James Neesham News

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Players
AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

AI Simulation, NZ vs SA | Neesham powers late surge as New Zealand chase down South Africa at Bay Oval

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Bracewell to lead New Zealand for T20I series against Pakistan

Bracewell to lead New Zealand for T20I series against Pakistan

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‌WATCH, SA20 | 1999 World Cup’s catching horror strikes Neesham on Root’s fortunate survival

‌WATCH, SA20 | 1999 World Cup’s catching horror strikes Neesham on Root’s fortunate survival

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BPL 2024 | Twitter reacts to Dre Russ carnage trumping Neesham heroics as Comilla outplay high-flying Rangpur

BPL 2024 | Twitter reacts to Dre Russ carnage trumping Neesham heroics as Comilla outplay high-flying Rangpur

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‌BPL 2024 | Twitter reacts to Shakib and Imran Tahir sealing 78 run win for Rangpur Riders 

‌BPL 2024 | Twitter reacts to Shakib and Imran Tahir sealing 78 run win for Rangpur Riders 

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Jimmy Neesham declines New Zealand central contract to honour overseas league commitments

Jimmy Neesham declines New Zealand central contract to honour overseas league commitments

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IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Ravichandran Ashwin and Jimmy Neesham's run out controversy

IPL 2022, LSG vs RR | Twitter reacts to Ravichandran Ashwin and Jimmy Neesham's run out controversy

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New Zealand drop James Neesham from central contract list, give Michael Bracewell first deal

New Zealand drop James Neesham from central contract list, give Michael Bracewell first deal

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Daryl Mitchell wins the ICC Spirit of Cricket Award

Daryl Mitchell wins the ICC Spirit of Cricket Award

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IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

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Twitter reacts as Jimmy Neesham’s ‘ghost six’ almost costs Santner his wicket

Twitter reacts as Jimmy Neesham’s ‘ghost six’ almost costs Santner his wicket

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T20 World Cup 2021 | You have to be on for all 40 overs to beat New Zealand, says Aaron Finch

T20 World Cup 2021 | You have to be on for all 40 overs to beat New Zealand, says Aaron Finch

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T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

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New Zealand is strongest all-format team in the world right now, feels Michael Atherton

New Zealand is strongest all-format team in the world right now, feels Michael Atherton

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T20 World Cup semi-final | Jimmy Neesham's picture after New Zealand win goes viral - 'Job finished? I don't think so'

T20 World Cup semi-final | Jimmy Neesham's picture after New Zealand win goes viral - 'Job finished? I don't think so'

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T20 World Cup 2021 | Daryl Mitchell batted beautifully in high pressure situation, says Kane Williamson as New Zealand storm into final

T20 World Cup 2021 | Daryl Mitchell batted beautifully in high pressure situation, says Kane Williamson as New Zealand storm into final

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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Daryl Mitchell, Jimmy Neesham power New Zealand to final

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as Daryl Mitchell, Jimmy Neesham power New Zealand to final

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T20 World Cup 2021 | Our top-order will fire fully at some point, says Glenn Phillips

T20 World Cup 2021 | Our top-order will fire fully at some point, says Glenn Phillips

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T20 World Cup 2021 | We’ll prepare for Afghanistan just like every other game, says Jimmy Neesham

T20 World Cup 2021 | We’ll prepare for Afghanistan just like every other game, says Jimmy Neesham

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T20 World Cup 2021 | Looking forward to Afghanistan challenge, says Kane Williamson after New Zealand defeat Namibia

T20 World Cup 2021 | Looking forward to Afghanistan challenge, says Kane Williamson after New Zealand defeat Namibia

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T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as New Zealand overcome Namibia hurdle to inch closer to semi-finals

T20 World Cup 2021 | Twitter reacts as New Zealand overcome Namibia hurdle to inch closer to semi-finals

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IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

IPL 2021 | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians - BONS preview, head to head, where to watch, and betting tips

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MI vs RR | It's good that Kolkata Knight Riders play before us, says Rohit Sharma as IPL 2021 playoffs race intensifies

MI vs RR | It's good that Kolkata Knight Riders play before us, says Rohit Sharma as IPL 2021 playoffs race intensifies

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MI vs RR | Twitter reacts as Mumbai Indians storm past Rajasthan Royals to keep playoffs hopes alive

MI vs RR | Twitter reacts as Mumbai Indians storm past Rajasthan Royals to keep playoffs hopes alive

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MI vs RR | Twitter reacts as golden-arm Jimmy Neesham weaves magic on IPL return

MI vs RR | Twitter reacts as golden-arm Jimmy Neesham weaves magic on IPL return

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New Zealand players will feature in the second half of 2021 IPL, confirms David White

New Zealand players will feature in the second half of 2021 IPL, confirms David White

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Vitality Blast watch | How overseas signings and England’s T20 stars have fared thus far

Vitality Blast watch | How overseas signings and England’s T20 stars have fared thus far

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