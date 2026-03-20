Lockie Ferguson News

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New Zealand tour of India | Twitter on edge as Ferguson almost takes Surya’s head with dangerous beamer

New Zealand tour of India | Twitter on edge as Ferguson almost takes Surya’s head with dangerous beamer

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New Zealand tour of India | Twitter heartbroken as Samson painfully reminds Cummins with untimely dismissal

New Zealand tour of India | Twitter heartbroken as Samson painfully reminds Cummins with untimely dismissal

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Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

Is BBL 2025/26 About to Become the Most Exciting Edition Yet?

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AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

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Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

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BP vs TR, Review | Trent Rockets dominate Birmingham Phoenix at Edgbaston with six-wicket win

BP vs TR, Review | Trent Rockets dominate Birmingham Phoenix at Edgbaston with six-wicket win

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PBKS vs CSK | Priyansh Arya’s majestic hundred leads Punjab to edge-of-the-seat win over Chennai

PBKS vs CSK | Priyansh Arya’s majestic hundred leads Punjab to edge-of-the-seat win over Chennai

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PBKS vs RR | Twitter reacts as Sanju Samson vents with bat flip after promising innings ends

PBKS vs RR | Twitter reacts as Sanju Samson vents with bat flip after promising innings ends

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‌CT 2025 | Kyle Jamieson named replacement for injured Lockie Ferguson in New Zealand squad 

‌CT 2025 | Kyle Jamieson named replacement for injured Lockie Ferguson in New Zealand squad 

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‌BBL | Twitter reacts to Ferguson and vintage Thunder’s dent Strikers in their season opener

‌BBL | Twitter reacts to Ferguson and vintage Thunder’s dent Strikers in their season opener

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Lockie Ferguson to miss Sri Lanka ODI series after suffering calf injury

Lockie Ferguson to miss Sri Lanka ODI series after suffering calf injury

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‌WATCH, SL vs NZ | Fiery Ferguson’s unsettles Lankan middle order with maiden T20I hat-trick  

‌WATCH, SL vs NZ | Fiery Ferguson’s unsettles Lankan middle order with maiden T20I hat-trick  

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WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

WI vs NZ | Twitter applauds Trent Boult's meticulously crafted off-cutter outwitting dangerous Russell

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RCB vs CSK | Twitter erupts as charged-up Kohli shushes CSK fans after Ferguson outfoxes Rahane

RCB vs CSK | Twitter erupts as charged-up Kohli shushes CSK fans after Ferguson outfoxes Rahane

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RCB vs DC | Twitter celebrates Patidar-Green alliance as RCB dominates Delhi boosting their playoff prospects

RCB vs DC | Twitter celebrates Patidar-Green alliance as RCB dominates Delhi boosting their playoff prospects

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IPL 2024 | Twitter stunned by bizarre umpiring howler before review denies Russell's golden duck

IPL 2024 | Twitter stunned by bizarre umpiring howler before review denies Russell's golden duck

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IPL 2023, KKR vs SRH | Twitter lauds Harry Brook for justifying 13-crore price tag with 23-run Lockie Ferguson over

IPL 2023, KKR vs SRH | Twitter lauds Harry Brook for justifying 13-crore price tag with 23-run Lockie Ferguson over

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PAK vs NZ | Twitter reacts to Glenn Phillips' wild celebration after running out Agha Salman

PAK vs NZ | Twitter reacts to Glenn Phillips' wild celebration after running out Agha Salman

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IPL 2023 | Gujarat Titans trade Lockie Ferguson and Rahmanullah Gurbaz to Kolkata Knight Riders

IPL 2023 | Gujarat Titans trade Lockie Ferguson and Rahmanullah Gurbaz to Kolkata Knight Riders

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ICC World T20 | Twitter reacts as New Zealand trump Ireland by 35 runs

ICC World T20 | Twitter reacts as New Zealand trump Ireland by 35 runs

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Lockie Fergsuon out of tri-series involving Pakistan and Bangladesh with minor abdominal injury

Lockie Fergsuon out of tri-series involving Pakistan and Bangladesh with minor abdominal injury

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IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts as Lockie Ferguson gets Bhanuka Rajapaksa immediately after one-handed lucky six

IPL 2022, GT vs PBKS | Twitter reacts as Lockie Ferguson gets Bhanuka Rajapaksa immediately after one-handed lucky six

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IPL 2022, CSK vs SRH | Twitter reacts as Umran Malik pips Lockie Ferguson with a 154 KPH screamer

IPL 2022, CSK vs SRH | Twitter reacts as Umran Malik pips Lockie Ferguson with a 154 KPH screamer

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Gujarat Titans: Riding on a winning wave

Gujarat Titans: Riding on a winning wave

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IPL 2022, GT vs KKR | Twitter reacts as Lockie Ferguson convinces captain Hardik Pandya to take successful review

IPL 2022, GT vs KKR | Twitter reacts as Lockie Ferguson convinces captain Hardik Pandya to take successful review

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IPL 2022, GT vs CSK| Twitter reacts as Lockie Ferguson's spicy yorker breaks Ambati Rayudu’s bat

IPL 2022, GT vs CSK| Twitter reacts as Lockie Ferguson's spicy yorker breaks Ambati Rayudu’s bat

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IPL 2022, GT vs DC | This is the Shubhman we all want to see, Hardik Pandya praises the youngster

IPL 2022, GT vs DC | This is the Shubhman we all want to see, Hardik Pandya praises the youngster

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