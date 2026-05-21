Mohammad Amir News

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Players
‌Imad Wasim and Mohammad Amir draw curtain on their international career

‌Imad Wasim and Mohammad Amir draw curtain on their international career

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WATCH, CPL 2024 | Faf du Plessis taps into beast mode launching Mohammad Amir's delivery straight into parking lot

WATCH, CPL 2024 | Faf du Plessis taps into beast mode launching Mohammad Amir's delivery straight into parking lot

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The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

The Hundred | Defending champions Oval go off the mark as bowling mastery outskilled Birmingham

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‌PAK vs CAN | Twitter reacts to charged-up Amir kicking air in jubilation after rattling middle stump

‌PAK vs CAN | Twitter reacts to charged-up Amir kicking air in jubilation after rattling middle stump

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PSL 2024| Twitter reacts to Islamabad’s all-round brilliance eliminating below-par Quetta

PSL 2024| Twitter reacts to Islamabad’s all-round brilliance eliminating below-par Quetta

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ILT20 | Twitter reacts to Sikandar Raza’s heroics as Dubai Capitals beat Desert Vipers

ILT20 | Twitter reacts to Sikandar Raza’s heroics as Dubai Capitals beat Desert Vipers

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ILT20 | Twitter reacts to Mohammad Amir's ecstatic jubilation following skillful mastery of swing

ILT20 | Twitter reacts to Mohammad Amir's ecstatic jubilation following skillful mastery of swing

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‌ILT20 | Amir-Azam prowess outshines Giants as Vipers jam points table with convincing victory

‌ILT20 | Amir-Azam prowess outshines Giants as Vipers jam points table with convincing victory

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ILT20| Twitter reacts as pumped-up Amir loses cool exasperating Fletcher to take stance

ILT20| Twitter reacts as pumped-up Amir loses cool exasperating Fletcher to take stance

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Twitter directs insane fury at Pakistan TV show host for mockingly calling Rohit Sharma vadapav on camera

Twitter directs insane fury at Pakistan TV show host for mockingly calling Rohit Sharma vadapav on camera

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Fixing happened in Pakistan cricket because of players’ career concerns, opines Javed Miandad

Fixing happened in Pakistan cricket because of players’ career concerns, opines Javed Miandad

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Didn’t understand why Babar Azam showed no trust in Mohammad Nawaz since defeat to India, remarks Mohammad Amir

Didn’t understand why Babar Azam showed no trust in Mohammad Nawaz since defeat to India, remarks Mohammad Amir

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ICC World T20 | Time to get rid of Ramiz Raza who has been behaving like PCB's God, lashes out Mohammed Amir

ICC World T20 | Time to get rid of Ramiz Raza who has been behaving like PCB's God, lashes out Mohammed Amir

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T20 World Cup | Australia won't leak 60 runs in death overs - Mohammad Amir warns Pakistan ahead of semi-final clash

T20 World Cup | Australia won't leak 60 runs in death overs - Mohammad Amir warns Pakistan ahead of semi-final clash

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IND vs PAK | Stop bringing religion in between, says Harbhajan Singh in a heated Twitter exchange with Pakistan journalist

IND vs PAK | Stop bringing religion in between, says Harbhajan Singh in a heated Twitter exchange with Pakistan journalist

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T20 World Cup | PM Imran Khan should open schools for 'classless' people like Mohammad Amir, says Harbhajan Singh

T20 World Cup | PM Imran Khan should open schools for 'classless' people like Mohammad Amir, says Harbhajan Singh

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IND vs PAK | 'Fixer ko sixer, chal dafa ho ja', says Harbhajan Singh in heated Twitter exchange with Mohammad Amir

IND vs PAK | 'Fixer ko sixer, chal dafa ho ja', says Harbhajan Singh in heated Twitter exchange with Mohammad Amir

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T20 World Cup 2021 | Comparing Jasprit Bumrah and Shaheen Afridi would be foolish, says Mohammad Amir

T20 World Cup 2021 | Comparing Jasprit Bumrah and Shaheen Afridi would be foolish, says Mohammad Amir

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Pakistan cricket isn't owned by anyone and Amir has to do right things to return, quips Waqar Younis 

Pakistan cricket isn't owned by anyone and Amir has to do right things to return, quips Waqar Younis 

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If Amir takes back retirement and does well, doors are open for him, reveals Misbah-ul-Haq

If Amir takes back retirement and does well, doors are open for him, reveals Misbah-ul-Haq

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If everything goes well, I will return to international cricket, states Mohammed Amir

If everything goes well, I will return to international cricket, states Mohammed Amir

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Amir should learn from Hafeez, management was even against him but he made runs, claims Shoaib Akhtar 

Amir should learn from Hafeez, management was even against him but he made runs, claims Shoaib Akhtar 

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Never found it tough bowling to Virat or Rohit, it's easy to get Rohit out, claims Mohammad Amir 

Never found it tough bowling to Virat or Rohit, it's easy to get Rohit out, claims Mohammad Amir 

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Decided to retire because I wasn’t getting the respect I deserve, admits Mohammad Amir

Decided to retire because I wasn’t getting the respect I deserve, admits Mohammad Amir

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Pakistan coaches can do wonders at junior level like how Dravid has done in India, suggests Shahid Afridi

Pakistan coaches can do wonders at junior level like how Dravid has done in India, suggests Shahid Afridi

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Goodbye 2020, Hello 2021: what to expect from from the world of cricket this year

Goodbye 2020, Hello 2021: what to expect from from the world of cricket this year

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  • cricket
Hand me Mohammad Amir and he will be bowling over 150km/h again, claims Shoaib Akhtar

Hand me Mohammad Amir and he will be bowling over 150km/h again, claims Shoaib Akhtar

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