Royal Challengers Bangalore Women News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Is Shubman Gill the Master of Instagram Captions Among Cricketers?

Is Shubman Gill the Master of Instagram Captions Among Cricketers?

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RCB Script History as Only Team with This Indian T20 Feat

RCB Script History as Only Team with This Indian T20 Feat

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Is RCB Currently the Most Dominant Franchise in Indian Cricket?

Is RCB Currently the Most Dominant Franchise in Indian Cricket?

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WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

WPL | Disruptive de Klerk four-fer and high-octane Harris 75 ensure RCB finals spot as Warriorz bow out

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AI Simulation, WPL | Mandhana anchors chase as Royal Challengers outclass Warriorz to seal top-spot

AI Simulation, WPL | Mandhana anchors chase as Royal Challengers outclass Warriorz to seal top-spot

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WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

WPL Preview | RCB aim to seal finals spot in must-win clash for UP Warriorz in Vadodara

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Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

Historic Feat by Nat Sciver-Brunt Pushes Mumbai Near WPL Playoff Spot

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Historic Moment for RCB as Team Nears 2nd WPL Title

Historic Moment for RCB as Team Nears 2nd WPL Title

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WPL | Devastation with new ball and Smriti show takes RCB to four in four with DC thumping

WPL | Devastation with new ball and Smriti show takes RCB to four in four with DC thumping

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WPL | Twitter in awe as Bell and Satghare dismante star-studded DC top-order with new ball exhibition

WPL | Twitter in awe as Bell and Satghare dismante star-studded DC top-order with new ball exhibition

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PBKS vs RCB Match Preview | Fired-up Royal Challengers eye final spot as Punjab look to put up a fight

PBKS vs RCB Match Preview | Fired-up Royal Challengers eye final spot as Punjab look to put up a fight

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WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

WPL | Twitter reacts as Deepti skips run-out chance at non-striker’s end and gets punished with no-ball six

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‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

‌WPL | Twitter shocked as Deepti avoids running out at non-striker’s end to make way for no-ball maximum

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‌WPL | Twitter befuddled over Sutherland and Lanning's schoolboy error cost Perry's wicket

‌WPL | Twitter befuddled over Sutherland and Lanning's schoolboy error cost Perry's wicket

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WPL | Twitter reacts to Smriti’s whimsical response on best friend Jemimah’s first six of tournament

WPL | Twitter reacts to Smriti’s whimsical response on best friend Jemimah’s first six of tournament

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‌WPL | Sneh Rana replaces Shreyanka Patil in injury-depleted Royal Challengers Bengaluru squad 

‌WPL | Sneh Rana replaces Shreyanka Patil in injury-depleted Royal Challengers Bengaluru squad 

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‌WPL | Twitter reacts to Harleen & Simran’s fielding mix-up revive memories of Pakistan’s infamous errors

‌WPL | Twitter reacts to Harleen & Simran’s fielding mix-up revive memories of Pakistan’s infamous errors

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‌WPL | Henry replaces injured Healy while RCB summons Aussie duo to cover up for Devine and Cross 

‌WPL | Henry replaces injured Healy while RCB summons Aussie duo to cover up for Devine and Cross 

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‌Mumbai to host knockouts as BCCI announces WPL fixtures across four venues

‌Mumbai to host knockouts as BCCI announces WPL fixtures across four venues

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WPL Final | Capitals suffer tragic collapse as spinners run-riot to hand RCB first-ever title in 17 years

WPL Final | Capitals suffer tragic collapse as spinners run-riot to hand RCB first-ever title in 17 years

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‌WPL 2024 | Twitter erupts as Perry’s all-round heroics set up RCB’s finale in nail-biter

‌WPL 2024 | Twitter erupts as Perry’s all-round heroics set up RCB’s finale in nail-biter

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to lucky Harmanpreet escaping epic runout by barest of margin

‌WPL 2024 | Twitter reacts to lucky Harmanpreet escaping epic runout by barest of margin

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to RCB riding on Perry’s all-round brilliance to gush into Eliminator 

‌WPL 2024 | Twitter reacts to RCB riding on Perry’s all-round brilliance to gush into Eliminator 

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‌WPL 2024 | Twitter reacts to dejected Ismail after Nat Sciver’s buttery hands repeat mistakes

‌WPL 2024 | Twitter reacts to dejected Ismail after Nat Sciver’s buttery hands repeat mistakes

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‌WPL 2024 | Twitter erupts as Ellyse Perry wreaks havoc with record six-fer

‌WPL 2024 | Twitter erupts as Ellyse Perry wreaks havoc with record six-fer

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WPL | Sloppy DC ride on Jemimah's stylish knock to trump Richa's heroics in nail-biter

WPL | Sloppy DC ride on Jemimah's stylish knock to trump Richa's heroics in nail-biter

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WPL | Twitter in splits as Taniya substitutes helmets for gloves to spurn golden run-out opportunity

WPL | Twitter in splits as Taniya substitutes helmets for gloves to spurn golden run-out opportunity

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