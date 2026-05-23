Sunriser Hyderabad News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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KKRs Twitter Reply to SRH Goes Viral After Revenge Victory

KKRs Twitter Reply to SRH Goes Viral After Revenge Victory

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Twitter Erupts as Travis Head Finds Form Against KKR

Twitter Erupts as Travis Head Finds Form Against KKR

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AI Simulation, SRH vs KKR | Travis Head’s Powerplay Blitz Sets up Hyderabad’s Commanding Win

AI Simulation, SRH vs KKR | Travis Head’s Powerplay Blitz Sets up Hyderabad’s Commanding Win

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Virat Kohli Turns IPL 2026 Opener into Record-Smashing Spectacle

Virat Kohli Turns IPL 2026 Opener into Record-Smashing Spectacle

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IPL | Twitter watches in disbelief as Gujarat Titans' star Shubman Gill locks horns with fourth umpire over run-out

IPL | Twitter watches in disbelief as Gujarat Titans' star Shubman Gill locks horns with fourth umpire over run-out

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GT vs SRH | Twitter floored as Shubman Gill launches Gujarat's carnage with silken flick off Shami

GT vs SRH | Twitter floored as Shubman Gill launches Gujarat's carnage with silken flick off Shami

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SRH vs MI | Mumbai Indians make it four in a row as Rohit, Boult sink struggling Hyderabad

SRH vs MI | Mumbai Indians make it four in a row as Rohit, Boult sink struggling Hyderabad

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SRH vs MI | Twitter reacts as Abhinav Manohar’s clinical effort cut short by unlucky hit wicket

SRH vs MI | Twitter reacts as Abhinav Manohar’s clinical effort cut short by unlucky hit wicket

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SRH vs MI | Twitter erupts with pumped-up Hardik as Boult removes big fish Travis Head

SRH vs MI | Twitter erupts with pumped-up Hardik as Boult removes big fish Travis Head

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SRH vs MI | Twitter can’t stop laughing after Surya inspects Abhishek’s pockets for secret chits

SRH vs MI | Twitter can’t stop laughing after Surya inspects Abhishek’s pockets for secret chits

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SRH vs MI | Twitter stunned as brain faded Ishan Kishan walks off with confidence despite no bat involved

SRH vs MI | Twitter stunned as brain faded Ishan Kishan walks off with confidence despite no bat involved

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‌IPL 2025 | Nitish Kumar Reddy fit to join SRH squad after delayed side strain recovery 

‌IPL 2025 | Nitish Kumar Reddy fit to join SRH squad after delayed side strain recovery 

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IPL 2022 | Keep Umran Malik in mix with main players, says Ravi Shastri

IPL 2022 | Keep Umran Malik in mix with main players, says Ravi Shastri

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IPL 2022 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2022 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings - Preview, head to head, where to watch, and betting tips

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IPL 2022, RCB vs SRH | Twitter reacts as Marco Jansen sends RCB's top-order packing

IPL 2022, RCB vs SRH | Twitter reacts as Marco Jansen sends RCB's top-order packing

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IPL 2022 | Very surprised that it was given out, Tom Moody on Kane Williamson's controversial dismissal

IPL 2022 | Very surprised that it was given out, Tom Moody on Kane Williamson's controversial dismissal

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IPL 2021 | Wasn't explained why I was dropped as captain, reveals SRH's David Warner

IPL 2021 | Wasn't explained why I was dropped as captain, reveals SRH's David Warner

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MI vs SRH | Collective failure of group, admits Rohit Sharma as Mumbai Indians' IPL 2021 campaign ends

MI vs SRH | Collective failure of group, admits Rohit Sharma as Mumbai Indians' IPL 2021 campaign ends

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IPL 2021 | Manish Pandey returns after four-match snub to make captaincy debut for SRH

IPL 2021 | Manish Pandey returns after four-match snub to make captaincy debut for SRH

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IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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Twitter reacts to Manish Pandey’s ‘smashing’ six reply to Virat ‘chirpy’ Kohli

Twitter reacts to Manish Pandey’s ‘smashing’ six reply to Virat ‘chirpy’ Kohli

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IPL 2019 | SWOT Analysis - Sunrisers Hyderabad

IPL 2019 | SWOT Analysis - Sunrisers Hyderabad

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IPL 2019 | BCCI will speak to franchises on workload management at right time, reveals Vinod Rai

IPL 2019 | BCCI will speak to franchises on workload management at right time, reveals Vinod Rai

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There's no doubt wrist spinners will get advantage in any wicket, believes Muthaiyan Mural﻿​itharan

There's no doubt wrist spinners will get advantage in any wicket, believes Muthaiyan Mural﻿​itharan

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I wait for half chances for an extra wicket, says Manish Pandey

I wait for half chances for an extra wicket, says Manish Pandey

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IPL 2018 | Shikhar Dhawan or Rashid Khan? Whom will Sunrisers Hyderabad retain?

IPL 2018 | Shikhar Dhawan or Rashid Khan? Whom will Sunrisers Hyderabad retain?

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Cricket Australia offers multi-year contracts to players in a bid to keep them away from IPL

Cricket Australia offers multi-year contracts to players in a bid to keep them away from IPL

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