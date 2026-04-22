Birmingham Phoenix News

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Rohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Players
AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

AI Simulation, The Hundred | Trent Rockets end group proceedings with nine-run win over Birmingham Phoenix

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Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

Trent Rockets vs Birmingham Phoenix | The Hundred - 31st Match in Nottingham Preview

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The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

The Hundred | Birmingham Phoenix beat Manchester Originals in low-scoring inconsequential tie

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BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

BP vs WF, Review | Welsh Fire avoid elimination with dominant win over Birmingham Phoenix

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BP vs LS, Review | Birmingham Phoenix win fifth consecutive game against Birmingham Phoenix at Edgbaston

BP vs LS, Review | Birmingham Phoenix win fifth consecutive game against Birmingham Phoenix at Edgbaston

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AI Simulation, BP vs LS | Birminghm Phoenix keep their winning streak against London Spirit alive after dramatic win at Edgbaston

AI Simulation, BP vs LS | Birminghm Phoenix keep their winning streak against London Spirit alive after dramatic win at Edgbaston

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BP vs LS, Preview | Battle of Legends to take place in Birmingham as Phoenix take on Spirit at Edgbaston

BP vs LS, Preview | Battle of Legends to take place in Birmingham as Phoenix take on Spirit at Edgbaston

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NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

NS vs BP, Review | Northern Superchargers jump to first place after win against Birmingham Phoenix

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AI Simulation, NS vs BP | Northern Superchargers chase down massive total to ensure six-wicket win against Birmingham Phoenix

AI Simulation, NS vs BP | Northern Superchargers chase down massive total to ensure six-wicket win against Birmingham Phoenix

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NS vs BP, Preview | Northern Superchargers eye redemption after disappointing loss against Birmingham Phoenix last season

NS vs BP, Preview | Northern Superchargers eye redemption after disappointing loss against Birmingham Phoenix last season

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Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

Watch, The Hundred | Rashid Khan switches from cricket to golf with unbelievable shot

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Watch, The Hundred Women | Amanda-Jade Wellington’s flash of brilliance catches Emma Lamb off guard

Watch, The Hundred Women | Amanda-Jade Wellington’s flash of brilliance catches Emma Lamb off guard

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BP vs OI, review | Birmingham Phoenix open their account with close-fought win against defending champions

BP vs OI, review | Birmingham Phoenix open their account with close-fought win against defending champions

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Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

Birmingham Phoenix vs Trent Rockets | Fourth Match in Birmingham Preview

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Men’s Hundred | Akeal Hosein’s tight last set cruise Southern Brave to finals in super set thriller

Men’s Hundred | Akeal Hosein’s tight last set cruise Southern Brave to finals in super set thriller

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Mens’ Hundred | Twitter explodes as Jacob Bethell defies physics with absolute stunner

Mens’ Hundred | Twitter explodes as Jacob Bethell defies physics with absolute stunner

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Men’s Hundred | Twitter reacts to Adam Milne's fiery beginning as Birmingham Phoenix soars early

Men’s Hundred | Twitter reacts to Adam Milne's fiery beginning as Birmingham Phoenix soars early

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‌Gus Atkinson withdrawn by ECB ahead of Hundred Final

‌Gus Atkinson withdrawn by ECB ahead of Hundred Final

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Men’s Hundred | Ben Duckett's firepower and Adam Milne's precision propel Phoenix to playoffs

Men’s Hundred | Ben Duckett's firepower and Adam Milne's precision propel Phoenix to playoffs

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ECB withdraws Chris Woakes from The Hundred following Ben Stokes' injury

ECB withdraws Chris Woakes from The Hundred following Ben Stokes' injury

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Men’s Hundred | Twitter reacts to seething Hales throw away wicket as Wood earns last laugh

Men’s Hundred | Twitter reacts to seething Hales throw away wicket as Wood earns last laugh

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Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

Men’s Hundred | Ben Duckett- Moeen Ali batting carnage destroys Northern Superchargers

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Men’s Hundred | Twitter lauds flying Duckett play race against time to remove Hose with bullseye

Men’s Hundred | Twitter lauds flying Duckett play race against time to remove Hose with bullseye

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Men’s Hundred | Twitter erupts as Tim Southee's exquisite jaffa topples Ben Stokes for golden duck

Men’s Hundred | Twitter erupts as Tim Southee's exquisite jaffa topples Ben Stokes for golden duck

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Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

Men’s Hundred | Ben Duckett’s heroics overshadowed by Hosein’s three-fer as Brave outclass Birmingham

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Men’s Hundred | Twitter erupts as Ben Duckett channels Bazball and smashes Archer for three boundaries

Men’s Hundred | Twitter erupts as Ben Duckett channels Bazball and smashes Archer for three boundaries

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Men’s Hundred | Dan Mousley's three-wicket haul in the final set leads Birmingham Phoenix to a thrilling victory

Men’s Hundred | Dan Mousley's three-wicket haul in the final set leads Birmingham Phoenix to a thrilling victory

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