Follow us
Malla, Gyanendra
Nepal
Kami, Sompal
Sheikh, Aarif
Patel, Kushal
England
Kc, Karan
Lamichhane, Sandeep
Sheikh, Aasif
Rajbanshi, Lalit
Airee, Dipendra
Kumar, Rohit
Sharki, Bhim
Malla, Kushal
GC, Pratish
Jha, Gulshan
Mustafa, Rohan
United Arab Emirates
Khan, Asif
Khan, Zahoor
Meiyappan, Karthik Palaniapan
Aravind, Vritiya
Siddique, Junaid
Muhammad, Waseem
Khan, Aayan
Sharma, Aryansh
Charles, Johnson
Saint Lucia
Hosein, Akeal
Trinidad and Tobago
Little, Joshua
Ireland
Karunaratne, Dimuth
Sri Lanka
Shanaka, Dasun
Rajitha, Kasun
Mendis, Kusal
Asalanka, Charith
Wellalage, Dunith Nethmika
Theekshana, Morawakage Maheesh
Madushanka, Dilshan
Hasaranga, Wanindu
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Hope, Shai
Barbados
Kaia, Innocent
Powell, Rovman
Jamaica
Khan, Bilal
Oman
Carty, Keacy
Sint Maarten
Brooks, Shamarh
Jongwe, Luke
Williams, Sean
Madande, Clive
Burl, Ryan
Ervine, Craig
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Madhevere, Wesley
Nissanka, Pathum
Arachchige, Sahan
Pathirana, Matheesha
Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe
Cariah, Yannick
Paul, Keemo
Guyana
Sinclair, Kevin
Moor, Peter
Masakadza, Wellington
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Tector, Harry
Delany, Gareth
White, Benjamin
Taylor, Steven
USA
Modani, Sushant
Patel, Monank
India
Jones, Aaron
Singh, Gajanand
Jahangir, Shayan
Pakistan
Patel, Nisarg
Singh, Jessy
Kenjige, Nosthush
Netravalkar, Saurabh
Ali Khan, Muhammad Ahsan
Leask, Michael
Scotland
de Silva, Dhananjaya
van Beek, Logan
Netherlands
D'souza, Ethan
Mayers, Kyle
Holder, Jason
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
Samarawickreme, Sadheera
Chatara, Tendai
Muzarabani, Blessing
Kingma, Vivian
Barresi, Wesley
Klein, Ryan
O Dowd, Max
Edwards, Scott
Nidamanuru, Anil Teja
Singh, Vikramjit
Dutt, Aryan
Ahmad, Shariz
Pooran, Nicholas
King, Brandon
Shepherd, Romario
Gumbie, Joylord
Karunaratne, Chamika
Kumara, Lahiru
Leede, Bas de
Mackintosh, Tom
Berrington, Richie
Jarvis, Jack
Australia
Sharif, Safyaan
Cross, Matty
Watt, Mark
Munsey, George
Sole, Chris
Tahir, Hamza
Greaves, Christopher Nicholas
McBride, Christopher
McMullen, Brandon
Chameera, Dushmantha
Shahzad, Rameez
Sharma, Sanchit
Mukkamalla, Saiteja
McCarthy, Barry
Zulfiqar, Saqib
Floyd, Clayton
Mahato, Kishore
Hameed, Basil
Singh, Jatinder
Nadeem, Mohammad
Butt, Fayyaz
Shafique, Adeel
Maqsood, Zeeshan
Ilyas, Aqib
Khushi, Muhammad Naseem
Odedra, Jay Virambhai
Kaleemullah
Goud, Sandeep
Khan, Shoaib
Harishbhai, Kashyap kumar
Khan, Ayaan
Young, Craig
Sammy, Daren
Naseer, Ali
Ullah, Muhammad Jawad
Rafiq, Usman
Philip, Kyle
Paradkar, Abhishek
Kumar, Suraj
M, Rafiullah
Shrivastava, Samay
Evans, Alasdair
Neill, Adrian
Levitt, Michael
Croes, Noah
Sawad, Arjun
Desai, Mrugng Monty