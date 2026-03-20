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Lockie Ferguson News
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West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
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Pakistan Women Vs South Africa Women
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Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
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England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
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India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
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Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Ms Dhoni
Deepti Sharma
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Teams
Royal Challengers Bengaluru
Lancashire
Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
ICC
ICC ODI World Cup
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Ashleigh Gardner
Ellyse Perry
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Ms Dhoni
Deepti Sharma
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Matt Henry
Glenn Phillips
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Big Blow for Punjab Kings as Lockie Ferguson Ruled Out of IPL 2026 Start
4 months ago
news
cricket
New Zealand tour of India | Twitter on edge as Ferguson almost takes Surya’s head with dangerous beamer
5 months ago
news
cricket
New Zealand tour of India | Twitter heartbroken as Samson painfully reminds Cummins with untimely dismissal
5 months ago
news
cricket
Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?
9 months ago
news
cricket
AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix
10 months ago
news
cricket
Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview
10 months ago
news
cricket
BP vs TR, Review | Trent Rockets dominate Birmingham Phoenix at Edgbaston with six-wicket win
11 months ago
news
cricket
PBKS vs CSK | Priyansh Arya’s majestic hundred leads Punjab to edge-of-the-seat win over Chennai
1 year ago
news
cricket
PBKS vs RR | Twitter reacts as Sanju Samson vents with bat flip after promising innings ends
1 year ago
news
cricket
CT 2025 | Kyle Jamieson named replacement for injured Lockie Ferguson in New Zealand squad
1 year ago
news
cricket
BBL | Twitter reacts to Ferguson and vintage Thunder’s dent Strikers in their season opener
2 years ago
news
cricket
Lockie Ferguson to miss Sri Lanka ODI series after suffering calf injury
2 years ago
news
cricket
WATCH, SL vs NZ | Fiery Ferguson’s unsettles Lankan middle order with maiden T20I hat-trick
2 years ago
news
cricket
WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell
2 years ago
news
cricket
RCB vs CSK | Twitter questions Lockie Ferguson’s presence in the field after bowling two beamers amidst Chennai’s chase
2 years ago
news
cricket
RCB vs CSK | Twitter erupts as charged-up Kohli shushes CSK fans after Ferguson outfoxes Rahane
2 years ago
news
cricket
RCB vs DC | Twitter celebrates Patidar-Green alliance as RCB dominates Delhi boosting their playoff prospects
2 years ago
news
cricket
IPL 2024 | Twitter stunned by bizarre umpiring howler before review denies Russell's golden duck
2 years ago
news
cricket
IPL 2023, KKR vs SRH | Twitter lauds Harry Brook for justifying 13-crore price tag with 23-run Lockie Ferguson over
3 years ago
news
cricket
PAK vs NZ | Twitter reacts to Glenn Phillips' wild celebration after running out Agha Salman
3 years ago
news
cricket
IPL 2023 | Gujarat Titans trade Lockie Ferguson and Rahmanullah Gurbaz to Kolkata Knight Riders
4 years ago
news
cricket
ICC World T20 | Twitter reacts as New Zealand trump Ireland by 35 runs
4 years ago
news
cricket
Lockie Fergsuon out of tri-series involving Pakistan and Bangladesh with minor abdominal injury
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts as Lockie Ferguson gets Bhanuka Rajapaksa immediately after one-handed lucky six
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, CSK vs SRH | Twitter reacts as Umran Malik pips Lockie Ferguson with a 154 KPH screamer
4 years ago
news
cricket
Gujarat Titans: Riding on a winning wave
4 years ago
feature
cricket
IPL 2022, GT vs KKR | Twitter reacts as Lockie Ferguson convinces captain Hardik Pandya to take successful review
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, GT vs CSK| Twitter reacts as Lockie Ferguson's spicy yorker breaks Ambati Rayudu’s bat
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, GT vs DC | This is the Shubhman we all want to see, Hardik Pandya praises the youngster
4 years ago
news
cricket
IPL 2022, GT vs DC | Twitter reacts as Shubman Gill stars in Gujarat Titans victory against Delhi Capitals by 14 runs
4 years ago
news
cricket
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