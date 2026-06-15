Prabhsimran Singh News

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Twitter Hails Prabhsimran Singh After Explosive India A Performance

Twitter Hails Prabhsimran Singh After Explosive India A Performance

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Is Yashasvi Jaiswal being overshadowed by Vaibhav Sooryavanshi in the IPL?

Is Yashasvi Jaiswal being overshadowed by Vaibhav Sooryavanshi in the IPL?

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PUMA Rewards Prabhsimran After His Stunning Performance vs MI

PUMA Rewards Prabhsimran After His Stunning Performance vs MI

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The ICC Number One Batsman Had No Answer to This CSK Bowler

The ICC Number One Batsman Had No Answer to This CSK Bowler

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IPL 2025 | Twitter reacts as Tushar Deshpande's lone loud appeal wins him Prabhsimran's wicket

IPL 2025 | Twitter reacts as Tushar Deshpande's lone loud appeal wins him Prabhsimran's wicket

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IPL | Delhi vs Punjab match called off due to floodlight failure at Dharamshala

IPL | Delhi vs Punjab match called off due to floodlight failure at Dharamshala

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IPL | Twitter fumes as cameraman messes with Prabhsimran focus Starc has to reload

IPL | Twitter fumes as cameraman messes with Prabhsimran focus Starc has to reload

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KKR vs PBKS | Prabhsimran-Priyansh blitz wasted as rain ruins Kolkata showdown

KKR vs PBKS | Prabhsimran-Priyansh blitz wasted as rain ruins Kolkata showdown

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KKR vs PBKS | Twitter in frenzy as Prabhsimran plays a KP-inspired switch hit to hammer Narine for six

KKR vs PBKS | Twitter in frenzy as Prabhsimran plays a KP-inspired switch hit to hammer Narine for six

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LSG vs PBKS | Twitter reacts to Prabhsimran and Shreyas’ flamboyance spoil Super Giants homecoming 

LSG vs PBKS | Twitter reacts to Prabhsimran and Shreyas’ flamboyance spoil Super Giants homecoming 

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‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Punjab Kings' Strategy

‌IPL 2025 Mega Auction Preview: Analyzing Punjab Kings' Strategy

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IPL 2024 | Twitter reacts to Chahal’s hilarious lying down catching to remove Prabhsimran

IPL 2024 | Twitter reacts to Chahal’s hilarious lying down catching to remove Prabhsimran

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‌IPL 2024 | Twitter erupts as Bairstow-Shashank blitzkreig blows away KKR in highest-ever run chase

‌IPL 2024 | Twitter erupts as Bairstow-Shashank blitzkreig blows away KKR in highest-ever run chase

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IPL 2024 | Twitter reacts to acrobatic Kishan competing for India’s World Cup spot with jaw-dropping catch

IPL 2024 | Twitter reacts to acrobatic Kishan competing for India’s World Cup spot with jaw-dropping catch

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Asian Games 2023 | Ruturaj Gaikwad set to lead Indian team full of young blood

Asian Games 2023 | Ruturaj Gaikwad set to lead Indian team full of young blood

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IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter praises Boult's flying brilliance to wrap up Prabhsimran's IPL run

IPL 2023, PBKS vs RR | Twitter praises Boult's flying brilliance to wrap up Prabhsimran's IPL run

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IPL 2023, PBKS vs DC | Twitter reacts as third umpire's hasty single angle decision makes Warner-Salt duo angry

IPL 2023, PBKS vs DC | Twitter reacts as third umpire's hasty single angle decision makes Warner-Salt duo angry

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IPL 2023, DC vs PBKS | Who said what ft. Prabhsimran Singh, Harpreet Brar

IPL 2023, DC vs PBKS | Who said what ft. Prabhsimran Singh, Harpreet Brar

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IPL 2023 | Twitter reacts as Prabhsimran, spinners star as Punjab Kings eliminate Delhi Capitals from playoff contention

IPL 2023 | Twitter reacts as Prabhsimran, spinners star as Punjab Kings eliminate Delhi Capitals from playoff contention

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IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter trolls Prabhsimran for burning review on Arjun's toe-crushing yorker

IPL 2023, MI vs PBKS | Twitter trolls Prabhsimran for burning review on Arjun's toe-crushing yorker

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IPL 2023, RR vs PBKS | Twitter reacts as Trent Boult halts his over to fix sight screen himself

IPL 2023, RR vs PBKS | Twitter reacts as Trent Boult halts his over to fix sight screen himself

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How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

How every Indian player retained by KXIP and KKR fared in the 2021 Syed Mushtaq Ali Trophy

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How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

How the youngsters fared in the Indian Premier League’s theatre of dreams

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IPL 2020 | We've been unlucky that our middle-order hasn't fired the whole season, insists Mohammad Shami

IPL 2020 | We've been unlucky that our middle-order hasn't fired the whole season, insists Mohammad Shami

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IPL 2020 | Zero logic behind Kings XI sending Prabhsimran ahead of Maxwell, fumes Simon Doull

IPL 2020 | Zero logic behind Kings XI sending Prabhsimran ahead of Maxwell, fumes Simon Doull

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IPL 2019 | Not right to think about past, says Ravichandran Ashwin

IPL 2019 | Not right to think about past, says Ravichandran Ashwin

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