Nitish Kumar Reddy News

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Injury Opens the Door for Suryansh Shedge's Maiden India Call-Up

Injury Opens the Door for Suryansh Shedge's Maiden India Call-Up

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Is Pat Cummins Set to Overtake David Warner as SRH’s Greatest Leader?

Is Pat Cummins Set to Overtake David Warner as SRH’s Greatest Leader?

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How Nitish Kumar Reddy Used Instagram to Increase His Bowling Pace

How Nitish Kumar Reddy Used Instagram to Increase His Bowling Pace

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KKR vs SRH | Twitter erupts as Nitish Kumar Reddy wins maiden POTM in IPL 2026

KKR vs SRH | Twitter erupts as Nitish Kumar Reddy wins maiden POTM in IPL 2026

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Former Indian Cricketer Criticizes Indias Growing Obsession With All-rounder

Former Indian Cricketer Criticizes Indias Growing Obsession With All-rounder

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South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

South Africa tour of India | Twitter relieved as Bavuma fails to capitalise dropped chance

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Huge Concern for South Africa as Their Star Bowler Lands in Kolkata Hospital

Huge Concern for South Africa as Their Star Bowler Lands in Kolkata Hospital

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India Makes Last-Minute Change, Releases Player Before South Africa Test

India Makes Last-Minute Change, Releases Player Before South Africa Test

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Three Players’ Instagram Accounts Mysteriously Disappear Amid IPL Trade Rumours

Three Players’ Instagram Accounts Mysteriously Disappear Amid IPL Trade Rumours

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Nitish Kumar Reddy Joins Elite List of ODI Debutants This Year

Nitish Kumar Reddy Joins Elite List of ODI Debutants This Year

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West Indies tour of India | Twitter in splits as Nitish Reddy turns footballer to collect unlikely boundary

West Indies tour of India | Twitter in splits as Nitish Reddy turns footballer to collect unlikely boundary

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Is Nitish Kumar Reddy Ready to Replace Hardik Pandya in the Test Squad?

Is Nitish Kumar Reddy Ready to Replace Hardik Pandya in the Test Squad?

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IND vs WI | Twitter in awe as Nitish Reddy glides through air like Superman to take full-stretch cracker

IND vs WI | Twitter in awe as Nitish Reddy glides through air like Superman to take full-stretch cracker

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ENG vs IND | Twitter lauds Nitish for standing resolute in face of verbal harassment from Stokes and Brook

ENG vs IND | Twitter lauds Nitish for standing resolute in face of verbal harassment from Stokes and Brook

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Nitish Kumar Reddy fails to evade Stokes' riser

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Nitish Kumar Reddy fails to evade Stokes' riser

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India tour of England 2025 | England end day one of Lord’s Test at 251/4

India tour of England 2025 | England end day one of Lord’s Test at 251/4

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ENG vs IND | Twitter impressed as polyglot Gill motivates Reddy in his mother tongue of Telugu

ENG vs IND | Twitter impressed as polyglot Gill motivates Reddy in his mother tongue of Telugu

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India tour of England 2025 | Twitter reacts as Nitish Reddy shocks England with double strike

India tour of England 2025 | Twitter reacts as Nitish Reddy shocks England with double strike

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ENG vs IND | Twitter in disbelief as Nitish shoulders arms to embarrass himself on maiden England outing

ENG vs IND | Twitter in disbelief as Nitish shoulders arms to embarrass himself on maiden England outing

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‌IPL 2025 | Nitish Kumar Reddy fit to join SRH squad after delayed side strain recovery 

‌IPL 2025 | Nitish Kumar Reddy fit to join SRH squad after delayed side strain recovery 

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‌IND vs ENG | Shivam Dube recalled as cover for injured Nitish Kumar Reddy 

‌IND vs ENG | Shivam Dube recalled as cover for injured Nitish Kumar Reddy 

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BGT 2024 | Twitter reacts as NKR mirrors Kohli’s Adelaide wicket to Smith and following his idol perfectly

BGT 2024 | Twitter reacts as NKR mirrors Kohli’s Adelaide wicket to Smith and following his idol perfectly

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Twitter laughs at Nitish’s advice to Siraj on how to counter Nathan Lyon

Twitter laughs at Nitish’s advice to Siraj on how to counter Nathan Lyon

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BGT | Twitter reacts to Nitish Reddy trolling Pat Cummins amidst DRS controversy

BGT | Twitter reacts to Nitish Reddy trolling Pat Cummins amidst DRS controversy

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‌BGT | Twitter reacts to emotional father caught candid with Gilly and Vaughan after Nitish Reddy’s maiden Test ton

‌BGT | Twitter reacts to emotional father caught candid with Gilly and Vaughan after Nitish Reddy’s maiden Test ton

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‌BGT | Twitter chants ‘Viv Siraj Richards’ after rock-solid defence against steaming in Pat Cummins

‌BGT | Twitter chants ‘Viv Siraj Richards’ after rock-solid defence against steaming in Pat Cummins

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BGT | Nitish ton in record p'ship with Sundar keeps India afloat on Day 3

BGT | Nitish ton in record p'ship with Sundar keeps India afloat on Day 3

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