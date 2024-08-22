Sussex News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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WATCH | Embarrassed Michael Neser goes through all seven stages of grief after celebrating free-hit catch

WATCH | Embarrassed Michael Neser goes through all seven stages of grief after celebrating free-hit catch

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Sussex skipper Cheteshwar Pujara handed one-match ban in County Championship

Sussex skipper Cheteshwar Pujara handed one-match ban in County Championship

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Steven Finn calls it a day after 'admitting defeat' to injuries

Steven Finn calls it a day after 'admitting defeat' to injuries

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WATCH | Ben McDermott pulls off cricket’s most hilarious stumping without even pouching the ball

WATCH | Ben McDermott pulls off cricket’s most hilarious stumping without even pouching the ball

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T20 Blast 2023 | Twitter lauds evergreen Simon Harmer as he strikes thrice in first three balls to enjoy delightful hat-trick

T20 Blast 2023 | Twitter lauds evergreen Simon Harmer as he strikes thrice in first three balls to enjoy delightful hat-trick

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T20 Blast | Shadab Khan joins Sussex for T20 Blast 2023

T20 Blast | Shadab Khan joins Sussex for T20 Blast 2023

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Report | Steve Smith to join Cheteshwar Pujara at Sussex for maiden County stint ahead of Ashes

Report | Steve Smith to join Cheteshwar Pujara at Sussex for maiden County stint ahead of Ashes

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WATCH | ‘Merciless’ Cheteshwar Pujara plunders 22 runs in an over for Sussex in Royal London Cup

WATCH | ‘Merciless’ Cheteshwar Pujara plunders 22 runs in an over for Sussex in Royal London Cup

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Watch | Cheteshwar Pujara becomes first Sussex batter in 118 years to score 3 double centuries in a season

Watch | Cheteshwar Pujara becomes first Sussex batter in 118 years to score 3 double centuries in a season

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County Championship | Cheteshwar Pujara notches hundred on captaincy debut for Sussex

County Championship | Cheteshwar Pujara notches hundred on captaincy debut for Sussex

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WATCH | Cheteshwar Pujara turns into an 'accurate' leg-spinner for Sussex

WATCH | Cheteshwar Pujara turns into an 'accurate' leg-spinner for Sussex

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When I went to play for Sussex, India's comeback was not in my mind, reveals Cheteshwar Pujara

When I went to play for Sussex, India's comeback was not in my mind, reveals Cheteshwar Pujara

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County Championship 2022 | Want to have focus and concentration levels like Cheteshwar Pujara, says Mohammed Rizwan

County Championship 2022 | Want to have focus and concentration levels like Cheteshwar Pujara, says Mohammed Rizwan

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Cheteshwar Pujara’s determination and grit paying dividends at Sussex

Cheteshwar Pujara’s determination and grit paying dividends at Sussex

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Enjoyed my debut for Sussex, reveals Cheteshwar Pujara after double century

Enjoyed my debut for Sussex, reveals Cheteshwar Pujara after double century

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Cheteshwar Pujara signs with Sussex for County Championship, one-day cup after going unsold in IPL mega auction

Cheteshwar Pujara signs with Sussex for County Championship, one-day cup after going unsold in IPL mega auction

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Ollie Robinson has done his time in terms of the ban and has learnt from his mistake, states Moeen Ali

Ollie Robinson has done his time in terms of the ban and has learnt from his mistake, states Moeen Ali

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Ollie Robinson to take ‘short break’ from cricket

Ollie Robinson to take ‘short break’ from cricket

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WATCH | Best moments from Round 6 of the County Championship ft. Archer's nonchalance and Joe R99T's heartbreak

WATCH | Best moments from Round 6 of the County Championship ft. Archer's nonchalance and Joe R99T's heartbreak

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County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 6

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ECB confirm Jofra Archer would miss the two-match New Zealand Test series

ECB confirm Jofra Archer would miss the two-match New Zealand Test series

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Jofra Archer suffers concerning injury scare on County return

Jofra Archer suffers concerning injury scare on County return

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Ollie Robinson will play Test cricket for England this summer, asserts David Lloyd

Ollie Robinson will play Test cricket for England this summer, asserts David Lloyd

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Jofra Archer to resume training for first time post operation 

Jofra Archer to resume training for first time post operation 

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Sarah Taylor set to be part of Sussex’s coaching staff for the upcoming season

Sarah Taylor set to be part of Sussex’s coaching staff for the upcoming season

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From a teenage wolf to the leader of a pack - Ishant Sharma’s steadfast rise to 100 Tests caps

From a teenage wolf to the leader of a pack - Ishant Sharma’s steadfast rise to 100 Tests caps

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Double-centurion Jordan Cox dropped after agreeing for photo with fans

Double-centurion Jordan Cox dropped after agreeing for photo with fans

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