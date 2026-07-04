Follow us
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Fuller, James
New Zealand
Shamsi, Tabraiz
South Africa
Tahir, Imran
Rossington, Adam
England
Javed, Akif
Pakistan
Akhlaq, Muhammad
Masood, Shan
Charles, Johnson
Saint Lucia
Brathwaite, Carlos
Barbados
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Mir, Usama
Shah, Khushdil
Pretorius, Dwaine
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Shakil, Saud
Smith, Odean
Jamaica
Ahmad, Qais
Afghanistan
Dawson, Liam
Wiese, David
Namibia
Hope, Shai
Afridi, Shaheen
Baig, Mirza Tahir
Rajapaksa, Bhanuka
Sri Lanka
Powell, Rovman
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Foxcroft, Dean
Maharaj, Keshav
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Gore, Karima
USA
Springer, Shamar
Drakes, Dominic
Bracewell, Doug
Cleaver, Dane
Patel, Ajaz
Bruce, Tom
Young, Will
Tickner, Blair
Clarkson, Joshua Andrew
Clark, William
Lennox, Jayden
Heaphy, Curtis
Jangoo, Amir
Paul, Keemo
Anderson, Kevlon
Neutral
Hasan, Nurul
Bangladesh
Hossain, Afif
Ali, Moeen
Motie, Gudakesh
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Atal, Sedeq
Ashraf, Faheem
Ali, Yasir
Adair, Mark
Ireland
Taylor, Steven
Islam, Kamrul
Sunny, Arafat
Saifuddin, Mohammad
Naim, Mohammad
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan, Rakibul
Sarkar, Soumya
Ankon, Mahidul Islam
Ahmed, Khaled
Hasan, Tanzid
Hider, Abu
Macdonald, Blake
Australia
Mayers, Kyle
Chase, Roston
Moody, David
Edwards, Scott
Netherlands
Hassan, Saif
Hasan, Mahedi
Shepherd, Romario
Bird, Jackson
Stanlake, Billy
McDermott, Ben
Wright, Mac
Ward, Tim
Dickwella, Niroshan
Abell, Tom
Prest, Thomas James
Sana, Kaleem
Hossain, Rishad
Findlay, Toby Aitken
Hetmyer, Shimron
Wells, Luke
Howell, Benny
Wood, Chris
Weatherley, Joe
Wheal, Brad
Scotland
Organ, Felix
Middleton, Fletcha
Albert, Toby Edward
Clarke, Joe
Madsen, Wayne
Chappell, Zak
Orr, Ali
Baker, Sonny
Briggs, Danny
Alleyne, Kadeem
Andrew, Jewel
Antigua and Barbuda
Farhan, Sahibzada
Anderson, Corey
Roux, Carmi le
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Chowna, Farzan
Lewis, Evin
Shah, Khalid
Allen, Fabian
Forde, Matthew
Drysdale, Juanoy
Deyal, Mark
Khan, Hassan
Macmillan, Rafael
Bootan, Jesse
Johnson, Jordan
Chaudhary, Nikhil
India
Bean, Marcus
Yaqoob, Arif
Afridi, Asif
Tayyab Abbas
Hasan, Saif
Faizan, Muhammad
Wells, Jonathan
Nafay, Khawaja Muhammad
Singh Baddhan, Harmeet
Stow, Callum
Schaw, Angus
Birthisel, Max
Mirza, Mohammad Salman
Smith, Jackson
Tanvir, Khuzaima Bin
Khan, Farhan
Duran, Jake
Masood, Ibrahim
Varma, Aryaman
Nasser, Zeeshan
Al Hasan, Sakib