List-A Emerging Teams Asia Cup Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

List-A Emerging Teams Asia Cup

Kami, Sompal

Nepal

Sheikh, Aarif

Nepal

Patel, Kushal

England

Sheikh, Aasif

Nepal

Rajbanshi, Lalit

Nepal

Kumar, Rohit

Nepal

Sharki, Bhim

Nepal

Jora, Sundeep

Nepal

Malla, Kushal

Nepal

GC, Pratish

Nepal

Tamang, Surya

Nepal

Jha, Gulshan

Nepal

Dhakal, Mousom

Nepal

Sharma, Aryansh

United Arab Emirates

Valthapa, Ashwanth

Tahir, Tayyab

Pakistan

Akram, Qasim

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Afridi, Abbas

Pakistan

Naveed, Izharulhaq

Afghanistan

Janat, Ihsanullah

Afghanistan

Fernando, Avishka

Sri Lanka

Bandara, Ashen

Sri Lanka

Wijesundera, Isitha

Sri Lanka

Soriyabandara, Don Pasindu Sanjula

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Yousuf, Omair

Pakistan

Bangalzai, Adul Wahid

Pakistan

Ghulam, Kamran

Pakistan

Iqbal, Arshad

Pakistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Croospulle, Lasith

Sri Lanka

Udara, Lahiru

Sri Lanka

Arachchige, Sahan

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Bhanuka, Minod

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Samarakoon, Lahiru

Sri Lanka

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Khan, Mubashir

Turkiye

Hasan, Zakir

Bangladesh

Dhull, Yash

India

Naim, Mohammad

Bangladesh

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Rakibul

Bangladesh

Hasan Joy, Mahmudul

Bangladesh

Mondol, Ripon

Bangladesh

Sarkar, Soumya

Bangladesh

Hossain Emon, Parvez

Bangladesh

Hasan, MD Musfik

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Khanal, Dev

Nepal

D'souza, Ethan

United Arab Emirates

Fernando, Binura

Sri Lanka

Liyanage, Janith

Sri Lanka

Madushan, Pramod

Sri Lanka

Hassan, Saif

Bangladesh

Chowdhury, Mirttunjoy

Bangladesh

Khan, Sumon

Bangladesh

Akbar Ali, Mohammad

Bangladesh

Hasan, Nayeem

Bangladesh

Hasan, Mahedi

Bangladesh

Hossain, Shahadat

Bangladesh

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Murad, Hasan

Bangladesh

Hasan, Amite

Bangladesh

Tandon, Ansh

United Arab Emirates

Sharma, Sanchit

United Arab Emirates

Sudharsan, Sai

India

Singh, Akash

India

Hangargekar, Rajvardhan

India

Sindhu, Nishant

India

Singh, Prab Simran

India

Rana, Harshit

India

Sharma, Abhishek

India

Reddy, Nithish

India

Parag, Riyan

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Wadhera, Nehal

India

Mahato, Kishore

Nepal

Singh, Jatinder

Oman

Butt, Fayyaz

Oman

Ilyas, Aqib

Oman

Odedra, Jay Virambhai

Oman

Kaleemullah

Oman

Khan, Shoaib

Oman

Harishbhai, Kashyap kumar

India

Ali, Noor

Afghanistan

Rehman, Zia-ur

Afghanistan

Momand, Wafadar

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Shirzad, Sayed

Afghanistan

Baqi, Abdul

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Shah, Bahir

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Sinha, Dahani

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Farazuddin, Mohammed

United Arab Emirates

Nawaz, Fahad

United Arab Emirates

John, Figy

United Arab Emirates

Naseer, Ali

United Arab Emirates

Shetty, Adhitya

United Arab Emirates

Singh, Lovepreet

United Arab Emirates

Ullah, Muhammad Jawad

United Arab Emirates

Khan, Matiullah

Pakistan

Paul, Pradosh Ranjan

India

Kumar, Suraj

Oman

M, Rafiullah

Oman

Sawad, Arjun

Nepal

Ibrahim, Mohammad

Afghanistan

Desai, Mrugng Monty

Safi, Mohammad Saleem

Afghanistan

Zamankhil, Zohaib

Afghanistan

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Sami, Bilal

Afghanistan

Noor, Allah

Afghanistan

Rahimi, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Atal, Asghar

Malik, Abdul

Afghanistan

Shah, Bilal

Pakistan

Ali, Wasim

Oman

S, Sammay

Oman

Khan, Ayan

Oman

Attaullah, Abdul Rauf

Pal, Shubo

Jose, Nikin

India

Patel, Snell

India

Suthar, Manav

India

Dubey, Harsh Surendra

India

Redkar, Mohit Sandeep

Dodiya, Yurajsinh

India

Giyanani, Jash

United Arab Emirates

Keswani, Nilansh

Ahmed, Tauseef

Pakistan

Farhan, Sahibzada

Pakistan

Junaid, Mohammad

Sharaf, Pawan

Nepal