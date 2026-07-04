Super Smash Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Super Smash

Guptill, Martin

New Zealand

Worker, George

New Zealand

Somerville, Will

New Zealand

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Robbie O'Donnell

New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Horne, Benjamin James

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Solia, Sean

New Zealand

Ferns, Danru

New Zealand

William O'Donnell

New Zealand

Sunde, Quinn

Delport, Louis Johannes

South Africa

Keene, Simon

New Zealand

ter Braak, Ross Matthew

New Zealand

Ashok, Adithya

New Zealand

Harrison, Ryan

New Zealand

Briggs, Cole Jeffery

New Zealand

Gibson, Matthew

South Africa

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Raval, Jeet

New Zealand

Verma, Anurag

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Walker, Joe

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Hampton, Brett

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Carter, Joe

New Zealand

Popli, Bharat

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Cooper, HR

New Zealand

Gibson, Zak

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Clarke, Katene

New Zealand

Walker, FL

New Zealand

Pringle, Tim

Netherlands

Clarke, Kristian

New Zealand

Lellman, Fergus

New Zealand

Johnston, Scott Sangster

New Zealand

Neesham, Jimmy

New Zealand

Rutherford, Hamish

New Zealand

Rippon, Michael

Netherlands

Muller, Travis

South Africa

Duffy, Jacob

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Bacon, Matthew Boyce

New Zealand

Finnie, Joshua Liam

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Hazeldine, Andrew Thomas Edward

England

Lockrose, Ben

New Zealand

Chu, Max

New Zealand

Phillips, Dale

New Zealand

Johnson, Llewellyn Cullen

New Zealand

McKay, Jarrod

New Zealand

Gibson, Jacob Michael

New Zealand

Cumming, Jacob Mark

New Zealand

Parkes, Thorn Kiwa

New Zealand

Bowes, Chad Jayson

South Africa

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

McKenzie, Angus

South Africa

Henry, Matt

New Zealand

McConchie, Cole

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Nuttall, Edward James

New Zealand

van Woerkom, Theo

New Zealand

Fletcher, Cam

New Zealand

Davey, Sean Benjamin

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Carter, Leo

New Zealand

McClure, Ken

New Zealand

Coburn, Blake Peter

New Zealand

Sheat, Fraser

New Zealand

Shipley, Henry Burton

New Zealand

Hay, Mitchell James

New Zealand

Mariu, Rhys

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Boyle, Matt

New Zealand

Hay, Gregory Robert

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Taylor, Ross

New Zealand

Rance, Seth

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Small, Bevan James

New Zealand

Wheeler, Ben

New Zealand

Smith, Benjamin Seth

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Schmulian, Bradley

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Randell, Brett

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Leopard, Christian Kevin

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Dudding, Liam Raymond

New Zealand

Ma'ara Ave

New Zealand

Wiggins, Bayley

New Zealand

Field, Joey

New Zealand

Clark, William

New Zealand

Toole, Raymond

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Hughes, Mason Gareth

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Munro, Colin

New Zealand

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Milne, Adam

New Zealand

Newton, Ollie

New Zealand

Kelly, Nicholas Frederick

New Zealand

McPeake, Iain Geoffrey

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Younghusband, Peter Francis

New Zealand

McLachlan, Callum

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Georgeson, Luke

New Zealand

Bhula, Jakob

New Zealand

Allen, Finn

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

Snedden, Michael Warwick

New Zealand

Johnson, Troy Manning

New Zealand

Tashkoff, Jesse

New Zealand

Vishvaka, Devan

Greenwood, Nicholas Anthony

Jersey

Hartshorn, James William

New Zealand

Robinson, Tim

New Zealand

Severin, Gareth

Abbas, Muhammad

New Zealand

Brown, Josh

Australia

Sclanders, Michael

South Africa

Boyle, John Christopher Thwaites

New Zealand

Johnson, Brett Manning

New Zealand

Astle, Todd

New Zealand

Chamberlain, HJ

New Zealand

Findlay, Toby Aitken

Mudford, Riley

Ireland

Clinton, Ruben

USA

Harjot, Harjot

Zeb, Yahya

White, Ollie

New Zealand

Perera, Nikith

New Zealand

Boyle, Matthew

New Zealand

Jacobs, Bevon

New Zealand

Bocock, Peter

New Zealand

Hay, Matthew

New Zealand

McKenzie, Jock

McGregor Sumpter, Flynn

Todd, Jamal

Watson, Luke Douglas

New Zealand

Reddy, Snehith

New Zealand

Jackson, Oscar

New Zealand

Stackpole, Lachlan

New Zealand

Cumming, Zac

New Zealand

Clarke, Mason

New Zealand

Schreuder, Ewald

New Zealand

Johal, Harjot

New Zealand

Pomare, Ben

New Zealand

Frew, Jesse

New zealand

Schaw, Angus

Drysdale, Peter

England

Kwant, Nick Michael

New zealand

Wheeler-Greenall, Beckham

Woodcock, Luke James

New zealand

Latham, Jackson

Paul, Cam

New Zealand

Dixit, Siddhesh

Rowe, Matthew Buchanan

New Zealand

Vimukthi, Lahiru

New zealand

Lad, Siddhesh

India

Cassidy, Sam James

New zealand

Cassidy, Sam

New zealand

Gulati, Rohit

New zealand

Olliver, Angus

New zealand

Pomare, Benjamin James

New zealand

Mycock, Sam

New zealand

Janett, Scott

Paranjpe, Amogh

New zealand

Morgan, Sam

New zealand

Bell, Xavier

New zealand

Harper, LLB

New zealand

Harper, LLB

New zealand

Brown, Joshua

South africa

Singh, Samrath

New zealand

Jones, A

New zealand

Kapur, Raunaq

Sixton, Harry