ICC Cricket World Cup, Challenge League Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ICC Cricket World Cup, Challenge League

Khan, Nizakat

Hong Kong, China

Khan, Ehsan

Hong Kong, China

Rath, Anshy

Hong Kong, China

Hayat, Babar

Hong Kong, China

Ghazanfar, Mohammad

Hong Kong, China

Wasif, Shahid

Hong Kong, China

Khan, Aizaz

Hong Kong, China

Murtaza, Yasim

Hong Kong, China

Ali, Zeeshan

Hong Kong, China

Rana, Nasrulla

Hong Kong, China

Shah, Hamid

Denmark

Hashmi, Abdul

Denmark

Shaheen, Musa

Denmark

Munir, Saud

Denmark

Karimi, Eshan

Denmark

Mahmood, Abdullah

Denmark

Laegsgaard, Nicolaj

Denmark

Hald, Oliver

Denmark

Tribe, Zak Mark

Jersey

Gouge, Patrick Bartholomew

Jersey

Tribe, Asa Mark

Jersey

Perchard, Charles

Jersey

Perchard, William George

Jersey

Richardson, George Franklin

Jersey

Kalugamage, Crishan

Sri Lanka

Ahmad, Sohail

Ali, Asif

Pakistan

Sandaruwan, Ravija

Sri Lanka

Zaheer, Ali

Kuwait

Amin, Mohammad

Kuwait

Bhavsar, Meet

Kuwait

Gani, Usman

Kuwait

Monib, Sayed

Kuwait

Patel, Yasin Ishak

Kuwait

M, Mohammed Shafeeq

Kuwait

Khan, Shiraz

Kuwait

Tahir, Bilal

Kuwait

Ahmed, Sohail

Pakistan

Dawood, Ali

Pakistan

Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan

Bahrain

Kurup, Prashanth

Bahrain

Butt, Haider Ali

Badar, Shahbaz

Bahrain

Anwar, Imran Javed

Bahrain

Kumar, Sachin

Khan, Imran

Bahrain

Butt, Muhammad Rizwan

Bahrain

Nasir, Ahmer Bin

Bahrain

Ullah, Abid

Bahrain

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Burns, Joe

Australia

Vora, Darsh

Hong Kong, China

Mathur, Shiv

Hong Kong, China

Chaudhry, Aryaveer

Singapore

Amini, Charles

Papua New Guinea

Vala, Asadollah

Papua New Guinea

Pala Ura, Tony

Papua New Guinea

Bau, Sese

Papua New Guinea

Nao, Alei

Papua New Guinea

Morea, Kabua

Papua New Guinea

Doriga, Kipling

Papua New Guinea

Hiri, Hiri

Papua New Guinea

Toka, Gaudi

Papua New Guinea

Kariko, John

Papua New Guinea

Vare, Hila George Vaieke

Papua New Guinea

Blampied, Dominic

Jersey

Jenner, Jonty

Jersey

Dunford, Jake

Jersey

Sumerauer, Julius

Jersey

Carlyon, Harrison

Jersey

Birrell, Daniel

Jersey

Lawrenson, Josh

Jersey

Madsen, Wayne

South Africa

Stewart, Grant

Australia

Berg, Gareth

Italy

Gay, Emilio

England

Shukla, Ayush

Hong Kong, China

Dutta, Aritra

Singapore

Rangarajan, Rohan

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Baskaran, Vinoth

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Bhadelia, Abdul Rahman

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Puri, Akshay Roopak

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Omaidurai, Thilipan

Singapore

Aslam, Mohommed

Sri Lanka

Anto, Clinto

Kuwait

Khan, Kamran

Qatar

Ahmed Rehmani, Owais

Pakistan

Liyanage, Imal

Sri Lanka

Nadeem, Mohammed

Oman

Tanveer, Muhammad

Qatar

Ibrahim, Zaheer

Qatar

Veetil, Valeed

Qatar

Murad, Muhammad

Qatar

Abbasi, Abdul Majid

Bahrain

Sarthak, Sai

Bahrain

Singh, Jaspreet

Italy

Ali, Zain

Italy

Abdul, Haseeb

Italy

Kosala, Damith

Italy

Ali Malik, Lucky

Denmark

Ahmad, Saif

Denmark

Thanikaithasan, Shangeev

Denmark

Anand, Surya

Denmark

Magnus Brunsgaard

Zeb, Shakeel

Denmark

Nsubuga, Frank

Uganda

Ssenyondo, Henry

Uganda

Masaba, Brian

Uganda

Nakrani, Dinesh

India

Ramjani, Alpesh

Uganda

Shah, Riazat Ali

Uganda

Obuya, Robinson

Uganda

Waiswa, Kenneth

Uganda

Kakuru, Cyrus Nshekanabo

Uganda

Murungi, Pascal

Baguma, Joseph

Uganda

Achelam, Fred

Uganda

di Bartolomeo, Stefano

South Africa

Meade, Gian

Italy

Manenti, Harry John

Italy

Campopiano, Marcus

Italy

Mosca, Justin

Italy

Mosca, Anthony Joseph

Italy

Brennan, Charlie

Jersey

Bharaj, Taranjit

Denmark

Henriksen, Jonas Strandby

Denmark

Patel, Vishil

Kenya

Bakrania, Laksh Snehal

Tanzania

Mbaki, Mohammedi Simba

Tanzania

Norman, Stan

Jersey

Mussa, Kassim

Tanzania

Patwa, Abhik

Tanzania

Kimote, Ally

Tanzania

Selemani, Ivan Ismail

Tanzania

Anil, Akhil

Tanzania

Issa, Mohamed Yunusu

Tanzania

Puthenpulrayi, Amal

Tanzania

Omary, Mohamed

Tanzania

A, Mohammed Irshad E

Qatar

Khan, Muhammad Jabir Ajmir

Qatar

Toor, Umar

Wali, Yousif

Bahrain

Mehmood, Adil

Hong Kong, China

Khan, Anas

Hong Kong, China

Pokana, Nosaina

Papua New Guinea

Charlie, Michael

Papua New Guinea

Paraam, Anish

Singapore

Gaznavi, Rezza

Singapore

Mutreja, Arjun

Singapore

Gopianth Achar, Aahan

Singapore

Prakash, Janka

Singapore

Desai, Aman

Singapore

Sawney, Ishaan

Singapore

Sharma, Raoul

Singapore

Ahmed, Mirza

Kuwait

Lathif, Nimish

Kuwait

Khan, Md Yousuf Ali

Qatar

Butt, Haider Ali

Bahrain

Coetzee, Martin

South Africa

Mohammad, Arshad

Hong Kong, China

Bharadwaj, Harsha

Singapore

Patel, Rushab

Kenya

Karim, Irfan

Kenya

Sharma, Pushkar

Kenya

Patel, Rakep

Kenya

Singh, Sukhdeep

Kenya

Ngoche, Shem

Kenya

Odhiambo, Nelson

Kenya

Oluoch, Lucas

Kenya

Patel, Vraj

Kenya

Kitunda, Mohamed Omari

Tanzania

Thakor, SanjayKumar

Tanzania

Chohan, Harsheed

Tanzania

Bhudia, Sachin

Kenya

Mwendwa, Gerard

Kenya

Mutua, Francis Muia

Kenya

Kyewuta, Cosmas

Uganda

Draca, Thomas

Italy

Prakash, Janak

Singapore

Simpson, Will

Singapore

Iqbal, Ateeq

Hong Kong, China

Hussain, Rajab

Hong Kong, China

Khan, Delawar

Denmark

Atkinson, Jamie

Hong kong, china

Seshadri, Rahul

Singapore

Tameem, Syed

Qatar

Amiri, Halidy

Tanzania, united republic of

Juma, Khalidy

Tanzania, united republic of

Gondaria, Dhiren

Kenya

Langat, Peter

Kenya

Mugabe, Neil

Kenya

Gill, Sachin

Kenya

Khan, Zameer

Denmark

Sajjad, Tamoor

Qatar

Khan, Ikramullah

Pakistan

Borham, Asad

Qatar

Khan, Mujeeb

Farooq, Amir

Qatar

Theruvath Hassainar, Rifayi

Qatar

Ali, Shakir

Qatar

Nou, Loa

Papua new guinea

Boge Reva, John

Papua new guinea

Swaney, Ishaan

Singapore

Dhawan, Raghav

Uganda

Mangela, Shrideep

Uganda

Miyagi, Juma

Uganda

Yousuf, Sameer

Bahrain

Ali, Asif

Bahrain

Asif, Mohammad

Bahrain

Salman, Muhammad

Bahrain

Maker, Mukesh

Tanzania, united republic of

Hasan, Rakibul

Italy

Khan, Haseeb

Italy

Asuri, Rajendra

Tanzania, united republic of

Khan, Mohammad

Hong kong, china

Naik, Riaan

Singapore

Athumani, Seif

Khan, Imran

Afghanistan

Jones, Luke Adam

Hassan, Ali

Pakistan

Imtiaz, Umer

Kumar, Sachin

India

Majid, Abdul

Warnakulasuriya, Kosala

Italy

Krishnan, Pranav Sudarshan Rajesh

Singapore

Pattnaik, Shreyan

Ghosh, Shreyansh

India

Kassim, Shakkir

Qatar

Jasani, Arshan

Tanzania, united republic of

Maringanti, Rajendra

Tanzania, united republic of

Selvaraj, Sivaraj

Tanzania, united republic of

Suthar, Mukesh

Tanzania, united republic of

Kumar, Prashant

Bahrain

Ramesh, Rishabh

Bahrain

Ahmed, Fiaz

Bahrain

Muhammed Basil

Bahrain

Shaikh, Asif

Bahrain

Maiolo, Nicholas

Italy