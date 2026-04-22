Pakistan Cricket Board News

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Players
Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

Fakhar Zamans Injury Sparks PCB Probe Into Mike Hesson

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Is BCB Using the India Pakistan Stage to Reset Relations with BCCI?

Is BCB Using the India Pakistan Stage to Reset Relations with BCCI?

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Is PCBs History Just One Big Cycle of Threats and Retreats?

Is PCBs History Just One Big Cycle of Threats and Retreats?

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Did BCB Quietly Win Big in the ICC-PCB Crucial Meeting?

Did BCB Quietly Win Big in the ICC-PCB Crucial Meeting?

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Big Warning for PCB as India Match Boycott Risks Legal Fallout

Big Warning for PCB as India Match Boycott Risks Legal Fallout

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Pakistan Face ICC Warning Amid Threat of T20 World Cup Boycott

Pakistan Face ICC Warning Amid Threat of T20 World Cup Boycott

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World Championship of Legends | PCB bans Pakistan from participation in future editions

World Championship of Legends | PCB bans Pakistan from participation in future editions

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India, Pakistan seeded in same group as ACC announces Asia Cup 2025 dates

India, Pakistan seeded in same group as ACC announces Asia Cup 2025 dates

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Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

Abrar Ahmed and Aamir Jamal return as Pakistan reveals squad for 2nd Test against Bangladesh

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ICC T20 World Cup 2024 | India and Pakistan locked in same group, SA in Group of Death 

ICC T20 World Cup 2024 | India and Pakistan locked in same group, SA in Group of Death 

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Twitter erupts as David Warner's retirement Test takes an astonishing twist with the absence of iconic Baggy Green

Twitter erupts as David Warner's retirement Test takes an astonishing twist with the absence of iconic Baggy Green

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AUS vs PAK | Wahab Riaz-led selection committee announce 18-member squad for three-match Test series against Australia

AUS vs PAK | Wahab Riaz-led selection committee announce 18-member squad for three-match Test series against Australia

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Pakistan to host four matches in Asia Cup 2023, tournament to begin August 31

Pakistan to host four matches in Asia Cup 2023, tournament to begin August 31

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PSL | Karachi likely to be gifted Punjab-leg fixtures in emergency meeting following financial tiff

PSL | Karachi likely to be gifted Punjab-leg fixtures in emergency meeting following financial tiff

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Mickey Arthur rejects Pakistan’s approach for head coach job

Mickey Arthur rejects Pakistan’s approach for head coach job

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Reports | Middlesex in talks to join Pakistan Super League in 2024

Reports | Middlesex in talks to join Pakistan Super League in 2024

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Ramiz Raja did not respond to any of my calls during his tenure at PCB, reveals Wahab Riaz

Ramiz Raja did not respond to any of my calls during his tenure at PCB, reveals Wahab Riaz

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In Pakistan, this social media generation refers to me as match-fixer, alleges Wasim Akram

In Pakistan, this social media generation refers to me as match-fixer, alleges Wasim Akram

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PCB is not doing anything for Shaheen Shah Afridi’s rehabilitation, reveals Shahid Afridi

PCB is not doing anything for Shaheen Shah Afridi’s rehabilitation, reveals Shahid Afridi

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Will put across our views in a robust manner if IPL window expands, remarks Ramiz Raja

Will put across our views in a robust manner if IPL window expands, remarks Ramiz Raja

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PSL 2022 | ‘This is embarrassment’ - Kamran Akmal refuses to play for Peshawar Zalmi over demotion at draft

PSL 2022 | ‘This is embarrassment’ - Kamran Akmal refuses to play for Peshawar Zalmi over demotion at draft

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We're comfortable and confident that Champions Trophy 2025 will go ahead in Pakistan, says ICC chair Greg Barclay

We're comfortable and confident that Champions Trophy 2025 will go ahead in Pakistan, says ICC chair Greg Barclay

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Imam-ul-Haq named in Pakistan squad for Bangladesh Tests

Imam-ul-Haq named in Pakistan squad for Bangladesh Tests

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Australia set to tour Pakistan for the first time in 24 years

Australia set to tour Pakistan for the first time in 24 years

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Afraid if India stops funding ICC, then PCB might collapse, says Ramiz Raja

Afraid if India stops funding ICC, then PCB might collapse, says Ramiz Raja

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If Pakistan make changes in World T20 squad then chief selector must ethically resign, opines Rashid Latif

If Pakistan make changes in World T20 squad then chief selector must ethically resign, opines Rashid Latif

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We have always tried to accommodate the interests of the game, others simply don't, states Babar Azam

We have always tried to accommodate the interests of the game, others simply don't, states Babar Azam

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