Follow us
Jansen, Marco
South Africa
Shamsi, Tabraiz
Rashid, Adil
England
Miller, David
Rizwan, Mohammad
Pakistan
Mir, Usama
Chapman, Mark
New Zealand
Ferguson, Lockie
Southee, Tim
Williamson, Kane
Boult, Trent
Santner, Mitchell
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Perera, Kusal
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Ahmed, Iftikhar
Nawaz, Mohammad
Zadran, Najibullah
Afghanistan
Shakil, Saud
Murid, Naveen-ul-Haq
Zaman, Fakhar
Khan, Rashid
Brook, Harry
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Rauf, Haris
Khan, Zaman
Azam, Babar
Neesham, Jimmy
Al Hasan, Shakib
Bangladesh
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Haris, Mohammad
Phillips, Glenn
Hendricks, Reeza
van der Dussen, Rassie
Bavuma, Temba
Rabada, Kagiso
Maharaj, Keshav
Phehlukwayo, Andile
Nissanka, Pathum
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Sodhi, Ish
Young, Will
Rahman, Mustafizur
Ahmed, Nasum
Das, Liton
Ahmed, Taskin
Shanto, Nazmul Hossain
Hasan, Mehedy
Mahmud, Hasan
Hridoy, Towhid
Malan, Dawid
Woakes, Chris
Buttler, Jos
Wood, Mark
Topley, Reece
Curran, Sam
Ali, Moeen
Jadeja, Ravindra
India
Kohli, Virat
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Thakur, Shardul
Shami, Mohammed
Yadav, Kuldeep
Pandya, Hardik
Iyer, Shreyas
Kishan, Ishan
Yadav, Suryakumar
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Steven Peter Devereux Smith
Australia
Marsh, Mitchell
Stoinis, Marcus
Maxwell, Glenn
Carey, Alex
Abbott, Sean
Head, Travis Michael
Agar, Ashton
Inglis, Josh
Starc, Mitchell
Warner, David
Zampa, Adam
Labuschagne, Marnus
Green, Cameron
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Farooqi, Fazalhaq
Ahmed, Abrar
Khan, Shadab
Wasim Jr, Mohammad
Rahim, Mushfiqur
Mahmudullah, Mohammad
Ali, Hasan
Atkinson, Gus
Islam, Shoriful
Ashwin, Ravichandran
Cummins, Pat
de Silva, Dhananjaya
Sakib, Tanzim Hasan
Hasan, Tanzid
Conway, Devon
van Beek, Logan
Netherlands
Ravindra, Rachin
Hazlewood, Josh
Sangha, Tanveer
Williams, Lizaad
Klaasen, Heinrich
Ngidi, Lungi
Markram, Aiden
Coetzee, Gerald
Samarawickreme, Sadheera
van Meekeren, Paul
Ackermann, Colin
Barresi, Wesley
van der Merwe, Roelof
Klein, Ryan
O Dowd, Max
Edwards, Scott
Nidamanuru, Anil Teja
Singh, Vikramjit
Dutt, Aryan
Ahmad, Shariz
Hasan, Mahedi
de Kock, Quinton
Root, Joe
Stokes, Ben
Short, Matt
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Leede, Bas de
Willey, David
Livingstone, Liam
Bairstow, Jonny
Imam-ul-Haq
Zulfiqar, Saqib
Agha, Salman Ali
Shahidi, Hashmatullah
Khil, Ikram Ali
Rahman, Abdul
Shah, Rahmat
Hussan, Riaz
Bumrah, Jasprit
Engelbrecht, Sybrand
Bradburn, Grant