Virender Sehwag News

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Is This Picture Enough to Remind Indian Fans of the 2000s?

Is This Picture Enough to Remind Indian Fans of the 2000s?

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IND vs ENG | Twitter reacts as 'Sehwag regen' Yashasvi celebrates audacious ton with three celebrations

IND vs ENG | Twitter reacts as 'Sehwag regen' Yashasvi celebrates audacious ton with three celebrations

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IPL 2023 | Ricky Ponting has to be blamed for DC’s poor run in tournament, remarks Virender Sehwag

IPL 2023 | Ricky Ponting has to be blamed for DC’s poor run in tournament, remarks Virender Sehwag

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IPL 2023, PBKS vs GT | You can't take win for granted by scoring fifty in cricket, Sehwag bashes Gill

IPL 2023, PBKS vs GT | You can't take win for granted by scoring fifty in cricket, Sehwag bashes Gill

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Lack of batters who can bowl has become a big problem for India, feels Aakash Chopra

Lack of batters who can bowl has become a big problem for India, feels Aakash Chopra

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Not picking Mohammed Shami in T20Is is India’s wrong thought process, feels Virender Sehwag

Not picking Mohammed Shami in T20Is is India’s wrong thought process, feels Virender Sehwag

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Legends League Cricket | Virender Sehwag, Gautam Gambhir to lead Gujarat Giants and India Capitals respectively

Legends League Cricket | Virender Sehwag, Gautam Gambhir to lead Gujarat Giants and India Capitals respectively

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Asia Cup 2022 | India and Pakistan players are like brothers outside the field, reckons Virender Sehwag

Asia Cup 2022 | India and Pakistan players are like brothers outside the field, reckons Virender Sehwag

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Was told to target Sourav Ganguly’s ribs in the 1999 ODI match in Mohali, reveals Shoaib Akhtar

Was told to target Sourav Ganguly’s ribs in the 1999 ODI match in Mohali, reveals Shoaib Akhtar

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Sachin Tendulkar remained focused despite Shahid Afridi abusing him, Virender Sehwag recalls 2003 World Cup encounter

Sachin Tendulkar remained focused despite Shahid Afridi abusing him, Virender Sehwag recalls 2003 World Cup encounter

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You would bowl the perfect ball and Virender Sehwag would hit you for six, raves Brett Lee

You would bowl the perfect ball and Virender Sehwag would hit you for six, raves Brett Lee

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Would prefer Rohit Sharma, Ishan Kishan, and KL Rahul as top three batters in World Cup in Australia, reveals Virender Sehwag

Would prefer Rohit Sharma, Ishan Kishan, and KL Rahul as top three batters in World Cup in Australia, reveals Virender Sehwag

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  • cricket
Rohit Sharma could be relieved of the T20I captaincy, believes Virender Sehwag

Rohit Sharma could be relieved of the T20I captaincy, believes Virender Sehwag

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  • cricket
Test cricket is ultimate, says Virender Sehwag

Test cricket is ultimate, says Virender Sehwag

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IPL 2022 | Sanjay Bangar and Faf du Plessis have kept team almost consistent, opines Virender Sehwag

IPL 2022 | Sanjay Bangar and Faf du Plessis have kept team almost consistent, opines Virender Sehwag

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IPL 2022 | Prithvi Shaw can bring back excitement in Test cricket, states Virender Sehwag

IPL 2022 | Prithvi Shaw can bring back excitement in Test cricket, states Virender Sehwag

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IPL 2022 | If Rishabh Pant opens, he will be far more successful, opines Virender Sehwag

IPL 2022 | If Rishabh Pant opens, he will be far more successful, opines Virender Sehwag

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Sourav Ganguly backed players but I doubt if Virat Kohli did that in his captaincy, opines Virender Sehwag

Sourav Ganguly backed players but I doubt if Virat Kohli did that in his captaincy, opines Virender Sehwag

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Shoaib Akhtar knows he used to jerk his elbow, says Virender Sehwag

Shoaib Akhtar knows he used to jerk his elbow, says Virender Sehwag

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IPL 2022 | Ruturaj Gaikwad has all the qualities that MS Dhoni has, opines Virender Sehwag

IPL 2022 | Ruturaj Gaikwad has all the qualities that MS Dhoni has, opines Virender Sehwag

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David Warner believed more in partying than practicing for the games, says Virender Sehwag

David Warner believed more in partying than practicing for the games, says Virender Sehwag

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IPL 2022 | Handing the CSK captaincy to Ravindra Jadeja was a wrong decision, says Virender Sehwag

IPL 2022 | Handing the CSK captaincy to Ravindra Jadeja was a wrong decision, says Virender Sehwag

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IPL 2022 | Always found it to tough to bowl to Virender Sehwag, reveals Sunil Narine

IPL 2022 | Always found it to tough to bowl to Virender Sehwag, reveals Sunil Narine

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IPL 2022 | Rishabh Pant should not change his approach, opines Virender Sehwag

IPL 2022 | Rishabh Pant should not change his approach, opines Virender Sehwag

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IPL 2022 | Mayank Agarwal’s batting has been affected ever since he became PBKS captain, reckons Virender Sehwag

IPL 2022 | Mayank Agarwal’s batting has been affected ever since he became PBKS captain, reckons Virender Sehwag

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IPL 2022 | Punjab Kings can chase scores over 200 this year, says Virender Sehwag

IPL 2022 | Punjab Kings can chase scores over 200 this year, says Virender Sehwag

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WATCH | Sourav Ganguly, VVS Laxman, Virender Sehwag, Ishant Sharma lavish praise on Virat Kohli ahead of his 100th Test

WATCH | Sourav Ganguly, VVS Laxman, Virender Sehwag, Ishant Sharma lavish praise on Virat Kohli ahead of his 100th Test

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