National Super League Cricket Tournament Players

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National Super League

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Silva, Roshen

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Pradeep, Nuwan

Sri Lanka

Karunanayake, Nipun

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Dushan Vimukthi Wimalasekara, Kirahandige

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Jayathilake, Sachitha

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Fernando, Nuwanidu

Sri Lanka

Arachchige, Krishan

Sri Lanka

Perera, Kalana

Sri Lanka

Dananjaya, Nipun

Sri Lanka

Ratnayake, Tharindu

Sri Lanka

Manasinghe, Lakshitha

Sri Lanka

Nadeeshan, Kavindu

Sri Lanka

Ramanayake, Himesh

Sri Lanka

Dhanushka, Heshan

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Priyantha Millewage, Danushka Sandaruwan

Sri Lanka

Daniel, Shavon

Sri Lanka

Gimhan Liyanage, Sithara

Sri Lanka

de Livera, Sohan

Sri Lanka

Shamaaz, Mohammed

Sri Lanka

Lakshan, Dhananjaya

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Kumara, Mahesh

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Lakshan, Suminda

Sri Lanka

Anjula, Kaveeshka

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Randika, Vishad

Sri Lanka

Hasaranga, Wanindu

Sri Lanka

Thushara, Nuwan

Sri Lanka

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Dabare, P Thanuka Madshan

Sri Lanka

Weerakkody, Sandun

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Wickramasinghe, Ahan

Sri Lanka

Silva, Amshi de

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Ransika, Nipun

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Liyanaarachchi, Abisheak

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Rathnayake, Pavan

Abeyratne, Lasith

Sri Lanka

Liyanarachchi, Ranitha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Priyanjan, Ashan

Sri Lanka

Sandakan, Lakshan

Sri Lanka

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Dias, Deshan

Sri Lanka

Madushanka, Lahiru

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Chandraguptha, Ron

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Tharindu, Avishka

Sri Lanka

Sudeera Thilakaratne, Dilum

Sri Lanka

Fernando, Shiran

Sri Lanka

Paranavithana, Navod

Sri Lanka

Rodrigo, Yasiru

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Nirmal, Lokuge Kamesh

Sri Lanka

Fernando, Ravindu Suharshana

Sri Lanka

Viyaskanth, Vijayakanth

Sri Lanka

Fernando, Saminda

Sri Lanka

Dulshan, Parawahara Widanage Shashika

Sri Lanka

Silva, Kaluappu Handidige Raveen Achintha de

Malinga, Eshan

Sri Lanka

Pathiratne, Pathiratne Mudiyanselage Kavindu Rukmal Last name Pathiratne

Sri Lanka

Abeyrathne, Abeygoda Liyanage Kasun Lakruwan

Sri Lanka

Liyanarachchi, Abhishek

Sri Lanka

Dinusha, Sonal

Sri Lanka

Madushan, Warnakulasooriya Patabedige Udith

Sri Lanka

Maneeshan, Gayan

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Premaratne, Aravinda

Sri Lanka

Fernando, Anuk

Sri Lanka

Tillakaratne, Duvindu

Sri Lanka

Jayalath, Dilan

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Gunasinghe, Nimesha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Wijesinghe, Chamindu

Sri Lanka

Hemananda, Danal

Sri Lanka

Fernando, Naveen

Sri Lanka

Nanayakkara, Adeesha Nirmal

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Dumindu, Hashan

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Perera, Priyamal

Sri Lanka

Jayawickrama, Praveen

Sri Lanka

Sangeeth Cooray, Manna Marakkalage Malindu

Sri Lanka

Dananjaya, Akila

Sri Lanka

Shiraz, Mohamed

Sri Lanka

Dilshan, Dinuka

Sri Lanka

Randika, Ashan

Sri Lanka

Silva, Mandamarakkalage Nimesh Vimukthi

Sri Lanka

Manoj, Kumarage Don Asanka

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Edirisinghe, Lakshan

Sri Lanka

Udeshana, Thilanga

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Tharanga, Pulina

Sri Lanka

Adikari, Vidura

Sri Lanka

de Silva, Thikshila

Sri Lanka

Daniel, Ashian

Sri Lanka

Subasingha, Movin Hansaja

Sri Lanka

Colombage, Sachindu

Sri Lanka

Atharagalla, Nimasara

Sri Lanka

Kumara, Wanuja Sahan

Sri Lanka

Hettiwatte, Pramud

Sri Lanka

Parakrama, Udayawansha

Sigera, Asel

Sri Lanka

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Gunasekara, Chamika

Sri Lanka