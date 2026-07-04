Follow us
Guptill, Martin
New Zealand
Worker, George
Somerville, Will
Chapman, Mark
Ferguson, Lockie
Robbie O'Donnell
Jamieson, Kyle
Horne, Benjamin James
Lister, Benjamin
Solia, Sean
Ferns, Danru
William O'Donnell
Sunde, Quinn
Delport, Louis Johannes
South Africa
Keene, Simon
ter Braak, Ross Matthew
Ashok, Adithya
Harrison, Ryan
Briggs, Cole Jeffery
Gibson, Matthew
Southee, Tim
Wagner, Neil
Williamson, Kane
Boult, Trent
Raval, Jeet
Verma, Anurag
Santner, Mitchell
Walker, Joe
Kuggeleijn, Scott
Hampton, Brett
de Grandhomme, Colin
Carter, Joe
Popli, Bharat
Seifert, Tim
Cooper, HR
Gibson, Zak
Fisher, Matthew
Clarke, Katene
Walker, FL
Pringle, Tim
Netherlands
Clarke, Kristian
Lellman, Fergus
Johnston, Scott Sangster
Neesham, Jimmy
Rutherford, Hamish
Rippon, Michael
Muller, Travis
Duffy, Jacob
Foxcroft, Dean
Bacon, Matthew Boyce
Finnie, Joshua Liam
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Hazeldine, Andrew Thomas Edward
England
Lockrose, Ben
Chu, Max
Phillips, Dale
Johnson, Llewellyn Cullen
McKay, Jarrod
Gibson, Jacob Michael
Cumming, Jacob Mark
Parkes, Thorn Kiwa
Bowes, Chad Jayson
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
McKenzie, Angus
Henry, Matt
McConchie, Cole
Nicholls, Henry
Nuttall, Edward James
van Woerkom, Theo
Fletcher, Cam
Davey, Sean Benjamin
Sodhi, Ish
Carter, Leo
McClure, Ken
Coburn, Blake Peter
Sheat, Fraser
Shipley, Henry Burton
Hay, Mitchell James
Mariu, Rhys
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Boyle, Matt
Hay, Gregory Robert
Bracewell, Doug
Taylor, Ross
Rance, Seth
Cleaver, Dane
Small, Bevan James
Wheeler, Ben
Smith, Benjamin Seth
Patel, Ajaz
Schmulian, Bradley
Bruce, Tom
Randell, Brett
Young, Will
Tickner, Blair
Leopard, Christian Kevin
Clarkson, Joshua Andrew
Dudding, Liam Raymond
Ma'ara Ave
Wiggins, Bayley
Field, Joey
Clark, William
Toole, Raymond
Lennox, Jayden
Hughes, Mason Gareth
Heaphy, Curtis
Munro, Colin
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
van Beek, Logan
Milne, Adam
Newton, Ollie
Kelly, Nicholas Frederick
McPeake, Iain Geoffrey
Smith, Nathan
Younghusband, Peter Francis
McLachlan, Callum
Ravindra, Rachin
Georgeson, Luke
Bhula, Jakob
Allen, Finn
Sears, Ben
Snedden, Michael Warwick
Johnson, Troy Manning
Tashkoff, Jesse
Vishvaka, Devan
Greenwood, Nicholas Anthony
Jersey
Hartshorn, James William
Robinson, Tim
Severin, Gareth
Abbas, Muhammad
Brown, Josh
Australia
Sclanders, Michael
Boyle, John Christopher Thwaites
Johnson, Brett Manning
Astle, Todd
Chamberlain, HJ
Findlay, Toby Aitken
Mudford, Riley
Ireland
Clinton, Ruben
USA
Harjot, Harjot
Zeb, Yahya
White, Ollie
Perera, Nikith
Boyle, Matthew
Jacobs, Bevon
Bocock, Peter
Hay, Matthew
McKenzie, Jock
McGregor Sumpter, Flynn
Todd, Jamal
Watson, Luke Douglas
Reddy, Snehith
Jackson, Oscar
Stackpole, Lachlan
Cumming, Zac
Clarke, Mason
Schreuder, Ewald
Johal, Harjot
Pomare, Ben
Frew, Jesse
New zealand
Schaw, Angus
Drysdale, Peter
Kwant, Nick Michael
Wheeler-Greenall, Beckham
Woodcock, Luke James
Latham, Jackson
Paul, Cam
Dixit, Siddhesh
Rowe, Matthew Buchanan
Vimukthi, Lahiru
Lad, Siddhesh
India
Cassidy, Sam James
Cassidy, Sam
Gulati, Rohit
Olliver, Angus
Pomare, Benjamin James
Mycock, Sam
Janett, Scott
Paranjpe, Amogh
Morgan, Sam
Bell, Xavier
Harper, LLB
Brown, Joshua
South africa
Singh, Samrath
Jones, A
Kapur, Raunaq
Sixton, Harry