rhodes Reveals His Take on Virat & Rohit for the 2027 World Cup

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‌WATCH | 55-year-old Jonty Rhodes turns back clock with pouncing boundary save

‌WATCH | 55-year-old Jonty Rhodes turns back clock with pouncing boundary save

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LSG vs RR| Twitter buzzing as Jonty Rhodes turns back the clock by taking a catch off-field

LSG vs RR| Twitter buzzing as Jonty Rhodes turns back the clock by taking a catch off-field

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IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts to Jonty Rhodes jumping in joy after Rahul Tewatia’s wicket

IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts to Jonty Rhodes jumping in joy after Rahul Tewatia’s wicket

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Would be nervous of a Virat Kohli who does not have leadership responsibility, says Jonty Rhodes

Would be nervous of a Virat Kohli who does not have leadership responsibility, says Jonty Rhodes

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You can only play 11 players and it's up to the captain to decide: Jonty Rhodes on R Ashwin's exclusion

You can only play 11 players and it's up to the captain to decide: Jonty Rhodes on R Ashwin's exclusion

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Twitter reacts to Jonty Rhodes' 'roller-coaster' of emotions as a blinder is followed by a drop in same over

Twitter reacts to Jonty Rhodes' 'roller-coaster' of emotions as a blinder is followed by a drop in same over

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Twitter reacts to 'evergreen' Jonty Rhodes taking trademark full-stretched blinder at 51 years of age

Twitter reacts to 'evergreen' Jonty Rhodes taking trademark full-stretched blinder at 51 years of age

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IPL 2020 | Will take a while to get used to match practice, reckons Jonty Rhodes

IPL 2020 | Will take a while to get used to match practice, reckons Jonty Rhodes

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IPL 2020 | Players like Mohammed Shami leaves an example for young players, feels Jonty Rhodes

IPL 2020 | Players like Mohammed Shami leaves an example for young players, feels Jonty Rhodes

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IPL is very important financially and for players’ future as well, claims Jonty Rhodes

IPL is very important financially and for players’ future as well, claims Jonty Rhodes

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No better fielder in the world than Ravindra Jadeja, admits Gautam Gambhir

No better fielder in the world than Ravindra Jadeja, admits Gautam Gambhir

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Will be great to see AB de Villiers play T20 World Cup, opines Jonty Rhodes

Will be great to see AB de Villiers play T20 World Cup, opines Jonty Rhodes

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IPL 2020 | Prospect of working with Kumble and Rahul enticed me to take KXIP job, reveals Jonty Rhodes

IPL 2020 | Prospect of working with Kumble and Rahul enticed me to take KXIP job, reveals Jonty Rhodes

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Road Safety World Series | Sachin Tendulkar’s Indian legends to take on Brian Lara’s Windies side in opener

Road Safety World Series | Sachin Tendulkar’s Indian legends to take on Brian Lara’s Windies side in opener

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Foam advertisement boards have reduced injury chances on boundary line, feels Jonty Rhodes

Foam advertisement boards have reduced injury chances on boundary line, feels Jonty Rhodes

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Fake-fielding rule is a bit harsh, feels Jonty Rhodes

Fake-fielding rule is a bit harsh, feels Jonty Rhodes

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IPL 2020 | Mohali to host all Kings XI Punjab games

IPL 2020 | Mohali to host all Kings XI Punjab games

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VIDEO | David Warner puts on ambidextrous show in nets

VIDEO | David Warner puts on ambidextrous show in nets

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Reports | Jonty Rhodes and Brett Lee to coach Sri Lanka

Reports | Jonty Rhodes and Brett Lee to coach Sri Lanka

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Kings XI Punjab appoint Anil Kumble as Director of Cricket Operations

Kings XI Punjab appoint Anil Kumble as Director of Cricket Operations

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I enjoy watching Virat Kohli unlike run-machine Steve Smith, says Jonty Rhodes

I enjoy watching Virat Kohli unlike run-machine Steve Smith, says Jonty Rhodes

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We don't see Jonty Rhodes fitting in at India A Or NCA, says MSK Prasad

We don't see Jonty Rhodes fitting in at India A Or NCA, says MSK Prasad

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Slip catching has been an issue for Indian fielders, says Jonty Rhodes

Slip catching has been an issue for Indian fielders, says Jonty Rhodes

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Jonty Rhodes and incumbent candidates appear for support staff interviews

Jonty Rhodes and incumbent candidates appear for support staff interviews

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Reports | Ravi Shastri, Vikram Rathour, Bharat Arun favorites for top jobs in Indian cricket

Reports | Ravi Shastri, Vikram Rathour, Bharat Arun favorites for top jobs in Indian cricket

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