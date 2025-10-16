Morne Morkel News

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Shadab KhanLiam LivingstonePrithvi ShawRavi BishnoiShreyas IyerJacob BethellAshleigh GardnerEllyse PerryJasprit BumrahRajat PatidarIrfan PathanBabar AzamShan MasoodJay ShahVirat KohliVaibhav SuryavanshiAbhishek SharmaSunil GavaskarKapil DevShikhar DhawanDeepti SharmaMs DhoniSachin TendulkarSanju SamsonSikandar RazaRajkumar SharmaHardik PandyaIshan KishanSanjay BangarLaura WolvaardtSophie EcclestoneRavichandran AshwinHayley MatthewsHarry BrookVarun ChakravarthyVenkatesh IyerKl RahulShubman GillNitish Kumar ReddyBen StokesBrendon MccullumShashank SinghMoises HenriquesRohit SharmaHarmanpreet KaurGary WilsonManoj TiwaryGautam GambhirRyan Ten DoeschateSmriti MandhanaAkeal HoseinJacques KallisWashington SundarSuryakumar YadavAmy JonesKumar SangakkaraDhruv JurelLorcan TuckerMatt HenryGlenn PhillipsSai SudharshanAkash DeepPhoebe LitchfieldBhuvneshwar KumarYash DayalAbhishek PorelRuturaj GaikwadKuldeep YadavRishabh PantBeth MooneyTim DavidRoger FedererAb De VilliersJofra ArcherGus AtkinsonDavid WarnerKane WilliamsonNathan LyonYuvraj SinghJoe RootVirender SehwagChris GayleHarshit RanaShreyanka PatilAmelia KerrKris SrikkanthNat Sciver BruntCharlie DeanMatheesha PathiranaTilak VarmaJordan CoxJonty RhodesSanjay ManjrekarNat SciverPrabhsimran SinghBrett LeeRavi ShastriSaurabh TiwaryAakash ChopraSteve Smith
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Tournaments
Players
Asia Cup 2025 | Playing smart is going to be the key, Morne Morkel on Hardik and Abhishek’s fitness concerns

Asia Cup 2025 | Playing smart is going to be the key, Morne Morkel on Hardik and Abhishek’s fitness concerns

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India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

India Dominates, Pakistan Prepares: Asia Cup 2025 Heats Up

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Asia Cup 2025: Tension, aggression and expectations ahead of India-Pakistan clash

Asia Cup 2025: Tension, aggression and expectations ahead of India-Pakistan clash

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Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

Warning Signs for India: Nawaz’s Hat-trick and Early Tensions Around Asia Cup 2025

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WATCH, ENG vs IND | Morkel invokes inner WWE star to take down Arshdeep in unique training-ending technique

WATCH, ENG vs IND | Morkel invokes inner WWE star to take down Arshdeep in unique training-ending technique

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‌IND vs BAN | Twitter and Gambhir laud Akash Deep breaking Bangladesh’s backbone with back-to-back corkers 

‌IND vs BAN | Twitter and Gambhir laud Akash Deep breaking Bangladesh’s backbone with back-to-back corkers 

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Morne Morkel seals bowling coach role to complete Indian backroom staff

Morne Morkel seals bowling coach role to complete Indian backroom staff

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A big fan of having Faf du Plessis in T20 WC squad, reveals Morne Morkel

A big fan of having Faf du Plessis in T20 WC squad, reveals Morne Morkel

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Would like to see Faf du Plessis back in South Africa for T20 World Cup, states Morne Morkel

Would like to see Faf du Plessis back in South Africa for T20 World Cup, states Morne Morkel

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T20 World Cup 2021 | Street smart and organized New Zealand can handle the heat, says Morne Morkel ahead of final

T20 World Cup 2021 | Street smart and organized New Zealand can handle the heat, says Morne Morkel ahead of final

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Always learn on the go, admits Jasprit Bumrah

Always learn on the go, admits Jasprit Bumrah

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Vernon Philander to retire from Test cricket after England series

Vernon Philander to retire from Test cricket after England series

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The Hundred | Chris Gayle, David Warner, Steve Smith and Lasith Malinga among most expensive players

The Hundred | Chris Gayle, David Warner, Steve Smith and Lasith Malinga among most expensive players

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IPL 2018 | T20 cricket suits our lifestyle, says Carlos Brathwaite

IPL 2018 | T20 cricket suits our lifestyle, says Carlos Brathwaite

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ICC Test player rankings | Virat Kohli retains second spot as Aiden Markram enters Top ten

ICC Test player rankings | Virat Kohli retains second spot as Aiden Markram enters Top ten

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Reports : Injury concerns for bowlers force South Africa to bat beyond measure

Reports : Injury concerns for bowlers force South Africa to bat beyond measure

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South Africa vs India | Ottis Gibson expects Kagiso Rabada to tone down in Cape Town Test

South Africa vs India | Ottis Gibson expects Kagiso Rabada to tone down in Cape Town Test

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Kagiso Rabada's ban forces Lungi Ngidi to rethink his actions

Kagiso Rabada's ban forces Lungi Ngidi to rethink his actions

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Morne Morkel to quit international cricket after series against Australia

Morne Morkel to quit international cricket after series against Australia

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South Africa name Heinrich Klaasen and Wiaan Mulder for first two Tests against Australia

South Africa name Heinrich Klaasen and Wiaan Mulder for first two Tests against Australia

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VIDEO | Virat Kohli, Rohit Sharma mess-up for record seventh time while running between wickets

VIDEO | Virat Kohli, Rohit Sharma mess-up for record seventh time while running between wickets

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India vs South Africa | India finish three-match Test series with consolation victory

India vs South Africa | India finish three-match Test series with consolation victory

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WATCH | Stupefied Rahane and Kohli scream at each other to return to crease

WATCH | Stupefied Rahane and Kohli scream at each other to return to crease

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Lungi Ngidi, Khayelihle Zondo receive ODI call up for India series

Lungi Ngidi, Khayelihle Zondo receive ODI call up for India series

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Ganguly lashes out at Wanderers pitch, says Test cricket on this surface is “unfair”

Ganguly lashes out at Wanderers pitch, says Test cricket on this surface is “unfair”

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Morne Morkel calls Centurion wicket similar to sub-continental one

Morne Morkel calls Centurion wicket similar to sub-continental one

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Twitter reacts to Hardik Pandya's innings saving innings in Cape Town

Twitter reacts to Hardik Pandya's innings saving innings in Cape Town

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