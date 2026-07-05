ICC Cricket World Cup, Challenge League Cricket Tournament Players
ICC Cricket World Cup, Challenge League
Khan, Nizakat
Hong Kong, China
Khan, Ehsan
Hong Kong, China
Rath, Anshy
Hong Kong, China
Hayat, Babar
Hong Kong, China
Ghazanfar, Mohammad
Hong Kong, China
Wasif, Shahid
Hong Kong, China
Khan, Aizaz
Hong Kong, China
Murtaza, Yasim
Hong Kong, China
Ali, Zeeshan
Hong Kong, China
Rana, Nasrulla
Hong Kong, China
Laegsgaard, Nicolaj
Denmark
Gouge, Patrick Bartholomew
Jersey
Perchard, William George
Jersey
Richardson, George Franklin
Jersey
Kalugamage, Crishan
Sri Lanka
Sandaruwan, Ravija
Sri Lanka
M, Mohammed Shafeeq
Kuwait
Mehr, Junaid Aziz Mohamed Aziz Khan Amir K Khan
Bahrain
Anwar, Imran Javed
Bahrain
Butt, Muhammad Rizwan
Bahrain
Greenwood, Nicholas Anthony
Jersey
Vora, Darsh
Hong Kong, China
Mathur, Shiv
Hong Kong, China
Chaudhry, Aryaveer
Singapore
Amini, Charles
Papua New Guinea
Vala, Asadollah
Papua New Guinea
Pala Ura, Tony
Papua New Guinea
Bau, Sese
Papua New Guinea
Nao, Alei
Papua New Guinea
Morea, Kabua
Papua New Guinea
Doriga, Kipling
Papua New Guinea
Hiri, Hiri
Papua New Guinea
Toka, Gaudi
Papua New Guinea
Kariko, John
Papua New Guinea
Vare, Hila George Vaieke
Papua New Guinea
Madsen, Wayne
South Africa
Shukla, Ayush
Hong Kong, China
Rangarajan, Rohan
Singapore
Baskaran, Vinoth
Singapore
Chandramohan, Surendan
Singapore
Puri, Akshay Roopak
Singapore
Ramesh, Kalimuthu
Singapore
Omaidurai, Thilipan
Singapore
Ahmed Rehmani, Owais
Pakistan
Abbasi, Abdul Majid
Bahrain
Thanikaithasan, Shangeev
Denmark
Kakuru, Cyrus Nshekanabo
Uganda
di Bartolomeo, Stefano
South Africa
Mosca, Anthony Joseph
Italy
Henriksen, Jonas Strandby
Denmark
Bakrania, Laksh Snehal
Tanzania
Mbaki, Mohammedi Simba
Tanzania
Selemani, Ivan Ismail
Tanzania
Issa, Mohamed Yunusu
Tanzania
Puthenpulrayi, Amal
Tanzania
A, Mohammed Irshad E
Qatar
Khan, Muhammad Jabir Ajmir
Qatar
Mehmood, Adil
Hong Kong, China
Khan, Anas
Hong Kong, China
Pokana, Nosaina
Papua New Guinea
Charlie, Michael
Papua New Guinea
Gopianth Achar, Aahan
Singapore
Coetzee, Martin
South Africa
Mohammad, Arshad
Hong Kong, China
Bharadwaj, Harsha
Singapore
Kitunda, Mohamed Omari
Tanzania
Thakor, SanjayKumar
Tanzania
Iqbal, Ateeq
Hong Kong, China
Hussain, Rajab
Hong Kong, China
Atkinson, Jamie
Hong kong, china
Amiri, Halidy
Tanzania, united republic of
Juma, Khalidy
Tanzania, united republic of
Theruvath Hassainar, Rifayi
Qatar
Boge Reva, John
Papua new guinea
Maker, Mukesh
Tanzania, united republic of
Asuri, Rajendra
Tanzania, united republic of
Khan, Mohammad
Hong kong, china
Warnakulasuriya, Kosala
Italy
Krishnan, Pranav Sudarshan Rajesh
Singapore
Jasani, Arshan
Tanzania, united republic of
Maringanti, Rajendra
Tanzania, united republic of
Selvaraj, Sivaraj
Tanzania, united republic of
Suthar, Mukesh
Tanzania, united republic of