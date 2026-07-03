Deepti Sharma News

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Rohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellRavi BishnoiShreyas IyerAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanMs DhoniDeepti SharmaSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash Chopra
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AI Simulation | IND W vs BAN W | Smriti Mandhanas Masterclass Powers India Women to Dominant Win Over Bangladesh

AI Simulation | IND W vs BAN W | Smriti Mandhanas Masterclass Powers India Women to Dominant Win Over Bangladesh

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AI Simulation, IND W vs NED W | Smriti Mandhana leads India to dominant 53-run win over Netherlands

AI Simulation, IND W vs NED W | Smriti Mandhana leads India to dominant 53-run win over Netherlands

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The Hundred Womens Auction Brings Big Boost to Womens Cricket

The Hundred Womens Auction Brings Big Boost to Womens Cricket

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Full List of Indian Players in the Womens Hundred Auction Pool

Full List of Indian Players in the Womens Hundred Auction Pool

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WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

WPL | Twitter applauds as Delhi Capitals pip Mumbai Indians in playoff race with win over UP Warriorz

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WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

WPL | Twitter stunned as De Klerk aims for moon with awful delivery that goes above Deepti’s head

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These Cricketers Make the Elite Marquee List for the WPL Auction

These Cricketers Make the Elite Marquee List for the WPL Auction

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Top WPL Players Part Ways with Their Franchises

Top WPL Players Part Ways with Their Franchises

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Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

Deepti Sharma’s Redemption Story Reaches Its Peak with World Cup Glory

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How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

How Every Player Made the 2025 Women’s World Cup Unforgettable

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Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

Women’s ODI World Cup Final | Twitter thrilled as India crowned champions after 52-run win over South Africa

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Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

Women's ODI World Cup | IND W vs NZ W 24th ODI in Navi Mumbai, Preview

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AI Simulation, Women’s ODI World Cup | India halt Australia’s unbeaten run with four-wicket win

AI Simulation, Women’s ODI World Cup | India halt Australia’s unbeaten run with four-wicket win

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IND-W vs SL-W | Twitter reacts as India Women start their World Cup campaign with one-sided win against Sri Lanka Women

IND-W vs SL-W | Twitter reacts as India Women start their World Cup campaign with one-sided win against Sri Lanka Women

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IND-W vs SL-W | Twitter Reacts as Deepti Sharma gets her redemption against Chamari Athapaththu

IND-W vs SL-W | Twitter Reacts as Deepti Sharma gets her redemption against Chamari Athapaththu

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AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women keep series alive with four wicket win in Chandigarh

AI Simulation, IND-W vs AUS-W | India Women keep series alive with four wicket win in Chandigarh

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ENG-W vs IND-W Preview | Must-win game for England Women as visitors eye series win at Lord's

ENG-W vs IND-W Preview | Must-win game for England Women as visitors eye series win at Lord's

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ENG-W vs IND-W, WATCH | Deepti Sharma does Rishabh Pant with spectacular one-handed six off Lauren Bell

ENG-W vs IND-W, WATCH | Deepti Sharma does Rishabh Pant with spectacular one-handed six off Lauren Bell

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India Women's tour of England | Twitter reacts as India win first ODI by four wickets

India Women's tour of England | Twitter reacts as India win first ODI by four wickets

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India Women's tour of England 2025 | India start ODI leg with four-wicket win in Southampton

India Women's tour of England 2025 | India start ODI leg with four-wicket win in Southampton

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SL-W vs IND-W | Deepti Sharma’s evasive action sends Twitter on a roll after fielder aims her instead of the stumps

SL-W vs IND-W | Deepti Sharma’s evasive action sends Twitter on a roll after fielder aims her instead of the stumps

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WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

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‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

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‌WPL | Twitter blames oblivious Deepti reject second run as Voll fails to become WPL’s maiden centurion

‌WPL | Twitter blames oblivious Deepti reject second run as Voll fails to become WPL’s maiden centurion

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‌UPW vs DC | Twitter reacts to Deepti’s heart-in-mouth reaction after Henry’s fumble echoes dropped sitter

‌UPW vs DC | Twitter reacts to Deepti’s heart-in-mouth reaction after Henry’s fumble echoes dropped sitter

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WATCH, IND-W vs NZ-W | Radha Yadav in superwoman mode with a gravity-defying catch to dismiss Georgia Plimmer

WATCH, IND-W vs NZ-W | Radha Yadav in superwoman mode with a gravity-defying catch to dismiss Georgia Plimmer

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IND-W vs AUS-W | Harris and McGrath stand coupled with clinical bowling seal Aussie victory over India

IND-W vs AUS-W | Harris and McGrath stand coupled with clinical bowling seal Aussie victory over India

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