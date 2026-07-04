Global T20 Canada Cricket Tournament Players

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Global T20 Canada

Lamichhane, Sandeep

Nepal

Airee, Dipendra

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Khan, Zahoor

United Arab Emirates

Meiyappan, Karthik Palaniapan

United Arab Emirates

Aravind, Vritiya

United Arab Emirates

Siddique, Junaid

United Arab Emirates

Muhammad, Waseem

United Arab Emirates

Khan, Aayan

United Arab Emirates

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Tye, Andrew

Australia

Cutting, Ben

Australia

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Brathwaite, Carlos

Barbados

Mir, Usama

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

de Grandhomme, Colin

New Zealand

Singh, Virandeep

Malaysia

Pretorius, Dwaine

South Africa

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Smith, Odean

Jamaica

Wiese, David

Namibia

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Talat, Hussain

Pakistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Qadir, Usman

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Rutherford, Sherfane

Guyana

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Rippon, Michael

Netherlands

Hendricks, Reeza

South Africa

Delport, Cameron

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Kirton, Nicholas

Canada

Latham, Tom

New Zealand

Mansingh, Abhijai

Jamaica

Afridi, Shahid

Pakistan

Gayle, Chris

Jamaica

Bravo, Darren

Trinidad and Tobago

Hinds, Terrance

Trinidad and Tobago

Das, Liton

Bangladesh

Hossain, Afif

Bangladesh

Stoinis, Marcus

Australia

Warner, David

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Singh, Harbhajan

India

Munro, Colin

New Zealand

Hales, Alex

England

Ali, Asif

Pakistan

Islam, Shoriful

Bangladesh

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Sharma, Shubham

India

Saifuddin, Mohammad

Bangladesh

van Beek, Logan

Netherlands

Brown, Josh

Australia

Green, Chris

Australia

Bosch, Corbin

South Africa

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Mayers, Kyle

Barbados

Behrendorff, Jason

Australia

Johnson, Spencer

Australia

Manenti, Benjamin

Australia

van Meekeren, Paul

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Cooper, Tom

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Shepherd, Romario

Guyana

Webster, Beau

Australia

Berrington, Richie

Scotland

Jarvis, Jack

Australia

Munsey, George

Scotland

McMullen, Brandon

Scotland

Gordon, Jeremy

Canada

Wijeratne, Srimantha

Sri Lanka

Dutta, Nikhil

Canada

Bin Zafar, Saad

Canada

Sana, Kaleem

Pakistan

Heyliger, Dillon

Canada

Dhaliwal, Navneet

Canada

Spoors, Matthew

Canada

Thaker, Harsh

Canada

Singh, Ravinder Pal

Canada

Movva, Shreyas

Canada

Johnson, Aaron

Canada

Khalid, Ammar

Canada

Kumar, Parveen

Canada

Hossain, Rishad

Bangladesh

Narine, Sunil

Trinidad and Tobago

Russell, Andre

Jamaica

Lynn, Chris

Australia

Gibson, Ethan

Singh, Jatinder

Oman

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Smit, JJ

Namibia

Khan, Ayan

Oman

Kumar, Nitish

Canada

Singh, Tajinder

India

Gous, Andries

South Africa

Cheema, Rizwan

Canada

Joshi, Rishiv

Canada

Ahmadzai, Shahid

Canada

Sidhu, Gurpal Singh

Singh, Jaskaran

India

Pervez, Cecil

Canada

Patel, Mihir

Canada

Herft, Kobe

Miller, Donovan

England

Pathan, Rayyan

Canada

Singh, Nawab

Canada

Tathgur, Kanwarpal

Canada

Kamal, Muhammad

Canada

Anwar, Sarmad

Pakistan

Tariq, Hamza

Canada

Kapoor, Armaan

Canada

Shazad, Rommel

Canada

Bhagwan, Udhaya

Canada

Allen, Fabian

Jamaica

Akram, Mohammad

Pakistan

Singh, Pargat

India

Coulter-Nile, Nathan

Australia

Forde, Matthew

Barbados

Matharu, Jatinderpal

Canada

Sharma, Kairav

Patel, Sheel

Raja, Akif

United Arab Emirates

Moody, Tom

Australia

Singh, Bhupinder

Chima, Anoop Singh

Bajwa, Dilpreet Singh

Canada

Malik, Farhan

Pakistan

Hundal, Yuvraj Singh

Canada

Dilraj, Deol

Canada

Singh, Ajayveer

Canada

Siddiqui, Junaid

Canada

Gill, Mansab

Canada

Khan, Ayaan

Spain

Parbeja, Nav

Singh Baddhan, Harmeet

USA

Malik, Farhan

Canada

Singh, Paragat

India

Singh, Jatinder

Ahmad, Iftikhar

Behrendorff, Jackson

Matharu, Sunny

Joshi, Padam

Mann, Kanwar

Siddique, Zunaed

United arab emirates

Matharu, Jatinder

Rohid Khan, Mohammad

United Arab Emirates

Singh, Jagandeep

Varadharajan, Aaditya

Canada

Khan, Aayan Afzal

United arab emirates

Ravi, Anoop

Randhawa, Charanjit

Raina, Prabhasees

Dhull, Parveen

Bajwa, Gurbaz

Canada

Dosanjh, Navjot

Khan, Farhan

United arab emirates

Reddy, Ravinder

Singh, Robin

Singh, Semarjeet

Jawadullah, Muhammad

United arab emirates

Bahia, Harmandeep

Samra, Yuvraj

Canada

Girdhar, Mandeep