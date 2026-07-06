Icc Test Championship News

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Prithvi ShawRohit SharmaDasun ShanakaVirat KohliPhil SaltVaibhav SuryavanshiShadab KhanLiam LivingstoneJacob BethellShreyas IyerRavi BishnoiEllyse PerryAshleigh GardnerJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanShan MasoodBabar AzamJay ShahAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulNitish Kumar ReddyShubman GillBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerGlenn PhillipsMatt HenrySai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarAbhishek PorelYash DayalRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh Tiwary
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Twitter reacts to Faf du Plessis calling it day from a nine-year long Test career

Twitter reacts to Faf du Plessis calling it day from a nine-year long Test career

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Not sure if ICC Test Championship has achieved its intention, asserts Greg Barclay

Not sure if ICC Test Championship has achieved its intention, asserts Greg Barclay

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Restructuring of cricket's global calendar and policies long overdue, insists Uday Shankar

Restructuring of cricket's global calendar and policies long overdue, insists Uday Shankar

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England needs to get better to attain No.1 rankings in Tests, admits Joe Root

England needs to get better to attain No.1 rankings in Tests, admits Joe Root

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Test Championship postponement depends on the number of series rescheduled, reveals Geoff Allardice

Test Championship postponement depends on the number of series rescheduled, reveals Geoff Allardice

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ICC Test Championship points system is ridiculous, asserts Michael Holding

ICC Test Championship points system is ridiculous, asserts Michael Holding

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Reports | BCCI, CA, ECB lead campaign to call off Test Championship cycle

Reports | BCCI, CA, ECB lead campaign to call off Test Championship cycle

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ICC should extend duration of Test Championship to make things fair, opines Misbah-Ul-Haq

ICC should extend duration of Test Championship to make things fair, opines Misbah-Ul-Haq

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Don’t have to be Einstein to know Bangladesh tour is unlikely amid COVID-19, admits Tim Paine

Don’t have to be Einstein to know Bangladesh tour is unlikely amid COVID-19, admits Tim Paine

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COVID-19 puts Test Championship final amongst others in spot of bother

COVID-19 puts Test Championship final amongst others in spot of bother

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ICC Test Championship meaningless without Indo-Pak matches, feels Waqar Younis

ICC Test Championship meaningless without Indo-Pak matches, feels Waqar Younis

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One game doesn’t make us bad players of short ball, affirms Ajinkya Rahane

One game doesn’t make us bad players of short ball, affirms Ajinkya Rahane

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Test cricket must be five days because it is 'Test,' says Anil Kumble

Test cricket must be five days because it is 'Test,' says Anil Kumble

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Test Championship best platform to sustain format, admits Cheteshwar Pujara

Test Championship best platform to sustain format, admits Cheteshwar Pujara

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Winning Test Championship is bigger achievement than ODI or T20 World Cup title, feels Cheteshwar Pujara

Winning Test Championship is bigger achievement than ODI or T20 World Cup title, feels Cheteshwar Pujara

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Administrators don't understand uniqueness of five-day Tests, says Mike Gatting

Administrators don't understand uniqueness of five-day Tests, says Mike Gatting

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Small innovations are fine, but five-day Test cricket is romance, states Virender Sehwag

Small innovations are fine, but five-day Test cricket is romance, states Virender Sehwag

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India and Australia two best Test team right now, admits Michael Vaughan

India and Australia two best Test team right now, admits Michael Vaughan

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Concussion substitute decision must be left to umpire and physio, not batsman, says Harsha Bhogle

Concussion substitute decision must be left to umpire and physio, not batsman, says Harsha Bhogle

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ICC Test Championship | India take an almost inimitable lead of 180 in 2019 after home series against SA

ICC Test Championship | India take an almost inimitable lead of 180 in 2019 after home series against SA

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IND v SA | George Linde added to South Africa squad as Keshav Maharaj ruled out of third Test

IND v SA | George Linde added to South Africa squad as Keshav Maharaj ruled out of third Test

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IND v SA | We look for answers, not excuses, maybe that’s why we keep improving, says Virat Kohli

IND v SA | We look for answers, not excuses, maybe that’s why we keep improving, says Virat Kohli

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IND v SA | Rohit Sharma and Cheteshwar Pujara took the game away from us, admits Faf du Plessis

IND v SA | Rohit Sharma and Cheteshwar Pujara took the game away from us, admits Faf du Plessis

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IND v SA | Ishant Sharma and I simply planned to keep attacking the stumps, reveals Mohammad Shami

IND v SA | Ishant Sharma and I simply planned to keep attacking the stumps, reveals Mohammad Shami

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Can’t compare myself with Virat Kohli, but to know I averaging 60 is great, says Hanuma Vihari

Can’t compare myself with Virat Kohli, but to know I averaging 60 is great, says Hanuma Vihari

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Ready to challenge other teams in ICC World Test Championship, says Sarfaraz Ahmed

Ready to challenge other teams in ICC World Test Championship, says Sarfaraz Ahmed

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Ashes 2019 | I wanted to get a picture with Steve Smith with him having my glasses on, reveals Jack Leach

Ashes 2019 | I wanted to get a picture with Steve Smith with him having my glasses on, reveals Jack Leach

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