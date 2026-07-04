Follow us
Lamichhane, Sandeep
Nepal
Airee, Dipendra
Kumar, Rohit
Khan, Zahoor
United Arab Emirates
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Amir, Mohammad
Pakistan
Malik, Shoaib
Tye, Andrew
Australia
Cutting, Ben
Rizwan, Mohammad
Khan, Usman
Brathwaite, Carlos
Barbados
Mir, Usama
Afridi, Abbas
Chapman, Mark
New Zealand
Lister, Benjamin
Southee, Tim
de Grandhomme, Colin
Singh, Virandeep
Malaysia
Pretorius, Dwaine
South Africa
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Murid, Naveen-ul-Haq
Smith, Odean
Jamaica
Wiese, David
Namibia
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Talat, Hussain
Zaman, Fakhar
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Khan, Zaman
Azam, Babar
Qadir, Usman
Neesham, Jimmy
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Rutherford, Sherfane
Guyana
Omarzai, Azmatullah
Ayub, Saim
Haris, Mohammad
Rippon, Michael
Netherlands
Hendricks, Reeza
Delport, Cameron
van der Dussen, Rassie
Kirton, Nicholas
Canada
Latham, Tom
Mansingh, Abhijai
Afridi, Shahid
Gayle, Chris
Bravo, Darren
Trinidad and Tobago
Hinds, Terrance
Das, Liton
Hossain, Afif
Stoinis, Marcus
Warner, David
Nabi, Mohammad
Janat, Karim
Khan, Zahir
Gurbaz, Rahmanullah
Farooqi, Fazalhaq
Khan, Mohammad Azam
Ashraf, Faheem
Wasim Jr, Mohammad
Singh, Harbhajan
India
Munro, Colin
Hales, Alex
England
Ali, Asif
Islam, Shoriful
Scholtz, Bernard Martinus
Erasmus, Gerhard
Trumpelmann, Ruben
Sharma, Shubham
Saifuddin, Mohammad
van Beek, Logan
Brown, Josh
Green, Chris
Bosch, Corbin
Frylinck, Jan Nicolaas
Mayers, Kyle
Behrendorff, Jason
Johnson, Spencer
Manenti, Benjamin
van Meekeren, Paul
O Dowd, Max
Cooper, Tom
Dutt, Aryan
Shepherd, Romario
Webster, Beau
Berrington, Richie
Scotland
Jarvis, Jack
Munsey, George
McMullen, Brandon
Gordon, Jeremy
Wijeratne, Srimantha
Sri Lanka
Dutta, Nikhil
Bin Zafar, Saad
Sana, Kaleem
Heyliger, Dillon
Dhaliwal, Navneet
Spoors, Matthew
Thaker, Harsh
Singh, Ravinder Pal
Movva, Shreyas
Johnson, Aaron
Khalid, Ammar
Kumar, Parveen
Hossain, Rishad
Narine, Sunil
Russell, Andre
Lynn, Chris
Gibson, Ethan
Singh, Jatinder
Oman
Zazai, Hazratullah
Sinha, Dahani
Smit, JJ
Khan, Ayan
Kumar, Nitish
Singh, Tajinder
Gous, Andries
Cheema, Rizwan
Joshi, Rishiv
Ahmadzai, Shahid
Sidhu, Gurpal Singh
Singh, Jaskaran
Pervez, Cecil
Patel, Mihir
Herft, Kobe
Miller, Donovan
Pathan, Rayyan
Singh, Nawab
Tathgur, Kanwarpal
Kamal, Muhammad
Anwar, Sarmad
Tariq, Hamza
Kapoor, Armaan
Shazad, Rommel
Bhagwan, Udhaya
Allen, Fabian
Akram, Mohammad
Singh, Pargat
Coulter-Nile, Nathan
Forde, Matthew
Matharu, Jatinderpal
Sharma, Kairav
Patel, Sheel
Raja, Akif
Moody, Tom
Singh, Bhupinder
Chima, Anoop Singh
Bajwa, Dilpreet Singh
Malik, Farhan
Hundal, Yuvraj Singh
Dilraj, Deol
Singh, Ajayveer
Siddiqui, Junaid
Gill, Mansab
Khan, Ayaan
Spain
Parbeja, Nav
Singh Baddhan, Harmeet
USA
Singh, Paragat
Ahmad, Iftikhar
Behrendorff, Jackson
Matharu, Sunny
Joshi, Padam
Mann, Kanwar
Siddique, Zunaed
United arab emirates
Matharu, Jatinder
Rohid Khan, Mohammad
Singh, Jagandeep
Varadharajan, Aaditya
Khan, Aayan Afzal
Ravi, Anoop
Randhawa, Charanjit
Raina, Prabhasees
Dhull, Parveen
Bajwa, Gurbaz
Dosanjh, Navjot
Khan, Farhan
Reddy, Ravinder
Singh, Robin
Singh, Semarjeet
Jawadullah, Muhammad
Bahia, Harmandeep
Samra, Yuvraj
Girdhar, Mandeep