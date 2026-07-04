T20 Global Super League Cricket Tournament Players

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T20 Global Super League

Mustafa, Rohan

United Arab Emirates

Fuller, James

New Zealand

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Tahir, Imran

South Africa

Rossington, Adam

England

Javed, Akif

Pakistan

Akhlaq, Muhammad

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Charles, Johnson

Saint Lucia

Brathwaite, Carlos

Barbados

Hosein, Akeal

Trinidad and Tobago

Mir, Usama

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Smith, Odean

Jamaica

Ahmad, Qais

Afghanistan

Dawson, Liam

England

Wiese, David

Namibia

Hope, Shai

Barbados

Afridi, Shaheen

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Rajapaksa, Bhanuka

Sri Lanka

Powell, Rovman

Jamaica

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Foxcroft, Dean

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Gore, Karima

USA

Springer, Shamar

Barbados

Drakes, Dominic

Barbados

Bracewell, Doug

New Zealand

Cleaver, Dane

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Bruce, Tom

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Clarkson, Joshua Andrew

New Zealand

Clark, William

New Zealand

Lennox, Jayden

New Zealand

Heaphy, Curtis

New Zealand

Jangoo, Amir

Trinidad and Tobago

Paul, Keemo

Guyana

Anderson, Kevlon

Neutral

Hasan, Nurul

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Ali, Moeen

England

Motie, Gudakesh

Guyana

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ali, Yasir

Bangladesh

Adair, Mark

Ireland

Taylor, Steven

USA

Islam, Kamrul

Bangladesh

Sunny, Arafat

Bangladesh

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

Naim, Mohammad

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Ankon, Mahidul Islam

Bangladesh

Ahmed, Khaled

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Hider, Abu

Bangladesh

Macdonald, Blake

Australia

Mayers, Kyle

Barbados

Chase, Roston

Barbados

Moody, David

Australia

Edwards, Scott

Netherlands

Hassan, Saif

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Shepherd, Romario

Guyana

Bird, Jackson

Australia

Stanlake, Billy

Australia

McDermott, Ben

Australia

Wright, Mac

Australia

Ward, Tim

Australia

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Abell, Tom

England

Prest, Thomas James

USA

Sana, Kaleem

Pakistan

Hossain, Rishad

Bangladesh

Findlay, Toby Aitken

Hetmyer, Shimron

Guyana

Wells, Luke

England

Howell, Benny

England

Wood, Chris

England

Weatherley, Joe

England

Wheal, Brad

Scotland

Organ, Felix

England

Middleton, Fletcha

England

Albert, Toby Edward

England

Clarke, Joe

England

Madsen, Wayne

South Africa

Chappell, Zak

England

Orr, Ali

England

Baker, Sonny

England

Briggs, Danny

England

Alleyne, Kadeem

Barbados

Andrew, Jewel

Antigua and Barbuda

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Anderson, Corey

New Zealand

Roux, Carmi le

South Africa

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Chowna, Farzan

Lewis, Evin

Trinidad and Tobago

Shah, Khalid

Allen, Fabian

Jamaica

Forde, Matthew

Barbados

Drysdale, Juanoy

USA

Deyal, Mark

Trinidad and Tobago

Khan, Hassan

Pakistan

Macmillan, Rafael

Australia

Bootan, Jesse

Johnson, Jordan

Chaudhary, Nikhil

India

Bean, Marcus

Australia

Yaqoob, Arif

Pakistan

Afridi, Asif

Pakistan

Tayyab Abbas

Pakistan

Hasan, Saif

Bangladesh

Faizan, Muhammad

Pakistan

Wells, Jonathan

Australia

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Stow, Callum

Australia

Schaw, Angus

Birthisel, Max

Australia

Khan, Hassan

Mirza, Mohammad Salman

Pakistan

Smith, Jackson

Tanvir, Khuzaima Bin

Khan, Farhan

Duran, Jake

Masood, Ibrahim

Varma, Aryaman

Nasser, Zeeshan

Al Hasan, Sakib