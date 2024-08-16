Vvs Laxman News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Players
Reports | VVS Laxman set to take over as head coach after Rahul Dravid refuses contract extension

Reports | VVS Laxman set to take over as head coach after Rahul Dravid refuses contract extension

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  • cricket
NZ vs IND | India should be aggressive in T20Is but also focus on condition and situations, states VVS Laxman

NZ vs IND | India should be aggressive in T20Is but also focus on condition and situations, states VVS Laxman

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Report | Indian coaching staff rested for New Zealand tour, VVS Laxman to stand-in as head coach

Report | Indian coaching staff rested for New Zealand tour, VVS Laxman to stand-in as head coach

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Asia Cup 2022 | Rahul Dravid to be back before India versus Pakistan match after recovering from Covid-19

Asia Cup 2022 | Rahul Dravid to be back before India versus Pakistan match after recovering from Covid-19

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Asia Cup 2022 | VVS Laxman continues as interim head coach, replaces COVID-stricken Rahul Dravid

Asia Cup 2022 | VVS Laxman continues as interim head coach, replaces COVID-stricken Rahul Dravid

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VVS Laxman and Daniel Vettori appointed player representatives by ICC

VVS Laxman and Daniel Vettori appointed player representatives by ICC

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IRE vs IND | Ireland’s fighting approach was commendable, lauds VVS Laxman

IRE vs IND | Ireland’s fighting approach was commendable, lauds VVS Laxman

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Reports | VVS Laxman to be India’s head coach for Ireland series

Reports | VVS Laxman to be India’s head coach for Ireland series

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Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

Reports | BCCI set to look for India Women’s team head coach as Ramesh Powar’s stint ends after World Cup

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‘Came 2-3 years late in the careers of icon players’, says Saba Karim on Tendulkar, Ganguly, Dravid, and Laxman’s struggles in IPL

‘Came 2-3 years late in the careers of icon players’, says Saba Karim on Tendulkar, Ganguly, Dravid, and Laxman’s struggles in IPL

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WATCH | Sourav Ganguly, VVS Laxman, Virender Sehwag, Ishant Sharma lavish praise on Virat Kohli ahead of his 100th Test

WATCH | Sourav Ganguly, VVS Laxman, Virender Sehwag, Ishant Sharma lavish praise on Virat Kohli ahead of his 100th Test

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  • cricket
Focus is always to win the game for my team, says Shaik Rasheed

Focus is always to win the game for my team, says Shaik Rasheed

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U-19 World Cup 2022 | VVS Laxman's experience gives us a lot of help in the middle, says Yash Dhull

U-19 World Cup 2022 | VVS Laxman's experience gives us a lot of help in the middle, says Yash Dhull

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Mayank Agarwal has given lot of importance to self belief, says VVS Laxman

Mayank Agarwal has given lot of importance to self belief, says VVS Laxman

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IND vs SA | Ajinkya Rahane cannot play the first Test in South Africa, says VVS Laxman

IND vs SA | Ajinkya Rahane cannot play the first Test in South Africa, says VVS Laxman

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IND vs NZ | Mohammed Siraj is one of the world's best at the moment, says VVS Laxman

IND vs NZ | Mohammed Siraj is one of the world's best at the moment, says VVS Laxman

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IND vs NZ | Cheteshwar Pujara’s long wait for Test hundred definitely a worry, says VVS Laxman

IND vs NZ | Cheteshwar Pujara’s long wait for Test hundred definitely a worry, says VVS Laxman

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IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

IND vs NZ | Legends react as Ajaz Patel emulates Anil Kumble, Jim Laker in a record 10-wicket haul

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IND vs NZ | India should open with Cheteshwar Pujara in Mumbai Test, says VVS Laxman

IND vs NZ | India should open with Cheteshwar Pujara in Mumbai Test, says VVS Laxman

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IND vs NZ | Ajinkya Rahane is not decisive with his footwork, says VVS Laxman

IND vs NZ | Ajinkya Rahane is not decisive with his footwork, says VVS Laxman

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IND vs NZ | Still remember Rahul Dravid raving about KS Bharat’s wicket keeping skills, reveals VVS Laxman

IND vs NZ | Still remember Rahul Dravid raving about KS Bharat’s wicket keeping skills, reveals VVS Laxman

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IND vs NZ | Mayank Agarwal’s kneeling fielding stance at gully is not ideal, states VVS Laxman

IND vs NZ | Mayank Agarwal’s kneeling fielding stance at gully is not ideal, states VVS Laxman

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VVS Laxman's stature in Indian cricket is beyond everything, says Sourav Ganguly

VVS Laxman's stature in Indian cricket is beyond everything, says Sourav Ganguly

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Reports | VVS Laxman set to succeed India coach Rahul Dravid as NCA head

Reports | VVS Laxman set to succeed India coach Rahul Dravid as NCA head

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T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

T20 World Cup 2021 | Little to choose between finalists Australia and New Zealand, reckons VVS Laxman

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Venkatesh Iyer can be Hardik Pandya’s backup, feels VVS Laxman

Venkatesh Iyer can be Hardik Pandya’s backup, feels VVS Laxman

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T20 World Cup 2021 | India need to identify batsmen who can bowl for the next World Cup, says VVS Laxman

T20 World Cup 2021 | India need to identify batsmen who can bowl for the next World Cup, says VVS Laxman

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