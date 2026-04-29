Darren Sammy News

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Players
Prithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSanju SamsonSachin TendulkarSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarSophie EcclestoneLaura WolvaardtRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve SmithSuresh RainaRob Key
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Cricket West Indies Confirms Squads Safe Return After ICC Mens T20 World Cup

Cricket West Indies Confirms Squads Safe Return After ICC Mens T20 World Cup

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  • cricket
Gambhir Makes a Special Appearance in the West Indies Dressing Room

Gambhir Makes a Special Appearance in the West Indies Dressing Room

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  • cricket
Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?

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‌Daren Sammy appointed as all-format coach of West Indies 

‌Daren Sammy appointed as all-format coach of West Indies 

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‌ENG vs WI | Twitter and Sammy awed by Pooran’s gargantuan six embarrassing Mark Wood’s rocket 

‌ENG vs WI | Twitter and Sammy awed by Pooran’s gargantuan six embarrassing Mark Wood’s rocket 

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T20WC | Shamar Joseph earns debut T20 call-up as West Indies announce 15-man World Cup squad

T20WC | Shamar Joseph earns debut T20 call-up as West Indies announce 15-man World Cup squad

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IND vs WI | Kieron Pollard knows playing conditions in India very well, says Daren Sammy

IND vs WI | Kieron Pollard knows playing conditions in India very well, says Daren Sammy

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West Indies are favorites to win T20 WC in UAE, declares Daren Sammy

West Indies are favorites to win T20 WC in UAE, declares Daren Sammy

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Darren Sammy joins CWI as independent non-member director

Darren Sammy joins CWI as independent non-member director

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PSL 2021 | Fawad Ahmed tests COVID positive; Islamabad-Quetta game postponed 

PSL 2021 | Fawad Ahmed tests COVID positive; Islamabad-Quetta game postponed 

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I could be in India for a mentorship or a consultant role next year, reveals Darren Sammy

I could be in India for a mentorship or a consultant role next year, reveals Darren Sammy

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Three bets that can help you earn big in the final of CPL 2020

Three bets that can help you earn big in the final of CPL 2020

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Don’t hold any grudges against ‘brother’ Ishant, clarifies Darren Sammy

Don’t hold any grudges against ‘brother’ Ishant, clarifies Darren Sammy

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CPL 2020 | Indibet announces charitable donation of $10,000 to support the Ministry of Education in St Lucia

CPL 2020 | Indibet announces charitable donation of $10,000 to support the Ministry of Education in St Lucia

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Suresh Raina the nicest cricketer I have ever met, reveals Darren Sammy

Suresh Raina the nicest cricketer I have ever met, reveals Darren Sammy

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Patriots next in line as Zouks target two on the trot in CPL 2020

Patriots next in line as Zouks target two on the trot in CPL 2020

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CPL 2020 | St Lucia Zouks unveil brand new jersey and website ahead of eighth season

CPL 2020 | St Lucia Zouks unveil brand new jersey and website ahead of eighth season

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Had fruitful conversation with Ishant Sharma regarding racist comments, reveals Darren Sammy

Had fruitful conversation with Ishant Sharma regarding racist comments, reveals Darren Sammy

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Cricket not immune from racism, admits ECB

Cricket not immune from racism, admits ECB

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Want to take this opportunity to educate instead of trying to pinpoint, reveals Darren Sammy

Want to take this opportunity to educate instead of trying to pinpoint, reveals Darren Sammy

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Daren Sammy takes to Twitter to reveal incidents of racism in IPL

Daren Sammy takes to Twitter to reveal incidents of racism in IPL

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Twitter reacts to Ishant Sharma's old Instagram post, calling Darren Sammy 'Kalu'

Twitter reacts to Ishant Sharma's old Instagram post, calling Darren Sammy 'Kalu'

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Darren Sammy accuses Sunrisers Hyderabad camp of racism; seeks apology

Darren Sammy accuses Sunrisers Hyderabad camp of racism; seeks apology

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Have seen racial jibes in domestic cricket, admits Irfan Pathan

Have seen racial jibes in domestic cricket, admits Irfan Pathan

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Darren Sammy posts cryptic Instagram story alleging Indian fans of racism in IPL

Darren Sammy posts cryptic Instagram story alleging Indian fans of racism in IPL

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Champions League SRL | RCB vs PZ Evaluation Chart - Kohli-ABD to the fore as RCB scamper home in a canter

Champions League SRL | RCB vs PZ Evaluation Chart - Kohli-ABD to the fore as RCB scamper home in a canter

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Chris Gayle signed by St Lucia Zouks for CPL 2020

Chris Gayle signed by St Lucia Zouks for CPL 2020

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