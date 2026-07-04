World Cup Cricket Tournament Players

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World Cup

Jansen, Marco

South Africa

Shamsi, Tabraiz

South Africa

Rashid, Adil

England

Miller, David

South Africa

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Chapman, Mark

New Zealand

Ferguson, Lockie

New Zealand

Southee, Tim

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Boult, Trent

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Perera, Kusal

Sri Lanka

Shanaka, Dasun

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Asalanka, Charith

Sri Lanka

Wellalage, Dunith Nethmika

Sri Lanka

Theekshana, Morawakage Maheesh

Sri Lanka

Madushanka, Dilshan

Sri Lanka

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Shakil, Saud

Pakistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Zaman, Fakhar

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Brook, Harry

England

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Rauf, Haris

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Azam, Babar

Pakistan

Neesham, Jimmy

New Zealand

Al Hasan, Shakib

Bangladesh

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Phillips, Glenn

New Zealand

Hendricks, Reeza

South Africa

van der Dussen, Rassie

South Africa

Bavuma, Temba

South Africa

Rabada, Kagiso

South Africa

Maharaj, Keshav

South Africa

Phehlukwayo, Andile

South Africa

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Pathirana, Matheesha

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Sodhi, Ish

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Rahman, Mustafizur

Bangladesh

Ahmed, Nasum

Bangladesh

Das, Liton

Bangladesh

Ahmed, Taskin

Bangladesh

Shanto, Nazmul Hossain

Bangladesh

Hasan, Mehedy

Bangladesh

Mahmud, Hasan

Bangladesh

Hridoy, Towhid

Bangladesh

Malan, Dawid

England

Woakes, Chris

England

Buttler, Jos

England

Wood, Mark

England

Topley, Reece

England

Curran, Sam

England

Archer, Jofra

England

Ali, Moeen

England

Jadeja, Ravindra

India

Kohli, Virat

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Thakur, Shardul

India

Shami, Mohammed

India

Yadav, Kuldeep

India

Pandya, Hardik

India

Iyer, Shreyas

India

Kishan, Ishan

India

Yadav, Suryakumar

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Marsh, Mitchell

Australia

Stoinis, Marcus

Australia

Maxwell, Glenn

Australia

Carey, Alex

Australia

Abbott, Sean

Australia

Head, Travis Michael

Australia

Inglis, Josh

Australia

Starc, Mitchell

Australia

Warner, David

Australia

Zampa, Adam

Australia

Labuschagne, Marnus

Australia

Green, Cameron

Australia

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan

Rahim, Mushfiqur

Bangladesh

Iqbal, Tamim

Bangladesh

Mahmudullah, Mohammad

Bangladesh

Ali, Hasan

Pakistan

Atkinson, Gus

England

Islam, Shoriful

Bangladesh

Ashwin, Ravichandran

India

Cummins, Pat

Australia

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Sakib, Tanzim Hasan

Bangladesh

Hasan, Tanzid

Bangladesh

Conway, Devon

New Zealand

van Beek, Logan

Netherlands

Ravindra, Rachin

New Zealand

Hazlewood, Josh

Australia

Williams, Lizaad

South Africa

Klaasen, Heinrich

South Africa

Ngidi, Lungi

South Africa

Markram, Aiden

South Africa

Coetzee, Gerald

South Africa

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

van Meekeren, Paul

Netherlands

Ackermann, Colin

Netherlands

Barresi, Wesley

Netherlands

van der Merwe, Roelof

Netherlands

Klein, Ryan

Netherlands

O Dowd, Max

Netherlands

Edwards, Scott

Netherlands

Nidamanuru, Anil Teja

Netherlands

Singh, Vikramjit

Netherlands

Dutt, Aryan

Netherlands

Ahmad, Shariz

Netherlands

Hasan, Mahedi

Bangladesh

de Kock, Quinton

South Africa

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Leede, Bas de

Netherlands

Chameera, Dushmantha

Sri Lanka

Willey, David

England

Livingstone, Liam

England

Bairstow, Jonny

England

Imam-ul-Haq

Pakistan

Zulfiqar, Saqib

Netherlands

Agha, Salman Ali

Pakistan

Shahidi, Hashmatullah

Afghanistan

Khil, Ikram Ali

Afghanistan

Rahman, Abdul

Afghanistan

Shah, Rahmat

Afghanistan

Hussan, Riaz

Afghanistan

Croes, Noah

Netherlands

Bumrah, Jasprit

India

Klein, Kyle

Netherlands

Engelbrecht, Sybrand

Netherlands

Bradburn, Grant

New Zealand

Dravid, Rahul

India

Stead, Gary

New Zealand

McDonald, Andrew

Australia