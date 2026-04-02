Rassie Van Der Dussen News

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Dasun ShanakaRohit SharmaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Watch, CPL | Shamar Joseph stuns Rassie van der Dussen with an inswinging beauty

Watch, CPL | Shamar Joseph stuns Rassie van der Dussen with an inswinging beauty

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BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025

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SA vs NZ Tri-series final | Twitter stunned after Rassie van der Dussen takes a stunner to dismiss Tim Seifert

SA vs NZ Tri-series final | Twitter stunned after Rassie van der Dussen takes a stunner to dismiss Tim Seifert

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South Africa vs New Zealand, final Preview | South Africa seek redemption in Zimbabwe T20I tri-series final

South Africa vs New Zealand, final Preview | South Africa seek redemption in Zimbabwe T20I tri-series final

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NZ vs SA Preview । Proteas aim top spot with win against New Zealand in 5th game of Tri-Series

NZ vs SA Preview । Proteas aim top spot with win against New Zealand in 5th game of Tri-Series

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ZIM vs SA | Twitter goes wild as South Africa eliminate Zimbabwe from tri-series to seal final berth

ZIM vs SA | Twitter goes wild as South Africa eliminate Zimbabwe from tri-series to seal final berth

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SA vs NZ | Twitter fans laud Santner’s presence of mind to run out South Africa skipper

SA vs NZ | Twitter fans laud Santner’s presence of mind to run out South Africa skipper

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AI Simulation, SA vs NZ | New Zealand win battle of nerves after tough battle against South Africa

AI Simulation, SA vs NZ | New Zealand win battle of nerves after tough battle against South Africa

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SA vs NZ Preview | South Africa to battle against New Zealand after eight-year gap in T20Is

SA vs NZ Preview | South Africa to battle against New Zealand after eight-year gap in T20Is

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AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe

AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe

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ZIM vs SA Tri-Series, Preview | Rassie van der Dussen set to lead young South Africa team

ZIM vs SA Tri-Series, Preview | Rassie van der Dussen set to lead young South Africa team

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‌SA vs ENG | Twitter reacts to Klaasen, Rassie, and Jansen’s three-fer romp England as Proteas gush into semis

‌SA vs ENG | Twitter reacts to Klaasen, Rassie, and Jansen’s three-fer romp England as Proteas gush into semis

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Heinrich Klaasen to lead as South Africa names T20I squad for series against Pakistan

Heinrich Klaasen to lead as South Africa names T20I squad for series against Pakistan

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PSL 2024 | Twitter in awe as Iftikhar Ahmad's sensational cameo leads Multan to victory over Lahore Qalandars

PSL 2024 | Twitter in awe as Iftikhar Ahmad's sensational cameo leads Multan to victory over Lahore Qalandars

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SA20 | Twitter in awe as Rvd Dussen ton in record breaking opening stand drives JSK demoliton by MICT

SA20 | Twitter in awe as Rvd Dussen ton in record breaking opening stand drives JSK demoliton by MICT

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AUS vs SA | Twitter reacts as Proteas call in 'Air Rassie' to send Marsh packing

AUS vs SA | Twitter reacts as Proteas call in 'Air Rassie' to send Marsh packing

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SA vs AFG |  Twitter goes gaga as Rassie's serene knock guides Proteas to well fought five-wicket win

SA vs AFG |  Twitter goes gaga as Rassie's serene knock guides Proteas to well fought five-wicket win

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SA vs SL | Twitter reacts as records tumble in Proteas' blowout 102-run win over the Lions

SA vs SL | Twitter reacts as records tumble in Proteas' blowout 102-run win over the Lions

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SA vs SL | Twitter in disbelief as Markram's 49-ball century propels Proteas to highest-ever World Cup total

SA vs SL | Twitter in disbelief as Markram's 49-ball century propels Proteas to highest-ever World Cup total

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SA vs SL | Twitter reacts to comedy of errors leading to de Kock and van der Dussen both surviving runouts on same ball

SA vs SL | Twitter reacts to comedy of errors leading to de Kock and van der Dussen both surviving runouts on same ball

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WATCH, PSL 2023 | Hasan Ali redeems ill-reputed Pakistan fielding with implausible boundary rope catch

WATCH, PSL 2023 | Hasan Ali redeems ill-reputed Pakistan fielding with implausible boundary rope catch

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SA vs ENG | Twitter slams bully Jos Buttler's mean push to Rassie vd Dussen amidst heated exchange

SA vs ENG | Twitter slams bully Jos Buttler's mean push to Rassie vd Dussen amidst heated exchange

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AUS vs SA | Twitter hails Mitchell Starc for outfoxing Rassie van der Dussen with jaffa to bring up his 300th Test wicket

AUS vs SA | Twitter hails Mitchell Starc for outfoxing Rassie van der Dussen with jaffa to bring up his 300th Test wicket

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AUS vs SA 2022 | Rassie van der Dussen returns to South Africa squad for Australia Tests

AUS vs SA 2022 | Rassie van der Dussen returns to South Africa squad for Australia Tests

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ICC World T20 2022 | Temba Bavuma returns as skipper in South Africa's squad, Rassie van der Dussen ruled out with injury

ICC World T20 2022 | Temba Bavuma returns as skipper in South Africa's squad, Rassie van der Dussen ruled out with injury

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IND vs SA 2022, 2nd T20I | Internet reacts as Bhuvneshwar Kumar bowls unplayable delivery to outfox Rassie van der Dussen

IND vs SA 2022, 2nd T20I | Internet reacts as Bhuvneshwar Kumar bowls unplayable delivery to outfox Rassie van der Dussen

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India vs South Africa | Had to make India pay after Shreyas Iyer dropped my catch, reveals Rassie van der Dussen

India vs South Africa | Had to make India pay after Shreyas Iyer dropped my catch, reveals Rassie van der Dussen

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