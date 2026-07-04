Zimbabwe Domestic T20 Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Zimbabwe Domestic T20

Frost, Alistair

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Nunu, Nkosilatu

Zimbabwe

Patel, Ronak

Uganda

Macheka, Kudakwashe

Zimbabwe

Masike, Christophe

Zimbabwe

Mubaiwa, Wallace

South Africa

Takodza, Tinotenda Marshal

Zimbabwe

Chipungu, Brighton

Zimbabwe

Phiri, Bright

Zimbabwe

Naqvi, Awad

Zimbabwe

Mataranyika, Tendekai

Phiri, Kumbirayi Charles

Shara, Arnold

Zimbabwe

Akbar, Hamid Ali

Muzite, Blessed

Tufail, Zaheer

Zimbabwe

Macmillan, Campbell

Ballance, Gary

Zimbabwe

Mutumbami, Richmond

Zimbabwe

Kaia, Innocent

Zimbabwe

Mupurura, Nigel

Zimbabwe

Musoko, Cuthbert

Zimbabwe

Gubbins, Nick

England

Hondo, Dylan

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Jaure, Keith

Zimbabwe

Zhuwao, Cephas

Zimbabwe

Mashinge, William

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Chesa, Privilege

Mudzinganyama, Brian

Zimbabwe

Mutsamba, Travor

Murombo, Sydney

Chataira, Takudzwa Zivanai

Zimbabwe

Kaia, Roy

Zimbabwe

Chari, Brian

Zimbabwe

Jongwe, Luke

Zimbabwe

Mpofu, Chris

Zimbabwe

Williams, Sean

Zimbabwe

Chiradza, Alvin

Zimbabwe

Morris, Jordan

South Africa

Qadri, Hamidullah

England

Ndlovu, Ainsley

Zimbabwe

Mupariwa, Taffy

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Shumba, Milton

Zimbabwe

Tshuma, Charlton

Zimbabwe

Haukozi, S

Nunu, Thamsanqa Keith

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Bechani, Tanatswa

Chigoma, Allan

Dube, Mgcini

Kaunda, Prince

Fiddis Musekwa, Sheanopa Shane

Maposa, Tawanada

Masuku, Ernest

Zimbabwe

Masvaure, Prince

Zimbabwe

Nyathi, Remembrance

Zimbabwe

Madziva, Neville

Zimbabwe

Chingwara, Tafara

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Chinouya, Michael

Zimbabwe

Chikowero, Manson

Zimbabwe

Byrom, Eddie

Zimbabwe

Musakanda, Tarisai

Zimbabwe

Mumba, Carl

Zimbabwe

Carlson, Kiran

England

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Mavuta, Brandon

Zimbabwe

Masocha, Ronald

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Murwendo, Davis

Naqvi, Antum

Zimbabwe

Chirwa, Victor

Ncube, Cunningham

Zimbabwe

Maunze, Kudzai

Zimbabwe

Chibhabha, Chamu

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Nenhunzi, Tinashe

Zimbabwe

Parkinson, Matt

England

Evans, Brad

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Masunda, Larvet

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Kamunhukamwe, Tinashe

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Nyangani, Tadiwanashe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Dzikiti, Talent

Falao, Alex

Muzondo, Owen

Zimbabwe

Ali, Ahsan

Chipara, Munashe

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Maruma, Timycen

Zimbabwe

Musoso, Steady

Zimbabwe

Moor, Peter

Zimbabwe

Ncube, Njabulo

Zimbabwe

Masakadza, Shingi

Zimbabwe

Tiripano, Donald

Zimbabwe

Gopito, Baxton

Zimbabwe

Sauramba, Kudzai

Zimbabwe

Kasuza, Kevin

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Kulinga, Keith

Zimbabwe

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Chitumba, Clive

Zimbabwe

Masara, John

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Compton, Ben

England

Chiora, Tinashe

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Muchawaya, Tinashe

Shungu, Mashford

Zimbabwe

Magodo, Spencer

Mawadzi, Definite

Mhlanga, Fortune

Bennet, Brian

Zimbabwe

Mpofu, Nkosana

Zimbabwe

Mufudza, Tapiwa

Zimbabwe