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Darren Sammy News
Darren Sammy News
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Teams
Pakistan Cricket Team
India Cricket Team
England Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Renegades
Melbourne Stars
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Lancashire
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Otago Volts
Wellington Firebirds
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Mi Emirates
Desert Vipers
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Arunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
ICC
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sanju Samson
Sachin Tendulkar
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Sophie Ecclestone
Laura Wolvaardt
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Suresh Raina
Rob Key
Teams
Pakistan Cricket Team
India Cricket Team
England Cricket Team
Afghanistan Cricket Board
South Africa Women Cricket Team
Kent Cricket Team
Worcestershire County Cricket Club
Chennai Super Kings
England Women Cricket Team
West Indies Women Cricket Team
BCB
Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Zimbabwe Cricket Team
Australia Women Cricket Team
Punjab Kings
Australia Cricket Team
India Women Cricket Team
Ireland Cricket Team
Sri Lanka A Cricket Team
India A Cricket Team
New Zealand Cricket Team
New Zealand Women Cricket Team
Bangladesh Women Cricket Team
Delhi Capitals
Lucknow Super Giants
Pakistan Women Cricket Team
West Indies Cricket Team
Scotland Women Cricket Team
San Fransico Unicorns
Gujarat Titans
Bangladesh Cricket Team
Rajasthan Royals
Warwickshire County
Afghanistan Cricket Team
Middlesex Cricket Team
Somerset
Gloucestershire
Melbourne Renegades
Melbourne Stars
Canada Cricket Team
Sri Lanka Cricket Team
Sunrisers Hyderabad
Sunriser Hyderabad
Gujarat Giants
Royal Challengers Bangalore Women
New South Wales
Los Angeles Knight Riders
Pakistan Cricket Board
Birmingham Phoenix
Peshawar Zalmi
South Africa Cricket Team
Rajshahi Royals
Karachi Kings
Lancashire
Bangladesh
Tasmania
Jammu And Kashmir Cricket Team
Western Australia
Victoria Cricket Team
Netherlands Cricket Team
Bengal Cricket Team
Nepal Cricket Team
Scotland Cricket Team
Usa Cricket Team
Uae Cricket Team
Namibia Cricket Team
Oman Cricket Team
Delhi Capitals Women
India U 19 Cricket Team
Afghanistan U 19 Cricket Team
Gujarat Giants Women
Mumbai Indians Women
Up Warriorz Women
Punjab Cricket Team
Perth Scorchers
Sydney Sixers
New Zealand U 19 Cricket Team
Hobart Hurricanes
Paarl Royals
Joburg Super Kings
Rangpur Riders
Up Warriorz
Pretoria Capitals
Sunrisers Eastern Cape
Otago Volts
Wellington Firebirds
Durban Super Giants
Adelaide Strikers
Sydney Thunder
Brisbane Heat
Mi Cape Town
Mi Emirates
Desert Vipers
Canterbury Kings
Central Stags
Sri Lanka Women Cricket Team
Bihar Cricket Team
Arunachal Pradesh Cricket Team
Tournaments
India Vs Sri Lanka
India Vs England
Icc Womens World T 20
India Tour Of England
India Women Vs Australia Women
Ireland Vs India
Womens Cricket World Cup
Indian Premier League
Australia Vs West Indies
Icc Odi Rankings
India Vs Bangladesh
Bcci
T 20 World Cup
2028 Olympics
ICC
Women World T 20 Series
Major League Cricket
European Cricket League
New Zealand Vs England
Icc Ranking
World Test Championship
India Vs Pakistan
India Vs Afghanistan
County Championship
Sri Lanka Vs England
World Odi Championship
Bangladesh Vs New Zealand
Bangladesh Vs Australia
T 20 Mumbai League
Big Bash League
Pakistan Vs Bangladesh
Asian Games
ICC ODI World Cup
India Vs New Zealand
Pink Ball Test
India Women Vs England Women
Australia Vs Pakistan
Womens Premier League
Sa 20
Super Smash
Lanka Premier League
Pakistan Super League
Asia Cup
The Hundred
South Africa Vs New Zealand
Olympics
Border Gavaskar Trophy
English Premier League
Legends League Cricket
India Vs Australia
West Indies Vs India
Ranji Trophy
Zimbabwe Vs India
Sri Lanka Vs New Zealand
England Vs Pakistan
West Indies Vs South Africa
India Vs South Africa
Sri Lanka Vs Zimbabwe
Australia Vs Sri Lanka
Australia Vs Zimbabwe
England Vs West Indies
Pakistan Women Vs South Africa Women
Icc U 19 World Cup
New Zealand Tour Of India
Australia Tour Of Pakistan
Icc Champions Trophy
Pakistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Premier League
Vijay Hazare Trophy
Wtc Final
Ashes
Sri Lanka Vs Pakistan
Il T 20
Sri Lanka Tour Of India
New Zealand Vs West Indies
Syed Mushtaq Ali Trophy
South Africa Tour Of India
England Vs Australia
U 19 Asia Cup
Womens Big Bash League
Abu Dhabi T 10 League
Ireland Vs Bangladesh
Emerging Asia Cup
India A Vs South Africa A
Pakistan Vs Srilanka
Sheffield Shield
Icc Odi Super League
India Tour Of Australia
South Africa Vs Pakistan
Champions One Day Cup
Afghanistan Vs Zimbabwe
Bangladesh Vs West Indies
India Women Vs New Zealand Women
Sri Lanka Vs Bangladesh
Bangladesh Vs Afghanistan
Jlt One Day Cup
West Indies Tour Of India
2007 T 20 I World Cup
India A Vs Australia
Australia Vs New Zealand
Players
Prithvi Shaw
Ravi Bishnoi
Shreyas Iyer
Jacob Bethell
Ellyse Perry
Ashleigh Gardner
Jasprit Bumrah
Rajat Patidar
Irfan Pathan
Babar Azam
Shan Masood
Jay Shah
Virat Kohli
Vaibhav Suryavanshi
Abhishek Sharma
Sunil Gavaskar
Kapil Dev
Shikhar Dhawan
Deepti Sharma
Ms Dhoni
Sanju Samson
Sachin Tendulkar
Sikandar Raza
Rajkumar Sharma
Hardik Pandya
Ishan Kishan
Sanjay Bangar
Sophie Ecclestone
Laura Wolvaardt
Ravichandran Ashwin
Hayley Matthews
Harry Brook
Varun Chakravarthy
Venkatesh Iyer
Kl Rahul
Shubman Gill
Nitish Kumar Reddy
Ben Stokes
Brendon Mccullum
Shashank Singh
Moises Henriques
Rohit Sharma
Harmanpreet Kaur
Gary Wilson
Manoj Tiwary
Gautam Gambhir
Ryan Ten Doeschate
Smriti Mandhana
Akeal Hosein
Jacques Kallis
Washington Sundar
Suryakumar Yadav
Amy Jones
Kumar Sangakkara
Dhruv Jurel
Lorcan Tucker
Glenn Phillips
Matt Henry
Sai Sudharshan
Akash Deep
Phoebe Litchfield
Bhuvneshwar Kumar
Abhishek Porel
Yash Dayal
Ruturaj Gaikwad
Kuldeep Yadav
Rishabh Pant
Beth Mooney
Tim David
Roger Federer
Ab De Villiers
Jofra Archer
Gus Atkinson
David Warner
Kane Williamson
Nathan Lyon
Yuvraj Singh
Joe Root
Virender Sehwag
Chris Gayle
Harshit Rana
Shreyanka Patil
Amelia Kerr
Kris Srikkanth
Nat Sciver Brunt
Charlie Dean
Matheesha Pathirana
Tilak Varma
Jordan Cox
Jonty Rhodes
Sanjay Manjrekar
Nat Sciver
Prabhsimran Singh
Brett Lee
Ravi Shastri
Saurabh Tiwary
Aakash Chopra
Steve Smith
Suresh Raina
Rob Key
YouTuber Meets Cricket Legend Darren Sammy for Fun Match
2 months ago
news
cricket
Cricket West Indies Confirms Squads Safe Return After ICC Mens T20 World Cup
4 months ago
news
cricket
Gambhir Makes a Special Appearance in the West Indies Dressing Room
9 months ago
news
cricket
Has Darren Sammy Called Out the WI Players’ T20 League Addiction?
9 months ago
news
cricket
Daren Sammy appointed as all-format coach of West Indies
2 years ago
news
cricket
ENG vs WI | Twitter and Sammy awed by Pooran’s gargantuan six embarrassing Mark Wood’s rocket
2 years ago
news
cricket
T20WC | Shamar Joseph earns debut T20 call-up as West Indies announce 15-man World Cup squad
2 years ago
news
cricket
IND vs WI | Kieron Pollard knows playing conditions in India very well, says Daren Sammy
4 years ago
news
cricket
West Indies are favorites to win T20 WC in UAE, declares Daren Sammy
5 years ago
news
cricket
Darren Sammy joins CWI as independent non-member director
5 years ago
news
cricket
PSL 2021 | Fawad Ahmed tests COVID positive; Islamabad-Quetta game postponed
5 years ago
news
cricket
I could be in India for a mentorship or a consultant role next year, reveals Darren Sammy
6 years ago
news
cricket
Three bets that can help you earn big in the final of CPL 2020
6 years ago
news
cricket
Don’t hold any grudges against ‘brother’ Ishant, clarifies Darren Sammy
6 years ago
news
cricket
CPL 2020 | The INDIBET Zouks’ way from being underdogs to semi-finalists
6 years ago
feature
cricket
CPL 2020 | Indibet announces charitable donation of $10,000 to support the Ministry of Education in St Lucia
6 years ago
news
cricket
Suresh Raina the nicest cricketer I have ever met, reveals Darren Sammy
6 years ago
news
cricket
Patriots next in line as Zouks target two on the trot in CPL 2020
6 years ago
feature
cricket
CPL 2020 | St Lucia Zouks unveil brand new jersey and website ahead of eighth season
6 years ago
news
cricket
Had fruitful conversation with Ishant Sharma regarding racist comments, reveals Darren Sammy
6 years ago
news
cricket
Cricket not immune from racism, admits ECB
6 years ago
news
cricket
Want to take this opportunity to educate instead of trying to pinpoint, reveals Darren Sammy
6 years ago
news
cricket
Daren Sammy takes to Twitter to reveal incidents of racism in IPL
6 years ago
news
cricket
Twitter reacts to Ishant Sharma's old Instagram post, calling Darren Sammy 'Kalu'
6 years ago
news
cricket
Darren Sammy accuses Sunrisers Hyderabad camp of racism; seeks apology
6 years ago
news
cricket
Have seen racial jibes in domestic cricket, admits Irfan Pathan
6 years ago
news
cricket
Darren Sammy posts cryptic Instagram story alleging Indian fans of racism in IPL
6 years ago
news
cricket
Champions League SRL | RCB vs PZ Evaluation Chart - Kohli-ABD to the fore as RCB scamper home in a canter
6 years ago
feature
cricket
Chris Gayle signed by St Lucia Zouks for CPL 2020
6 years ago
news
cricket
Abu Dhabi League sees names like Mohammad Amir, Lasith Malinga being picked for lucrative price
7 years ago
news
cricket
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