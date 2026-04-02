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Rassie Van Der Dussen News
Rassie Van Der Dussen News
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Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
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Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
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BCB
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Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
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India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
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New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Dasun Shanaka
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Teams
Royal Challengers Bengaluru
Lancashire
Derbyshire Cricket Team
Pakistan Cricket Team
England Cricket Team
India Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Mumbai Indians
Kolkata Knight Riders
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Stars
Melbourne Renegades
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Wellington Firebirds
Otago Volts
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Desert Vipers
Mi Emirates
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Tournaments
Major League Cricket
ICC ODI World Cup
ICC
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
Women World T 20 Series
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Dasun Shanaka
Rohit Sharma
Virat Kohli
Phil Salt
Vaibhav Suryavanshi
Shadab Khan
Liam Livingstone
Prithvi Shaw
Jacob Bethell
Shreyas Iyer
Ravi Bishnoi
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Shan Masood
Babar Azam
Jay Shah
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sachin Tendulkar
Sanju Samson
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Laura Wolvaardt
Sophie Ecclestone
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Nitish Kumar Reddy
Shubman Gill
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
South African Star Shocks Cricket World with Sudden Retirement!
3 months ago
news
cricket
Watch, CPL | Shamar Joseph stuns Rassie van der Dussen with an inswinging beauty
10 months ago
news
cricket
BR vs SNP, Review | Jason Holder’s heroics keep Patriots' qualification chances alive in CPL 2025
10 months ago
news
cricket
SA vs NZ Tri-series final | Twitter stunned after Rassie van der Dussen takes a stunner to dismiss Tim Seifert
11 months ago
news
cricket
South Africa vs New Zealand, final Preview | South Africa seek redemption in Zimbabwe T20I tri-series final
1 year ago
news
cricket
NZ vs SA Preview । Proteas aim top spot with win against New Zealand in 5th game of Tri-Series
1 year ago
news
cricket
ZIM vs SA | Twitter goes wild as South Africa eliminate Zimbabwe from tri-series to seal final berth
1 year ago
news
cricket
SA vs NZ | Twitter fans laud Santner’s presence of mind to run out South Africa skipper
1 year ago
news
cricket
AI Simulation, SA vs NZ | New Zealand win battle of nerves after tough battle against South Africa
1 year ago
news
cricket
SA vs NZ Preview | South Africa to battle against New Zealand after eight-year gap in T20Is
1 year ago
news
cricket
AI Simulation, ZIM vs SA | South Africa start tri-series with incredible six-wicket win against Zimbabwe
1 year ago
news
cricket
ZIM vs SA Tri-Series, Preview | Rassie van der Dussen set to lead young South Africa team
1 year ago
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cricket
SA vs ENG | Twitter reacts to Klaasen, Rassie, and Jansen’s three-fer romp England as Proteas gush into semis
1 year ago
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cricket
Heinrich Klaasen to lead as South Africa names T20I squad for series against Pakistan
2 years ago
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cricket
PSL 2024 | Twitter abuzz on Shamsi's redemption following fuming gesture over missed stumping
2 years ago
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PSL 2024 | Twitter in awe as Iftikhar Ahmad's sensational cameo leads Multan to victory over Lahore Qalandars
2 years ago
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SA20 | Twitter in awe as Rvd Dussen ton in record breaking opening stand drives JSK demoliton by MICT
2 years ago
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cricket
AUS vs SA | Twitter reacts as Proteas call in 'Air Rassie' to send Marsh packing
3 years ago
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cricket
SA vs AFG | Twitter goes gaga as Rassie's serene knock guides Proteas to well fought five-wicket win
3 years ago
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cricket
SA vs SL | Twitter reacts as records tumble in Proteas' blowout 102-run win over the Lions
3 years ago
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cricket
SA vs SL | Twitter in disbelief as Markram's 49-ball century propels Proteas to highest-ever World Cup total
3 years ago
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cricket
SA vs SL | Twitter reacts to comedy of errors leading to de Kock and van der Dussen both surviving runouts on same ball
3 years ago
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cricket
WATCH, PSL 2023 | Hasan Ali redeems ill-reputed Pakistan fielding with implausible boundary rope catch
3 years ago
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SA vs ENG | Twitter slams bully Jos Buttler's mean push to Rassie vd Dussen amidst heated exchange
3 years ago
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AUS vs SA | Twitter hails Mitchell Starc for outfoxing Rassie van der Dussen with jaffa to bring up his 300th Test wicket
4 years ago
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AUS vs SA 2022 | Rassie van der Dussen returns to South Africa squad for Australia Tests
4 years ago
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cricket
ICC World T20 2022 | Temba Bavuma returns as skipper in South Africa's squad, Rassie van der Dussen ruled out with injury
4 years ago
news
cricket
IND vs SA 2022, 2nd T20I | Internet reacts as Bhuvneshwar Kumar bowls unplayable delivery to outfox Rassie van der Dussen
4 years ago
news
cricket
India vs South Africa | Had to make India pay after Shreyas Iyer dropped my catch, reveals Rassie van der Dussen
4 years ago
news
cricket
IND vs SA 2022, 1st T20I | Rassie van der Dussen sees us through in tough situations, states Temba Bavuma
4 years ago
news
cricket
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