Follow us
Khan, Jalat
Pakistan
Frost, Alistair
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Macheka, Kudakwashe
Mubaiwa, Wallace
South Africa
Takodza, Tinotenda Marshal
Phiri, Bright
Naqvi, Awad
Shara, Arnold
Akbar, Hamid Ali
Ballance, Gary
Mutumbami, Richmond
Kaia, Innocent
Mupurura, Nigel
Musoko, Cuthbert
Gubbins, Nick
England
Hondo, Dylan
Tsiga, Tafadzwa
Jaure, Keith
Zhuwao, Cephas
Mashinge, William
Curran, Ben
Chesa, Privilege
Mudzinganyama, Brian
Mutsamba, Travor
Murombo, Sydney
Chataira, Takudzwa Zivanai
Kaia, Roy
Chari, Brian
Jongwe, Luke
Mpofu, Chris
Williams, Sean
Chiradza, Alvin
Qadri, Hamidullah
Ndlovu, Ainsley
Mupariwa, Taffy
Makoni, Tanunurwa
Shumba, Milton
Tshuma, Charlton
Haukozi, S
Madande, Clive
Bechani, Tanatswa
Chigoma, Allan
Dube, Mgcini
Maposa, Tawanada
Masuku, Ernest
Masvaure, Prince
Nyathi, Remembrance
Madziva, Neville
Chingwara, Tafara
Mayavo, Nyasha
Burl, Ryan
Chinouya, Michael
Chikowero, Manson
Byrom, Eddie
Musakanda, Tarisai
Mumba, Carl
Campbell, Johnathan
Kaitano, Takudzwanashe
Mavuta, Brandon
Masocha, Ronald
Musekiwa, T
Murwendo, Davis
Naqvi, Antum
Chirwa, Victor
Ncube, Cunningham
Maunze, Kudzai
Chibhabha, Chamu
Ervine, Craig
Nenhunzi, Tinashe
Parkinson, Matt
Welch, Nick
Masunda, Larvet
Kamunhukamwe, Tinashe
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Chivanga, Tanaka
Dzikiti, Talent
Falao, Alex
Muzondo, Owen
Chipara, Munashe
Madhevere, Wesley
Maruma, Timycen
Moor, Peter
Masakadza, Shingi
Tiripano, Donald
Gopito, Baxton
Kasuza, Kevin
Nyauchi, Victor
Masakadza, Wellington
Masara, John
Munyonga, Tony
Masekesa, Vincent
Muchawaya, Tinashe
Shungu, Mashford
Magodo, Spencer
Mawadzi, Definite
Mhlanga, Fortune
Bennet, Brian
Mpofu, Nkosana
Mufudza, Tapiwa
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Gumbie, Joylord
Bess, Dominic
Schadendorf, Dane
Russell, Alexander
Myers, Dion
Mugeri, Prosper
Roach, Romario
Mupembe, Adrian
Mugava, Simon
James, Brandon
Rowe, Patrick
Australia
Chisoro, Tendai
Mupfudza, Rodney
Mirza, Mohammad Salman
Matsiwe, Bright
Adil, Muhammad
Mutombodzi, Tinotenda
Hamza, Ameer
Welch, Matthew
Mboyi, Dalubhle
Musekwa, Sheunopa
Chimusoro, Munashe
Nzvenga, Dylan
Riaz, Mamoon Ur
Phiri, Ashley
Gogodo, Nkosibongwe
Schadendorf, Jayden
Jaya, Gabriel
Zhou, Costa
Matanga, George
Mufandauya, Ashley
Macheke, Hendrichs
Bonyongwe, Nigel
Makauyo, Tariro