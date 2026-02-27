Zimbabwe Vs India News

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Players
Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Selection Twist as Samson Emerges as Key Option for Big Game

Selection Twist as Samson Emerges as Key Option for Big Game

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With England Through Heres the Complete Semi-Final Qualification Scenario

With England Through Heres the Complete Semi-Final Qualification Scenario

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Vaibhav Suryavanshi Shines Again with Rapid Fifty in Under-19 World Cup

Vaibhav Suryavanshi Shines Again with Rapid Fifty in Under-19 World Cup

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ZIM vs IND | Samson's mature half-century and Mukesh's heroics seal dominant 4-1 series win for India

ZIM vs IND | Samson's mature half-century and Mukesh's heroics seal dominant 4-1 series win for India

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ZIM vs IND | Twitter in splits as bail teases Raza with hope before gently falling off after direct-hit

ZIM vs IND | Twitter in splits as bail teases Raza with hope before gently falling off after direct-hit

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ZIM vs IND | Twitter feels for Mukesh Kumar after wicket-producing jaffa gets ruled as no-ball

ZIM vs IND | Twitter feels for Mukesh Kumar after wicket-producing jaffa gets ruled as no-ball

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ZIM vs IND | Twitter reacts as Raza has last laugh with searing yorker after Jaiswal pummels 13 off one ball

ZIM vs IND | Twitter reacts as Raza has last laugh with searing yorker after Jaiswal pummels 13 off one ball

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ZIM vs IND | Jaiswal-Gill rampage hands clinical India comprehensive series win with 10-wicket triumph

ZIM vs IND | Jaiswal-Gill rampage hands clinical India comprehensive series win with 10-wicket triumph

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ZIM vs IND | Twitter in splits as umpire abruptly stops steaming Khaleel to verify over status

ZIM vs IND | Twitter in splits as umpire abruptly stops steaming Khaleel to verify over status

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ZIM vs IND | Twitter reacts as Bishnoi honors Jonty Rhodes by grabbing jaw-dropping flying catch

ZIM vs IND | Twitter reacts as Bishnoi honors Jonty Rhodes by grabbing jaw-dropping flying catch

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‌ZIM vs IND | Twitter reacts to Gill-Sundar heroic assist India’s series lead in Harare

‌ZIM vs IND | Twitter reacts to Gill-Sundar heroic assist India’s series lead in Harare

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ZIM vs IND | Abhishek Sharma’s glorious ton and Gaikwad-Rinku alliance crush Zimbabwe

ZIM vs IND | Abhishek Sharma’s glorious ton and Gaikwad-Rinku alliance crush Zimbabwe

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ZIM vs IND | Twitter reacts as Raza swings one through Gill's gate to stun Indian skipper

ZIM vs IND | Twitter reacts as Raza swings one through Gill's gate to stun Indian skipper

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ZIM vs IND | Twitter in awe as Raza personifies elegance with straight-batted six over Avesh's head

ZIM vs IND | Twitter in awe as Raza personifies elegance with straight-batted six over Avesh's head

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ZIM vs IND | Twitter reacts to Khaleel going through all stages of grief after Avesh denies him comeback scalp

ZIM vs IND | Twitter reacts to Khaleel going through all stages of grief after Avesh denies him comeback scalp

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Sai Sudharsan, Harshit Rana and Jitesh Sharma added to India squad for Zimbabwe series 

Sai Sudharsan, Harshit Rana and Jitesh Sharma added to India squad for Zimbabwe series 

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Shubman Gill to lead India as BCCI announces squad for Zimbabwe series

Shubman Gill to lead India as BCCI announces squad for Zimbabwe series

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ZIM vs IND 2022 | We were very professional with how we played, reckons KL Rahul after thrilling victory

ZIM vs IND 2022 | We were very professional with how we played, reckons KL Rahul after thrilling victory

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ZIM vs IND 2022 | Always special to get a hundred, remarks Shubman Gill

ZIM vs IND 2022 | Always special to get a hundred, remarks Shubman Gill

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ZIM vs IND 2022 | Take a lot of positives to look at for series Down Under, states Regis Chakabva

ZIM vs IND 2022 | Take a lot of positives to look at for series Down Under, states Regis Chakabva

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ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts as India hold their nerves together to register clean sweep with 13-run win

ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts as India hold their nerves together to register clean sweep with 13-run win

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ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts to Deepak Chahar displaying incredible sportsmanship by giving 'Mankad' warning

ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts to Deepak Chahar displaying incredible sportsmanship by giving 'Mankad' warning

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ZIM vs IND 2022 | Shubman Gill becomes third youngest Indian to score overseas ODI hundred

ZIM vs IND 2022 | Shubman Gill becomes third youngest Indian to score overseas ODI hundred

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ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts as Shubhman Gill survives LBW, but Ishan Kishan gets caught in mix-up

ZIM vs IND 2022, 3rd ODI | Internet reacts as Shubhman Gill survives LBW, but Ishan Kishan gets caught in mix-up

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ZIM vs IND 2022 | Kuldeep Yadav is slightly confused if he should bowl fast or slow, feels Mohammad Kaif

ZIM vs IND 2022 | Kuldeep Yadav is slightly confused if he should bowl fast or slow, feels Mohammad Kaif

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ZIM vs IND 2022 | Was expecting to bat first after winning the toss, states Saba Karim

ZIM vs IND 2022 | Was expecting to bat first after winning the toss, states Saba Karim

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ZIM vs IND | KL Rahul gives a lot of freedom to the bowlers, reckons Mohammed Siraj

ZIM vs IND | KL Rahul gives a lot of freedom to the bowlers, reckons Mohammed Siraj

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